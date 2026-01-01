এক ক্লিকে সেন্ট্রিফিউগো স্থাপন করুন।
ওয়েবসকেট এবং পাব/সাব মেসেজিং ব্যবহার করে লাইভ অ্যাপ্লিকেশন তৈরির জন্য একটি পরিমাপযোগ্য রিয়েল-টাইম মেসেজিং সার্ভার।
Centrifugo-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Centrifugo দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Centrifugo হল একটি ওপেন-সোর্স, ভাষা-নিরপেক্ষ রিয়েল-টাইম মেসেজিং সার্ভার যা WebSocket, HTTP-streaming, Server-Sent Events, WebTransport, এবং gRPC এর মাধ্যমে সংযুক্ত ব্যবহারকারীদের কাছে তাৎক্ষণিক বার্তা সরবরাহ করে। যেকোনো ব্যাকএন্ড — ভাষা বা ফ্রেমওয়ার্ক নির্বিশেষে — একটি সাধারণ HTTP বা gRPC API এর মাধ্যমে বার্তা প্রকাশ করতে পারে, যা বিদ্যমান অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে পুনরায় না লিখে রিয়েল-টাইম বৈশিষ্ট্য যুক্ত করা সহজ করে তোলে।
আপনার VPS-এ Centrifugo স্ব-হোস্ট করা Pusher বা Ably-এর মতো বাণিজ্যিক রিয়েল-টাইম পরিষেবাগুলির দ্বারা চার্জ করা প্রতি-বার্তা এবং প্রতি-সংযোগ ফি দূর করে, একই সাথে আপনাকে স্কেলিং, ডেটা রাউটিং এবং নিরাপত্তা কনফিগারেশনের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়।
Centrifugo-এর মূল ফিচারগুলো
ভাষা-নিরপেক্ষ ইন্টিগ্রেশন
যেকোনো ব্যাকএন্ড একটি সাধারণ HTTP বা gRPC API-এর মাধ্যমে বার্তা প্রকাশ করতে পারে, যাতে আপনি আপনার বিদ্যমান প্রযুক্তি স্ট্যাক পরিবর্তন না করেই রিয়েল-টাইম বৈশিষ্ট্য যোগ করতে পারেন।
বার্তার ইতিহাস এবং পুনরুদ্ধার
প্রতিটি চ্যানেলের জন্য সাম্প্রতিক বার্তাগুলি সংরক্ষণ করে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে মিস করা ইভেন্টগুলি পুনরায় সংযোগকারী ক্লায়েন্টদের কাছে পুনরায় চালায়, সংক্ষিপ্ত সংযোগ বিচ্ছিন্নতার সময় ডেটা ক্ষতি রোধ করে।
অনুভূমিক স্কেলেবিলিটি
রেডিস-সমর্থিত ইঞ্জিন আপনাকে একাধিক সেন্ট্রিফিউগো নোড চালাতে এবং আপনার ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে লক্ষ লক্ষ সমসাময়িক সংযোগ পরিচালনা করতে সক্ষম করে।
উপস্থিতি ট্র্যাকিং
প্রতিটি চ্যানেলে কোন ব্যবহারকারীরা অনলাইন আছে তা ট্র্যাক করে এবং যোগ/ত্যাগ ইভেন্ট সম্প্রচার করে, টাইপিং ইন্ডিকেটর এবং সক্রিয় ব্যবহারকারী তালিকার মতো বৈশিষ্ট্যগুলি সক্ষম করে।
অন্তর্নির্মিত অ্যাডমিন প্যানেল
আলাদা পর্যবেক্ষণ সরঞ্জাম সেট আপ না করেই ওয়েব অ্যাডমিন UI-এর মাধ্যমে রিয়েল টাইমে সংযোগ, চ্যানেল এবং বার্তা প্রবাহ নিরীক্ষণ করুন।
কেন Hostinger-এ Centrifugo রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।