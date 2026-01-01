এক ক্লিকে Icinga 2 স্থাপন করুন।
হোস্ট, সার্ভিস এবং মেট্রিক্সের জন্য একটি শক্তিশালী ডিএসএল এবং রেস্ট এপিআই সহ ওপেন-সোর্স মনিটরিং প্ল্যাটফর্ম।
Icinga 2-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Icinga 2 দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Icinga 2 হল Nagios-এর আধুনিক উত্তরসূরি, যা কর্মক্ষমতার জন্য C++ এ পুনরায় লেখা হয়েছে এবং একটি শক্তিশালী কনফিগারেশন DSL, নেটিভ REST API, এবং প্লাগেবল ফিচার মডিউলগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি। এটি হোস্ট, পরিষেবা, নেটওয়ার্ক ডিভাইস এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলির প্রাপ্যতা পরীক্ষা করে, অবস্থার পরিবর্তন এবং ডাউনটাইম গণনা করে, এবং কিছু ভেঙে গেলে বিজ্ঞপ্তি ট্রিগার করে — সবই হাজার হাজার বিদ্যমান Nagios-সামঞ্জস্যপূর্ণ প্লাগইন দ্বারা সমর্থিত।
এই টেমপ্লেটটি Icinga 2 কে Icinga DB, একটি Redis-সমর্থিত সিঙ্ক ডেমন, এবং Icinga Web 2 এর সাথে একত্রিত করে যাতে আপনি একটি আধুনিক ড্যাশবোর্ড সহ একটি সম্পূর্ণ মনিটরিং স্ট্যাক সরাসরি ব্যবহার করতে পারেন। আপনার নিজের VPS-এ সেলফ-হোস্টিং প্রতিটি সতর্কতা, মেট্রিক এবং হোস্ট ইনভেন্টরি আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোতে রাখে, কোনো প্রতি-হোস্ট মূল্য বা ভেন্ডর লক-ইন ছাড়াই।
Icinga 2-এর মূল ফিচারগুলো
Nagios প্লাগিন সামঞ্জস্যপূর্ণ
সম্পূর্ণ নাগিওস প্লাগইন ইকোসিস্টেম পুনরায় ব্যবহার করে যাতে HTTP, SMTP, ডিস্ক, CPU, ডেটাবেস এবং সার্টিফিকেটের জন্য বিদ্যমান চেক স্ক্রিপ্টগুলি কোনো পরিবর্তন ছাড়াই কাজ করে।
আধুনিক ওয়েব ড্যাশবোর্ড
Icinga Web 2, Icinga DB মডিউল সহ, একটি দ্রুত তালিকা, ফিল্টার এবং বিস্তারিত UI সরবরাহ করে, যার সাথে ডার্ক মোড, বাল্ক স্বীকৃতি এবং ডাউনটাইমের জন্য মডাল সময়সূচী নির্ধারণের সুবিধা রয়েছে।
শক্তিশালী কনফিগ ডিএসএল
নিয়ম, টেমপ্লেট এবং হোস্ট গ্রুপ প্রয়োগ করে আপনি প্রতি-হোস্ট ব্লকগুলি পুনরাবৃত্তি না করে কয়েকটি লাইনে শত শত হোস্টের জন্য মনিটরিং সংজ্ঞায়িত করতে পারেন।
REST API এবং ইভেন্ট
হোস্ট, পরিষেবা, ডাউনটাইম, মন্তব্য এবং স্বীকৃতির জন্য সম্পূর্ণ REST API অটোমেশন, ড্যাশবোর্ড এবং চ্যাটঅপস ইন্টিগ্রেশনকে চালিত করে।
Icinga DB স্ট্রিমিং সিঙ্ক
একটি রেডিস-সমর্থিত সিঙ্ক ডেমন প্রতিটি চেক ফলাফল এবং অবস্থার পরিবর্তন মারিয়াডিবিতে স্ট্রিম করে, যাতে ওয়েব UI সর্বদা ন্যূনতম বিলম্ব সহ লাইভ অবস্থা প্রতিফলিত করে।
বিতরণকৃত পর্যবেক্ষণ
মাস্টার কন্টেইনার পরবর্তীতে স্যাটেলাইট এবং এজেন্ট জোন গ্রহণ করতে পারে, যা আপনাকে একই কনফিগারেশন ট্রি থেকে একাধিক ডেটাসেন্টারে স্কেল করতে দেয়।
কেন Hostinger-এ Icinga 2 রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।