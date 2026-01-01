এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে BugSink স্থাপন করুন।
স্ব-হোস্টেড ত্রুটি ট্র্যাকিং প্ল্যাটফর্ম যা সংবেদনশীল ডিবাগিং ডেটার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের সাথে অ্যাপ্লিকেশন ব্যতিক্রমগুলি নিরীক্ষণ করে।
BugSink-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
BugSink দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
BugSink হলো একটি সেল্ফ-হোস্টেড এরর ট্র্যাকিং প্ল্যাটফর্ম যা আপনার সার্ভিস জুড়ে অ্যাপ্লিকেশন এক্সেপশনগুলো রিয়েল টাইমে ক্যাপচার করে, গ্রুপ করে এবং সারফেস করে। Django এবং Python দিয়ে তৈরি, এটি ডেভেলপমেন্ট টিমগুলোর দ্রুত সমস্যা নির্ণয় ও সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় স্ট্যাক ট্রেস, এরর কনটেক্সট এবং ডিডুপ্লিকেশন প্রদান করে — কোনো থার্ড-পার্টি সার্ভিসে সংবেদনশীল ডিবাগিং তথ্য না পাঠিয়ে।
আপনার নিজস্ব VPS-এ সেল্ফ-হোস্টিং প্রতি-এরর-ভলিউম প্রাইসিং দূর করে, নিয়ন্ত্রিত শিল্পগুলোর জন্য ডেটা রেসিডেন্সি সংক্রান্ত উদ্বেগ সরিয়ে দেয় এবং আপনাকে আপনার বিদ্যমান ইনফ্রাস্ট্রাকচারের সাথে সরাসরি এরর ট্র্যাকিং ইন্টিগ্রেট করতে দেয়। এই ডেপ্লয়মেন্টটি টেকসই এরর স্টোরেজের জন্য BugSink-কে MySQL-এর সাথে যুক্ত করে এবং প্রথম স্টার্টে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি অ্যাডমিন ইউজার তৈরি করে।
BugSink-এর মূল ফিচারগুলো
স্বয়ংক্রিয় ত্রুটি দলবদ্ধকরণ
একই ধরনের ব্যতিক্রমগুলিকে ডিডুপ্লিকেট করে এবং একত্রিত করে যাতে আপনার দল ড্যাশবোর্ডকে প্লাবিত করা হাজার হাজার অভিন্ন সতর্কতার পরিবর্তে একটি কার্যকর সমস্যা দেখতে পায়।
বিস্তারিত স্ট্যাক ট্রেস
সোর্স কনটেক্সট এবং প্রতিটি ত্রুটির সময় ভেরিয়েবলের অবস্থা সহ সম্পূর্ণ স্ট্যাক ট্রেস ক্যাপচার করে, ডেভেলপারদের বাগগুলি পুনরুত্পাদন এবং ঠিক করার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু প্রদান করে।
বহু-ভাষা SDK সমর্থন
একাধিক প্রোগ্রামিং ভাষা এবং ফ্রেমওয়ার্ক জুড়ে জনপ্রিয় SDK-গুলির সাথে একত্রিত হয়, যাতে আপনি আপনার সমস্ত পরিষেবা থেকে ত্রুটিগুলি একটি জায়গায় পাঠাতে পারেন।
তাৎক্ষণিক নোটিফিকেশন
নতুন ত্রুটির ধরন শনাক্ত হওয়ার সাথে সাথেই সতর্কতাগুলি সক্রিয় হয়, যা দলগুলিকে সমস্যাগুলি জটিল হওয়ার এবং আরও বেশি ব্যবহারকারীকে প্রভাবিত করার আগে প্রতিক্রিয়া জানাতে সক্ষম করে।
সম্পূর্ণ তথ্য সার্বভৌমত্ব
সমস্ত ত্রুটির ডেটা, স্ট্যাক ট্রেস, এবং ব্যবহারকারীর প্রসঙ্গ আপনার VPS-এ থাকে, কমপ্লায়েন্সের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে এবং সংবেদনশীল তথ্য আপনার পরিকাঠামো ছেড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে।
কেন Hostinger-এ BugSink রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।