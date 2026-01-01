এক ক্লিকে NocoDB স্থাপন করুন।
ওপেন-সোর্স এয়ারটেবল বিকল্প যা যেকোনো SQL ডেটাবেসকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি API সহ একটি সহযোগী স্প্রেডশীটে রূপান্তরিত করে।
NocoDB-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
NocoDB দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
NocoDB হল অগ্রণী ওপেন-সোর্স এয়ারটেবল বিকল্প, যা PostgreSQL, MySQL এবং অন্যান্য SQL ডেটাবেসকে স্বজ্ঞাত স্প্রেডশীট ইন্টারফেসে রূপান্তরিত করে যা অ-প্রযুক্তিগত ব্যবহারকারীরা আত্মবিশ্বাসের সাথে পরিচালনা করতে পারে। এটি গ্রিড, কানবান, গ্যালারি, ক্যালেন্ডার এবং ফর্ম ভিউ প্রদান করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি REST এবং GraphQL API, সমৃদ্ধ ফিল্ড টাইপ এবং রিয়েল-টাইম সহযোগিতার পাশাপাশি — সবই প্রতি-সিট মূল্য ছাড়াই।
আপনার VPS-এ NocoDB স্ব-হোস্ট করা নিশ্চিত করে যে সংবেদনশীল ব্যবসায়িক ডেটা আপনার পরিকাঠামো ছেড়ে যায় না, ব্যবহারকারী-গণনা মূল্যের সীমাবদ্ধতা দূর করে, এবং আপনার দলকে একটি নো-কোড ফ্রন্ট-এন্ডের পিছনে একটি রিলেশনাল ডেটাবেসের সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেয় যা যে কেউ ব্যবহার করতে পারে।
NocoDB-এর মূল ফিচারগুলো
একাধিক ভিউয়ের ধরণ
একই ডেটার জন্য গ্রিড, কানবান, গ্যালারি, ক্যালেন্ডার এবং ফর্ম ভিউগুলির মধ্যে পরিবর্তন করুন, যাতে প্রতিটি দলের সদস্য তাদের কর্মপ্রবাহের জন্য উপযুক্ত বিন্যাসে কাজ করতে পারে।
স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি APIs
প্রতিটি টেবিল স্বয়ংক্রিয়ভাবে REST এবং GraphQL এন্ডপয়েন্ট উন্মুক্ত করে, যা ডেভেলপারদের ব্যাকএন্ড কোড না লিখে কাস্টম ইন্টিগ্রেশন এবং ফ্রন্ট-এন্ড তৈরি করতে সক্ষম করে।
সমৃদ্ধ ফিল্ড ধরণ
সংযুক্তি, সূত্র, লুকআপ, রোলআপ এবং লিঙ্ক করা রেকর্ডগুলি জটিল SQL ক্যোয়ারী ছাড়াই আপনার রিলেশনাল ডেটাতে স্প্রেডশীটের ক্ষমতা নিয়ে আসে।
সূক্ষ্ম অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ
ভূমিকা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ওয়ার্কস্পেস, বেস এবং টেবিল-স্তরের অনুমতি সেট করুন, যাতে প্রতিটি দলের সদস্য কেবল তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি দেখতে পায়।
ওয়েবহুক অটোমেশন
ডেটা পরিবর্তিত হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাহ্যিক ওয়ার্কফ্লো এবং ইন্টিগ্রেশন ট্রিগার করুন, কাস্টম কোড ছাড়াই NocoDB কে আপনার বিদ্যমান সরঞ্জামগুলির সাথে সংযুক্ত করুন।
Airtable ইমপোর্ট
স্কিমা সনাক্তকরণের মাধ্যমে বিদ্যমান এয়ারটেবল বেস, CSV ফাইল, বা এক্সেল শীট মাইগ্রেট করুন, যা আপনার ডেটা স্ক্র্যাচ থেকে পুনরায় তৈরি না করেই স্যুইচ করা সহজ করে তোলে।
কেন Hostinger-এ NocoDB রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।