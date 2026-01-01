এক ক্লিকে মিক্সপোস্ট ইনস্টল করুন।
স্ব-হোস্টেড সোশ্যাল মিডিয়া শিডিউলিং এবং ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম যা বাফার, হুটসুইট এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক শিডিউলারের বিকল্প হিসেবে তৈরি করা হয়েছে।
Mixpost-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Mixpost দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Mixpost হল একটি স্ব-হোস্টেড সোশ্যাল মিডিয়া শিডিউলিং এবং ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম যা বাফার, হুটসুইট এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক সোশ্যাল মিডিয়া শিডিউলারের একটি বিনামূল্যে বিকল্প হিসাবে তৈরি করা হয়েছে। এটি এজেন্সি, বিপণনকারী এবং স্বতন্ত্র নির্মাতাদের একটি একক ক্যালেন্ডার থেকে একাধিক সামাজিক নেটওয়ার্কে বিষয়বস্তু পরিকল্পনা, সময়সূচী এবং প্রকাশ করতে দেয় প্রতি-অ্যাকাউন্ট ফি, পোস্টের সীমা বা অ্যানালিটিক্স কোটা ছাড়াই। পরিষ্কার ওয়েব UI ভিজ্যুয়াল কন্টেন্ট শিডিউলিং, একটি মিডিয়া লাইব্রেরি, পোস্ট টেমপ্লেট এবং প্রতি-প্ল্যাটফর্ম প্রিভিউ রেন্ডারিং সরবরাহ করে।
আপনার VPS-এ Mixpost স্ব-হোস্ট করা প্রতিটি পোস্ট, নির্ধারিত সারি, অ্যানালিটিক্স ইভেন্ট এবং সংযুক্ত সামাজিক অ্যাকাউন্ট আপনার পরিকাঠামোর মধ্যে রাখে, তৃতীয় পক্ষের SaaS-এর মাধ্যমে যাওয়ার পরিবর্তে যা মূল্য পরিবর্তন করতে পারে বা API রেট সীমা আরোপ করতে পারে।
Mixpost-এর মূল ফিচারগুলো
মাল্টি-প্ল্যাটফর্ম শিডিউলিং
একটি সমন্বিত ক্যালেন্ডার থেকে Twitter/X, Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon, এবং আরও অনেক কিছুতে পোস্ট শিডিউল করুন, প্রতিটি প্ল্যাটফর্মের জন্য প্রিভিউ এবং কাস্টমাইজেশন সহ।
ড্র্যাগ-এন্ড-ড্রপ ক্যালেন্ডার
ভিজ্যুয়াল কন্টেন্ট ক্যালেন্ডার, যেখানে ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ রিস্কেডিউলিং, কালার-কোডেড ক্যাটাগরি এবং একাধিক সপ্তাহ জুড়ে ক্যাম্পেইন সংগঠিত করার জন্য বাল্ক অপারেশন রয়েছে।
মিডিয়া লাইব্রেরি
ছবি এবং ভিডিও আপলোড, স্বয়ংক্রিয় ফরম্যাট সনাক্তকরণ এবং পোস্ট ও টেমপ্লেট জুড়ে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য সম্পদ সহ বিল্ট-ইন মিডিয়া লাইব্রেরি।
একাধিক ওয়ার্কস্পেস
অ্যাকাউন্ট এবং ক্যাম্পেইনগুলি আলাদা ওয়ার্কস্পেসে সংগঠিত করুন প্রতিটি ওয়ার্কস্পেসের জন্য ব্যবহারকারীর অনুমতি সহ — অনেক ক্লায়েন্ট পরিচালনা করা এজেন্সিগুলির জন্য উপযুক্ত।
অনুমোদন কর্মপ্রবাহ
ঐচ্ছিক অনুমোদন সারি দলের সদস্যদের পোস্টগুলি নির্ধারিত বা প্রকাশিত হওয়ার আগে পর্যালোচনার জন্য খসড়া তৈরি করতে দেয়, যা এজেন্সি ক্লায়েন্টের কর্মপ্রবাহকে সমর্থন করে।
REST API
সম্পূর্ণ REST API বাহ্যিক সরঞ্জামগুলির সাথে ইন্টিগ্রেশন সক্ষম করে — কন্টেন্ট জেনারেটর, অ্যানালিটিক্স ড্যাশবোর্ড, অথবা কাস্টম সাইনআপ ফর্ম যা কিউতে ডেটা পাঠায়।
কেন Hostinger-এ Mixpost রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।