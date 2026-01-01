এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে ডাম্বডো মোতায়েন করুন।
নূন্যতম স্ব-হোস্টেড করণীয় তালিকা, যা ফাইল-ভিত্তিক স্টোরেজ, ডার্ক মোড, PWA সমর্থন এবং ঐচ্ছিক পিন সুরক্ষা সহ আসে — কোনো ডাটাবেসের প্রয়োজন নেই।
DumbDo-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
DumbDo দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
DumbWare.io-এর একটি উদ্দেশ্যমূলকভাবে সহজ টু-ডু লিস্ট অ্যাপ্লিকেশন হলো DumbDo, যা এই দর্শনের উপর ভিত্তি করে তৈরি যে বেশিরভাগ কাজ ট্র্যাকিংয়ের জন্য একটি ডেটাবেস, একটি অ্যাকাউন্ট সিস্টেম, বা একটি ক্লাউড সাবস্ক্রিপশনের প্রয়োজন হয় না। কাজগুলি একটি একক JSON ফাইলে সংরক্ষণ করা হয়, যা ব্যাকআপ নেওয়াকে একটি একক ফাইল কপি করার মতো এবং মাইগ্রেশনকে অত্যন্ত সহজ করে তোলে।
ইন্টারফেসটি যেকোনো স্ক্রিন সাইজে সুন্দরভাবে সাড়া দেয় এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডার্ক ও লাইট মোডের মধ্যে পরিবর্তন হয়। ঐচ্ছিক পিন সুরক্ষা (৪-১০ সংখ্যা) শেয়ার্ড সার্ভারে অ্যাক্সেস সুরক্ষিত করে। প্রগ্রেসিভ ওয়েব অ্যাপ সমর্থন মানে আপনি DumbDo একটি ফোন বা ডেস্কটপে ইনস্টল করতে পারবেন এবং এটি অফলাইনে ব্যবহার করতে পারবেন। একটি VPS-এ সেলফ-হোস্টিং আপনার কাজের ডেটা ব্যক্তিগত রাখে, প্রতিটি ডিভাইস থেকে উপলব্ধ রাখে এবং তৃতীয় পক্ষের পরিষেবা পরিবর্তন থেকে মুক্ত রাখে।
DumbDo-এর মূল ফিচারগুলো
কোনো ডাটাবেসের প্রয়োজন নেই
সমস্ত কাজ একটি একক JSON ফাইলে সংরক্ষণ করে — কন্টেইনারটি ছাড়া প্রোভিশন, মাইগ্রেট বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আর কিছুই নেই।
ডার্ক এবং লাইট মোড
স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিস্টেমের রঙের স্কিম পছন্দ অনুসরণ করে যেকোনো পরিবেশে বা দিনের যেকোনো সময়ে আরামদায়ক দেখার জন্য।
প্রগতিশীল ওয়েব অ্যাপ
প্রতিবার ব্রাউজার ভিজিট না করেই হোম-স্ক্রিন অ্যাক্সেস এবং অফলাইন ব্যবহারের জন্য যেকোনো ডিভাইসে DumbDo ইনস্টল করুন।
ঐচ্ছিক পিন সুরক্ষা
অনুমোদিত ব্যবহারকারীদের জন্য ইন্টারফেস দ্রুত অ্যাক্সেসযোগ্য রেখে, শেয়ার করা সার্ভারগুলিতে অ্যাক্সেস সীমাবদ্ধ করতে একটি ৪-১০ অঙ্কের পিন সেট করুন।
কাস্টমাইজযোগ্য সাইটের শিরোনাম
ব্যক্তিগত ব্র্যান্ডিংয়ের সাথে মানানসই করতে অথবা একই VPS-এ একাধিক স্থাপন (deployment) এর মধ্যে পার্থক্য করতে অ্যাপ্লিকেশন ইনস্ট্যান্সের নাম পরিবর্তন করুন।
কেন Hostinger-এ DumbDo রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।