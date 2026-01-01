এক ক্লিকে Copyparty ইনস্টল করুন।
HTTP, WebDAV, SFTP, এবং FTP অ্যাক্সেস, পুনরায় শুরু করা যায় এমন আপলোড, এবং শূন্য ডেটাবেস নির্ভরতা সহ পোর্টেবল ফাইল সার্ভার।
Copyparty-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Copyparty দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Copyparty হল একটি স্ব-হোস্টেড ফাইল সার্ভার যা কোনো বাহ্যিক ডেটাবেস ছাড়াই একটি একক কন্টেইনারে অসাধারণ সংখ্যক ক্ষমতা ধারণ করে। এটি HTTP, WebDAV, SFTP, FTP, এবং TFTP এর মাধ্যমে একই সাথে ফাইল পরিবেশন করে, যা বাধাগ্রস্ত সংযোগের পরেও টিকে থাকা খণ্ডিত পুনরায় শুরুযোগ্য আপলোড সমর্থন করে, এবং থাম্বনেইল, অডিও প্লেব্যাক এবং পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধান সহ একটি সম্পূর্ণ মিডিয়া লাইব্রেরি অন্তর্ভুক্ত করে।
আপনার নিজের VPS-এ Copyparty স্ব-হোস্ট করা আপনাকে একটি ব্যক্তিগত ফাইল শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম দেয় যা যেকোনো স্ট্যান্ডার্ড ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করে — একটি ব্রাউজার থেকে উইন্ডোজ এক্সপ্লোরার থেকে ফাইলজিলা পর্যন্ত — বিক্রেতা লক-ইন বা পুনরাবৃত্ত স্টোরেজ ফি ছাড়াই। যেহেতু সবকিছু একটি কন্টেইনারে চলে এবং ডেটা সরাসরি ফাইলসিস্টেমে সংরক্ষিত থাকে, তাই ব্যাকআপ এবং মাইগ্রেশন সহজ।
Copyparty-এর মূল ফিচারগুলো
মাল্টি-প্রোটোকল অ্যাক্সেস
একই সাথে HTTP, WebDAV, SFTP, FTP, এবং TFTP এর মাধ্যমে ফাইল পরিবেশন করুন যাতে প্রতিটি ক্লায়েন্ট — ব্রাউজার, ফাইল ম্যানেজার, অথবা CLI টুল — তার নিজস্ব প্রোটোকল ব্যবহার করে সংযুক্ত হতে পারে।
পুনরায় শুরুযোগ্য আপলোড
খণ্ডিত আপলোড সমর্থন নেটওয়ার্ক বিঘ্নিত হওয়ার পর বড় ফাইল স্থানান্তরকে প্রথম থেকে শুরু না করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনরায় শুরু করার সুবিধা দেয়।
বিল্ট-ইন মিডিয়া লাইব্রেরি
স্বয়ংক্রিয়ভাবে থাম্বনেইল তৈরি করে এবং অডিও ও ভিডিও ফাইলের মেটাডেটা নিষ্কাশন করে, আপনার ফাইল সার্ভারকে একটি ব্রাউজযোগ্য মিডিয়া সংগ্রহে পরিণত করে।
ফাইল ডিডুপ্লিকেশন
হ্যাশ-ভিত্তিক ডিডুপ্লিকেশন আপলোডের সময় অভিন্ন ফাইল সনাক্ত করে এবং শুধুমাত্র একটি কপি সংরক্ষণ করে, কোনো ম্যানুয়াল প্রচেষ্টা ছাড়াই ডিস্ক স্পেস বাঁচায়।
কোনো ডাটাবেস প্রয়োজন নেই
সমস্ত ডেটা সরাসরি ফাইলসিস্টেমে থাকে — আপনার ফাইলগুলির পাশাপাশি পরিচালনা, ব্যাক আপ বা স্থানান্তরিত করার জন্য কোনও PostgreSQL, MySQL, বা Redis নেই।
কেন Hostinger-এ Copyparty রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।