এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে ডায়ালগবেস স্থাপন করুন।
একটি ব্যক্তিগত জ্ঞানভাণ্ডার এবং প্লাগেবল ভাষা ও এম্বেডিং মডেল প্রদানকারী সহ স্ব-হোস্টেড চ্যাটবট বিল্ডার।
Dialoqbase-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Dialoqbase দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ডায়ালগবেস একটি ওপেন-সোর্স প্ল্যাটফর্ম যা আপনার নিজস্ব নলেজ বেসের উপর ভিত্তি করে কাস্টম চ্যাটবট তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়। ডকুমেন্টস, ওয়েবসাইট, পিডিএফ, গিটহাব রিপোজিটরি, অডিও এবং ভিডিও ট্রান্সক্রিপ্ট pgvector সহ PostgreSQL ব্যবহার করে ইনজেস্ট এবং ইনডেক্স করা যেতে পারে, তারপর যেকোনো সমর্থিত ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল — OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama, অথবা একটি সেলফ-হোস্টেড লোকাল এআই ইনস্ট্যান্সের মাধ্যমে কোয়েরি করা যেতে পারে। প্রোভাইডার পরিবর্তন করতে আপনার উৎসগুলি পুনরায় ইনডেক্স করার প্রয়োজন হয় না।
আপনার নিজস্ব VPS-এ ডায়ালগবেস সেলফ-হোস্ট করা আপনার মালিকানাধীন ডকুমেন্ট, কথোপকথনের ইতিহাস এবং প্রোভাইডার এপিআই কী আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে, কোনো প্রতি-বার্তার ফি বা তৃতীয় পক্ষের SaaS লক-ইন ছাড়াই। বিল্ট-ইন চ্যানেল ইন্টিগ্রেশন আপনাকে একই বট টেলিগ্রাম, ডিসকর্ড, হোয়াটসঅ্যাপ, অথবা একটি এম্বেডযোগ্য ওয়েব উইজেটে প্রকাশ করতে দেয়।
Dialoqbase-এর মূল ফিচারগুলো
ব্যক্তিগত জ্ঞানভাণ্ডার
আপনার নিজস্ব ডেটার উপর ভিত্তি করে প্রতিটি বটকে তৈরি করার জন্য পিডিএফ, ওয়েবসাইট, সাইটম্যাপ, ওয়ার্ড ডকুমেন্ট, গিটহাব রিপোজিটরি, প্লেইন টেক্সট এবং অডিও বা ভিডিও ট্রান্সক্রিপ্ট ইনজেস্ট করুন।
একাধিক প্রদানকারী এলএলএম
OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama, এবং লোকাল এআই-এর মধ্যে অদলবদল করুন, আপনার উৎসগুলি পুনরায় সূচীকরণ বা প্রম্পটগুলি পুনরায় না লিখে।
Postgres ভেক্টর অনুসন্ধান
ভেক্টর এম্বেডিং pgvector সহ PostgreSQL-এ থাকে, তাই একটি একক ডেটাবেস মেটাডেটা, কথোপকথনের ইতিহাস এবং সাদৃশ্য অনুসন্ধানকে শক্তি যোগায়।
চ্যানেল ইন্টিগ্রেশন
একক কনফিগারেশন থেকে একই বট টেলিগ্রাম, ডিসকর্ড, হোয়াটসঅ্যাপ, অথবা একটি এম্বেডযোগ্য ওয়েব উইজেটে প্রকাশ করুন।
এম্বেডযোগ্য ওয়েব উইজেট
ফ্রন্ট-এন্ড কোড না লিখে আপনার বটকে একটি ভাসমান চ্যাট উইজেট হিসাবে পরিবেশন করার জন্য যেকোনো সাইটে একটি ছোট স্ক্রিপ্ট ট্যাগ যোগ করুন।
REST API অ্যাক্সেস
একটি REST API আপনাকে কথোপকথন শুরু করতে, নতুন উৎস থেকে পুনরায় প্রশিক্ষণ দিতে এবং কাস্টম অ্যাপ্লিকেশন ও অটোমেশনে প্রতিক্রিয়া পাঠাতে সাহায্য করে।
কেন Hostinger-এ Dialoqbase রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।