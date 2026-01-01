এক ক্লিকে MLflow স্থাপন করুন।
উৎপাদনে এমএল পরীক্ষা ট্র্যাক করা, মডেল পরিচালনা করা এবং এলএলএম অ্যাপ্লিকেশন নিরীক্ষণের জন্য একটি ওপেন-সোর্স প্ল্যাটফর্ম।
MLflow-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
MLflow দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
MLflow হলো সবচেয়ে বড় ওপেন-সোর্স AI ইঞ্জিনিয়ারিং প্ল্যাটফর্ম, যার মাসিক ডাউনলোড সংখ্যা ৬০ মিলিয়নেরও বেশি। এটি সম্পূর্ণ মেশিন লার্নিং লাইফসাইকেল কভার করে: এক্সপেরিমেন্টের প্যারামিটার এবং মেট্রিক্স লগ করা, বিভিন্ন কনফিগারেশনের রান তুলনা করা, ডেপ্লয়মেন্টের জন্য মডেল রেজিস্টার করা এবং স্টেজিং ও প্রোডাকশন এনভায়রনমেন্টের মাধ্যমে তাদের অগ্রগতি পরিচালনা করা। PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain এবং অন্যান্য ডজনখানেক ML ফ্রেমওয়ার্ক দ্বারা অটোলগিংয়ের মাধ্যমে এটি নেটিভলি সাপোর্টেড, এবং এটি গ্রহণ করতে ন্যূনতম কোড পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়।
ভার্সন ৩ MLflow-কে LLM যুগে প্রসারিত করে OpenTelemetry-ভিত্তিক ডিস্ট্রিবিউটেড ট্রেসিংয়ের মাধ্যমে এজেন্ট এবং LLM কলগুলির জন্য, ৫০টিরও বেশি বিল্ট-ইন জাজ সহ সিস্টেমেটিক ইভালুয়েশন, সম্পূর্ণ লিনিয়েজ ট্র্যাকিং সহ একটি প্রম্পট রেজিস্ট্রি, এবং একটি AI গেটওয়ে যা রেট লিমিটিং ও কস্ট কন্ট্রোল সহ OpenAI, Anthropic এবং অন্যান্য প্রোভাইডারদের মধ্যে ট্র্যাফিক রুট করে। সেলফ-হোস্টিং আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোতে সমস্ত ট্রেস, আর্টিফ্যাক্ট এবং মডেল মেটাডেটা রাখে।
MLflow-এর মূল ফিচারগুলো
পরীক্ষা ট্র্যাকিং
প্রতিটি প্রশিক্ষণ রানের জন্য প্যারামিটার, মেট্রিক্স, ট্যাগ এবং আর্টিফ্যাক্ট লগ করুন। সেরা মডেল কনফিগারেশন সনাক্ত করতে পরীক্ষাগুলি পাশাপাশি তুলনা করুন।
মডেল রেজিস্ট্রি
সংস্করণ ইতিহাস, অনুমোদন ওয়ার্কফ্লো এবং টিম-স্তরের অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ সহ স্টেজিং এবং প্রোডাকশন জুড়ে এমএল মডেলগুলি কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালনা করুন।
LLM ও এজেন্ট ট্রেসিং
প্রতিটি LLM কল এবং এজেন্ট স্টেপের সম্পূর্ণ OpenTelemetry-ভিত্তিক ট্রেস ক্যাপচার করুন। প্রোডাকশনে লেটেন্সি, টোকেন খরচ এবং আউটপুট গুণমান ডিবাগ করুন।
LLM মূল্যায়ন
৫০+ বিল্ট-ইন মেট্রিক্স এবং এলএলএম বিচারক ব্যবহার করে পদ্ধতিগত মূল্যায়ন চালান। উৎপাদন ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছানোর আগে গুণমানের রিগ্রেশন ট্র্যাক করুন।
প্রম্পট রেজিস্ট্রি
সম্পূর্ণ বংশানুক্রমিক ট্র্যাকিং সহ প্রম্পটগুলি সংস্করণ করুন, পরীক্ষা করুন এবং স্থাপন করুন। কাজের কার্যকারিতা উন্নত করতে অত্যাধুনিক অ্যালগরিদম ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রম্পট অপ্টিমাইজ করুন।
এআই গেটওয়ে
রেট লিমিটিং এবং খরচ নিয়ন্ত্রণের সাথে একটি সমন্বিত OpenAI-সামঞ্জস্যপূর্ণ API-এর মাধ্যমে OpenAI, Anthropic এবং অন্যান্য প্রদানকারীদের মধ্যে LLM অনুরোধগুলি রুট করুন।
কেন Hostinger-এ MLflow রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।