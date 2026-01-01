এক ক্লিকে Corteza ইনস্টলেশন।
কাস্টম বিজনেস অ্যাপ্লিকেশন, সিআরএম সিস্টেম এবং স্বয়ংক্রিয় ওয়ার্কফ্লো তৈরির জন্য ওপেন-সোর্স লো-কোড প্ল্যাটফর্ম।
Corteza-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Corteza দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Corteza হলো একটি ওপেন-সোর্স লো-কোড প্ল্যাটফর্ম যা টিমগুলোকে গভীর প্রোগ্রামিং জ্ঞান ছাড়াই কাস্টম বিজনেস অ্যাপ্লিকেশন, CRM পাইপলাইন এবং প্রসেস অটোমেশন তৈরি করতে দেয়। এর ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ অ্যাপ বিল্ডার, ফ্লেক্সিবল রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট এবং বিল্ট-ইন ওয়ার্কফ্লো ইঞ্জিন অর্গানাইজেশনগুলোকে যেকোনো বিজনেস প্রসেস — লিড ট্র্যাকিং থেকে শুরু করে কমপ্লায়েন্স ওয়ার্কফ্লো পর্যন্ত — মডেল করতে দেয় এবং স্ক্র্যাচ থেকে একটিও ব্যাকএন্ড সার্ভিস না লিখে এটি ডিপ্লয় করতে দেয়।
আপনার নিজস্ব VPS-এ Corteza সেলফ-হোস্ট করলে আপনার ব্যবসার ডেটা সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকে। প্ল্যাটফর্মটি এন্টারপ্রাইজ অথেন্টিকেশনের জন্য LDAP, SAML এবং OAuth2, ফাইন-গ্রেইনড রোল-ভিত্তিক অ্যাক্সেস কন্ট্রোল এবং একটি REST/gRPC API সারফেস যা বিদ্যমান টুলিংয়ের সাথে ইন্টিগ্রেট করে, তা সাপোর্ট করে। PostgreSQL সমস্ত রেকর্ড এবং অটোমেশন লগগুলির জন্য নির্ভরযোগ্য, স্কেলেবল স্টোরেজ সরবরাহ করে।
Corteza-এর মূল ফিচারগুলো
ভিজ্যুয়াল অ্যাপ বিল্ডার
কোনো ব্যাকএন্ড কোড না লিখে একটি ব্রাউজার-ভিত্তিক ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ ইন্টারফেসের মাধ্যমে ডেটা মডেল, ফর্ম এবং রেকর্ড ভিউ ডিজাইন করুন।
বিল্ট-ইন CRM
Corteza ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত একটি সিআরএম মডিউল সরবরাহ করে যা ইনস্টল করার সাথে সাথেই যোগাযোগ, লিড, অ্যাকাউন্ট এবং বিক্রয় পাইপলাইন পরিচালনা করতে পারে।
ওয়ার্কফ্লো অটোমেশন
ম্যানুয়াল কাজগুলি দূর করতে রেকর্ড পরিবর্তন, সময়সূচী বা বাহ্যিক ওয়েবহুক দ্বারা ট্রিগার হওয়া মাল্টি-স্টেপ স্বয়ংক্রিয় ওয়ার্কফ্লো তৈরি করুন।
Enterprise প্রমাণীকরণ
LDAP, SAML, এবং OAuth2 প্রদানকারীদের সাথে সংহত হয় যাতে দলগুলি বিদ্যমান কর্পোরেট পরিচয় সিস্টেম ব্যবহার করে সাইন ইন করতে পারে।
সূক্ষ্ম-স্তরের প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ
প্রতিটি ভূমিকার জন্য প্রতি-সম্পদ, প্রতি-অপারেশন অনুমতি সংজ্ঞায়িত করুন যাতে সংবেদনশীল ডেটা এবং অ্যাডমিন ক্রিয়াগুলি সঠিকভাবে সীমাবদ্ধ থাকে।
একীকরণ গেটওয়ে
তৃতীয় পক্ষের মিডলওয়্যার ছাড়াই, বিল্ট-ইন ইন্টিগ্রেশন গেটওয়ের মাধ্যমে কাস্টম API এন্ডপয়েন্ট উন্মুক্ত করুন এবং বাহ্যিক পরিষেবাগুলির সাথে সংযোগ করুন।
কেন Hostinger-এ Corteza রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।