এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে স্থানীয় গভীর গবেষণা স্থাপন করুন।
স্ব-হোস্টেড এআই গবেষণা সহকারী যা ক্লাউড এলএলএম প্রদানকারীদের ব্যবহার করে পুনরাবৃত্তিমূলক গভীর গবেষণা কর্মপ্রবাহ পরিচালনা করে।
Local Deep Research-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Local Deep Research দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
লোকাল ডিপ রিসার্চ হল একটি ওপেন-সোর্স এআই গবেষণা সহকারী যার ৭,২০০টিরও বেশি গিটহাব স্টার রয়েছে এবং এটি আপনার নিজস্ব পরিকাঠামোতে বহু-ধাপের গবেষণা কর্মপ্রবাহ চালায়। এটি প্রশ্ন পরিকল্পনা করে, ওয়েব জুড়ে উৎস সংগ্রহ করে, ফাঁকগুলি অনুসরণ করে এবং উদ্ধৃত প্রতিবেদন তৈরি করে — বাণিজ্যিক গভীর গবেষণা পণ্যগুলির মতোই, তবে কোন মডেল এবং কোন সার্চ ইঞ্জিন কাজ করবে তার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সহ।
এই স্থাপনা লোকাল ডিপ রিসার্চকে আপনার পছন্দের ক্লাউড এলএলএম প্রদানকারীর সাথে সংযুক্ত করে — ওপেনরাউটার, ওপেনএআই, অ্যানথ্রোপিক, অথবা যেকোনো ওপেনএআই-সামঞ্জস্যপূর্ণ এন্ডপয়েন্ট — এবং একটি গোপনীয়তা-সম্মানকারী সার্চ ব্যাকএন্ড হিসাবে SearXNG সহ আসে, যাতে গবেষণার প্রশ্ন এবং একত্রিত উৎসগুলি আপনার ভিপিএস-এ থাকে যখন মডেল ইনফারেন্স আপনার পছন্দের ফ্রন্টিয়ার প্রদানকারীর বিরুদ্ধে চলে।
Local Deep Research-এর মূল ফিচারগুলো
পুনরাবৃত্তিমূলক গভীর গবেষণা
প্রশ্ন পরিকল্পনা করে, ফাঁকগুলি অনুসরণ করে, এবং এককালীন উত্তরের পরিবর্তে উদ্ধৃতি সহ কাঠামোগত প্রতিবেদনে উৎসগুলিকে একত্রিত করে।
ক্লাউড LLM সরবরাহকারী
OpenRouter, OpenAI, Anthropic, এবং যেকোনো OpenAI-সামঞ্জস্যপূর্ণ এন্ডপয়েন্টের সাথে কাজ করে — কন্টেইনার পুনরায় চালু না করেই ওয়েব UI থেকে প্রদানকারী এবং মডেল পরিবর্তন করুন।
ব্যক্তিগত অনুসন্ধান ব্যাকএন্ড
SearXNG-এর সাথে আসে, তাই গবেষণার প্রশ্নগুলি বাণিজ্যিক ট্র্যাকারদের কাছে প্রকাশ না করেই ডজনখানেক সার্চ ইঞ্জিন থেকে একত্রিত করা হয়।
আপনার ডেটা আপনার কাছেই থাকে
গবেষণার ইতিহাস, তৈরি করা রিপোর্ট এবং কনফিগারেশন আপনার ভিপিএস-এই থাকে — শুধুমাত্র মডেল ইনফারেন্স কলগুলি সার্ভার থেকে বের হয়, যা আপনার নির্বাচিত প্রদানকারীর কাছে পরিবহনের সময় এনক্রিপ্ট করা থাকে।
উদ্ধৃত, রপ্তানিযোগ্য প্রতিবেদন
প্রতিটি দাবি তার উৎসের সাথে সংযুক্ত থাকে যাতে প্রতিবেদনগুলি পর্যালোচনা, যাচাই এবং পরবর্তী ব্যবহারের জন্য রপ্তানি করা যায়।
ওয়েব-ভিত্তিক কনফিগারেশন
মডেল সরবরাহকারী, API কী, এবং অনুসন্ধান সেটিংস বিল্ট-ইন সেটিংস পৃষ্ঠার মাধ্যমে পরিচালিত হয় — সার্ভারে কনফিগার ফাইল সম্পাদনা করার প্রয়োজন নেই।
কেন Hostinger-এ Local Deep Research রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।