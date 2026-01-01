এক ক্লিকে Hi.Events ইনস্টল করুন।
কনফারেন্স, ওয়ার্কশপ এবং মিটআপের জন্য ওপেন-সোর্স ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট এবং টিকেটিং প্ল্যাটফর্ম।
Hi.Events-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Hi.Events দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Hi.Events হল একটি আধুনিক, ওপেন-সোর্স ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট এবং টিকেটিং প্ল্যাটফর্ম যা এমন আয়োজকদের জন্য তৈরি করা হয়েছে যারা বাণিজ্যিক প্ল্যাটফর্মগুলিতে প্রতি-টিকিট ফি না দিয়ে তাদের ইভেন্টগুলির উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ চান। এটি সম্পূর্ণ ইভেন্ট লাইফসাইকেল পরিচালনা করে — ইভেন্ট পেজ প্রকাশ করা এবং টিকিট বিক্রি করা থেকে শুরু করে অংশগ্রহণকারীদের চেক-ইন করা এবং বিক্রয় বিশ্লেষণ করা পর্যন্ত — সবকিছু একটি সমন্বিত ড্যাশবোর্ড থেকে।
আপনার নিজের VPS-এ Hi.Events সেল্ফ-হোস্ট করা অংশগ্রহণকারীদের ডেটা, পেমেন্ট কনফিগারেশন এবং ইভেন্টের বিষয়বস্তু আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে। একটি SaaS প্রদানকারীকে প্রতিটি টিকিটের একটি শতাংশ হারানোর পরিবর্তে, আপনি যত টিকিটই বিক্রি করুন না কেন, একটি নির্দিষ্ট VPS খরচ দেন এবং আপনি আপনার ব্র্যান্ডের সাথে প্ল্যাটফর্মটি কাস্টমাইজ করতে পারেন।
Hi.Events-এর মূল ফিচারগুলো
কাস্টমাইজযোগ্য ইভেন্ট পেজ
কাস্টম ডোমেন, আপনার নিজস্ব লোগো এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের সাথে মানানসই কাস্টমাইজড হোমপেজ লেআউট সহ ব্র্যান্ডেড ইভেন্ট পেজ তৈরি করুন।
Stripe টিকিট বিক্রয়
নেটিভ স্ট্রাইপ ইন্টিগ্রেশন, প্রোমো কোড, ধারণক্ষমতার সীমা এবং স্তরিত মূল্যের নিয়মাবলী ব্যবহার করে অর্থপ্রদত্ত ও বিনামূল্যে টিকিট বিক্রি করুন।
QR চেক-ইন
মোবাইল ডিভাইসে কর্মীদের জন্য ডিজাইন করা একটি বিল্ট-ইন চেক-ইন ইন্টারফেস এবং QR-কোডযুক্ত টিকিট ব্যবহার করে দরজায় উপস্থিতদের যাচাই করুন।
অর্ডার ম্যানেজমেন্ট
অর্ডার ট্র্যাক করুন, রিফান্ড ইস্যু করুন, টিকিট পুনরায় পাঠান এবং ব্যাজ প্রিন্টিং বা ইভেন্ট-পরবর্তী ফলো-আপের জন্য অংশগ্রহণকারীদের তালিকা এক্সপোর্ট করুন।
বিক্রয় অ্যানালিটিক্স
বিল্ট-ইন ড্যাশবোর্ড এবং প্রতি-ইভেন্ট রিপোর্টিং সহ রিয়েল টাইমে টিকিট বিক্রি, রাজস্ব এবং উপস্থিতি প্রবণতা নিরীক্ষণ করুন।
REST API & Webhooks
ডকুমেন্ট করা REST API এবং ওয়েবহুক সিস্টেমের মাধ্যমে CRM, মেইলিং তালিকা বা কাস্টম ওয়ার্কফ্লো-এর সাথে Hi.Events ইন্টিগ্রেট করুন।
কেন Hostinger-এ Hi.Events রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।