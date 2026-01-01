এক ক্লিকে আইটি টুলস স্থাপন করুন।
ডেভেলপার ইউটিলিটিগুলির স্ব-হোস্টেড সংগ্রহ — এনকোডার, ফরম্যাটার, হ্যাশ জেনারেটর এবং নেটওয়ার্ক টুলস একটি ইন্টারফেসে।
IT Tools-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
IT Tools দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
আইটি টুলস ডেভেলপার, সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এবং আইটি পেশাদারদের জন্য ডজনখানেক অপরিহার্য ইউটিলিটি একটি একক, পরিচ্ছন্ন ওয়েব ইন্টারফেসে একত্রিত করে। JSON ফরম্যাটার এবং JWT ডিকোডার থেকে শুরু করে সাবনেট ক্যালকুলেটর এবং পাসওয়ার্ড জেনারেটর পর্যন্ত, প্রতিটি টুল সম্পূর্ণরূপে ব্রাউজারে চলে যাতে সংবেদনশীল ডেটা আপনার ডিভাইস ছেড়ে যায় না।
একটি VPS-এ আইটি টুলস স্ব-হোস্ট করা আপনার দলকে পাবলিক অনলাইন পরিষেবাগুলির উপর নির্ভর না করে একটি ব্যক্তিগত, সর্বদা উপলব্ধ টুলবক্স দেয়। এটি তৃতীয় পক্ষের ওয়েব টুল ব্যবহার করার বিরুদ্ধে নিরাপত্তা নীতি সহ সংস্থাগুলিতে অথবা সীমাবদ্ধ আউটবাউন্ড ইন্টারনেট অ্যাক্সেস সহ পরিবেশে বিশেষভাবে মূল্যবান।
IT Tools-এর মূল ফিচারগুলো
ক্লায়েন্ট-সাইড প্রক্রিয়াকরণ
সমস্ত অপারেশন সরাসরি ব্রাউজারে চলে — টোকেন, হ্যাশ এবং সার্টিফিকেটের মতো সংবেদনশীল ডেটা কখনো সার্ভারে পৌঁছায় না।
ক্রিপ্টো এবং হ্যাশ টুলস
MD5, SHA, এবং bcrypt হ্যাশ তৈরি করুন, UUID তৈরি করুন, JWT টোকেন ডিকোড করুন, এবং ইন্টারফেস না ছেড়েই Base64 ও HMAC নিয়ে কাজ করুন।
কোড ফরম্যাটার
API, লগ, অথবা বিল্ড পাইপলাইন থেকে প্রাপ্ত আউটপুট পরিষ্কার করতে JSON, SQL, XML, CSS, এবং JavaScript-কে তাৎক্ষণিকভাবে সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত করুন।
নেটওয়ার্ক ইউটিলিটিস
দৈনিক নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কাজের জন্য IPv4 এবং IPv6 সাবনেট ক্যালকুলেটর, পোর্ট চেকার এবং MAC অ্যাড্রেস লুকআপ টুলস।
জেনারেটর এবং কনভার্টার
শক্তিশালী পাসওয়ার্ড তৈরি, লরেম ইপসাম, তারিখ রূপান্তর, একক রূপান্তর, এবং বেস রূপান্তর একটি অনুসন্ধানযোগ্য ইন্টারফেসে।
কেন Hostinger-এ IT Tools রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।