এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে EmbyStat স্থাপন করুন।
Emby এবং Jellyfin মিডিয়া সার্ভারের জন্য স্ট্যাটিস্টিক্স ও অ্যানালিটিক্স ড্যাশবোর্ড, যেখানে বিস্তারিত লাইব্রেরি ইনসাইট এবং দেখার রিপোর্ট রয়েছে।
EmbyStat-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
EmbyStat দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
EmbyStat হলো Emby এবং Jellyfin মিডিয়া সার্ভারগুলির জন্য একটি ডেডিকেটেড অ্যানালিটিক্স এবং স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যাপ্লিকেশন। এটি আপনার মিডিয়া সার্ভারের API-এর সাথে সরাসরি কানেক্ট করে আপনার লাইব্রেরি, দেখার অভ্যাস এবং সার্ভারের পারফরম্যান্স সম্পর্কে ডেটা সংগ্রহ করে, এবং ভিজ্যুয়াল ড্যাশবোর্ড ও বিস্তারিত রিপোর্টের মাধ্যমে তথ্য উপস্থাপন করে।
একটি VPS-এ EmbyStat স্থাপন করা নিরবচ্ছিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড ডেটা সংগ্রহ এবং সর্বদা অ্যাক্সেসযোগ্য অ্যানালিটিক্স নিশ্চিত করে, আপনার মিডিয়া সার্ভারের নিজস্ব রিসোর্স ব্যবহার না করেই। পারসিস্টেন্ট স্টোরেজ দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড বিশ্লেষণের জন্য ঐতিহাসিক পরিসংখ্যান ধরে রাখে, এবং নির্ধারিত সংগ্রহ ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ ছাড়াই রিপোর্টগুলিকে আপ-টু-ডেট রাখে।
EmbyStat-এর মূল ফিচারগুলো
লাইব্রেরি পরিসংখ্যান
ধরণ, গুণমান, ভাষা এবং রেটিং অনুসারে আপনার চলচ্চিত্র ও টিভি লাইব্রেরির বিস্তারিত বিভাজন আপনার মিডিয়া সংগ্রহের একটি সম্পূর্ণ চিত্র দেয়।
অ্যানালিটিক্স দেখা
প্রতি ব্যবহারকারীর দেখার ইতিহাস এবং দেখার ধরণ ট্র্যাক করুন, যা প্রকাশ করে কোন বিষয়বস্তু দেখা হয়েছে, আবার দেখা হয়েছে, নাকি অসম্পূর্ণ রেখে দেওয়া হয়েছে।
ডুপ্লিকেট শনাক্তকরণ
আপনার লাইব্রেরি জুড়ে সদৃশ ফাইলগুলি চিহ্নিত করে স্টোরেজ স্থান পুনরুদ্ধার করতে এবং একটি পরিষ্কার, সুসংগঠিত সংগ্রহ বজায় রাখতে সাহায্য করে।
সার্ভার স্বাস্থ্য মনিটরিং
সার্ভার পারফরম্যান্স মেট্রিক্স এবং ব্যবহারকারীর কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করে বাধাগুলি সনাক্ত করতে এবং একটি মসৃণ স্ট্রিমিং অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।
ইন্টারেক্টিভ চার্ট
চার্ট এবং গ্রাফ সহ ভিজ্যুয়াল ড্যাশবোর্ডগুলি প্রবণতা অন্বেষণ করতে এবং এক নজরে লাইব্রেরির অন্তর্দৃষ্টি শেয়ার করতে সহজ করে তোলে।
কেন Hostinger-এ EmbyStat রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
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