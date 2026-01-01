এক ক্লিকে গ্যালাক্সি স্থাপন করুন।
অ্যাক্সেসযোগ্য, পুনরুৎপাদনযোগ্য বায়োইনফরমেটিক্স বিশ্লেষণ এবং ডেটা-নিবিড় বিজ্ঞান কর্মপ্রবাহের জন্য ওপেন-সোর্স ওয়েব প্ল্যাটফর্ম।
Galaxy-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Galaxy দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
গ্যালাক্সি একটি ওপেন-সোর্স ওয়েব প্ল্যাটফর্ম যা গবেষকদের কোডের একটি লাইনও না লিখে ডেটা-নিবিড় বায়োমেডিক্যাল বিশ্লেষণ চালানো, শেয়ার করা এবং পুনরুত্পাদন করতে দেয়। বিশ্বজুড়ে হাজার হাজার ল্যাবরেটরি দ্বারা ব্যবহৃত, এটি একটি ইউনিফাইড ব্রাউজার ইন্টারফেসের পিছনে হাজার হাজার কমান্ড-লাইন টুলকে আবৃত করে যাতে বিজ্ঞানীরা জটিল বায়োইনফরম্যাটিক্স পাইপলাইন তৈরি করতে পারেন, প্রতিটি প্যারামিটার ট্র্যাক করতে পারেন এবং কয়েক মাস পরেও ঠিক একই বিশ্লেষণ পুনরায় চালাতে পারেন।
আপনার নিজের VPS-এ গ্যালাক্সি স্ব-হোস্টিং সংবেদনশীল সিকোয়েন্সিং ডেটা, রোগীর দল এবং অপ্রকাশিত ওয়ার্কফ্লো সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে, কোনো প্রতি-কাজের ফি এবং কোনো শেয়ার্ড-সার্ভার কিউ অপেক্ষা ছাড়াই। এই টেমপ্লেটটি গ্যালাক্সি, পোস্টগ্রেএসকিউএল এবং এনগিনক্স সহ একটি একক অল-ইন-ওয়ান কন্টেইনার সরবরাহ করে যা একটি তাত্ক্ষণিক একক-টেন্যান্ট স্থাপনার জন্য পূর্ব-কনফিগার করা হয়েছে।
Galaxy-এর মূল ফিচারগুলো
পুনরুৎপাদনযোগ্য কর্মপ্রবাহ
প্রতিটি টুল, প্যারামিটার এবং ডেটাসেট সংস্করণ রেকর্ড করুন যাতে যেকোনো বিশ্লেষণ মাস বা বছর পরেও হুবহু পুনরায় চালানো যেতে পারে।
ভিজ্যুয়াল পাইপলাইন এডিটর
ব্যাশ বা স্নেকমেকে স্ক্রিপ্টিং ছাড়াই একটি ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ ক্যানভাসে বহু-ধাপের বায়োইনফরমেটিক্স পাইপলাইন তৈরি করুন।
হাজার হাজার সরঞ্জাম
জিনোমিক্স, প্রোটিওমিক্স, মেটাবোলোমিক্স, ইমেজিং এবং মেশিন লার্নিং কভার করে এমন যাচাইকৃত সরঞ্জামগুলি গ্যালাক্সি টুল শেড থেকে ইনস্টল করুন।
ইন্টারেক্টিভ নোটবুক
জুপিটার, আরস্টুডিও এবং অন্যান্য ইন্টারেক্টিভ পরিবেশ সরাসরি আপনার গ্যালাক্সি ইতিহাস এবং ডেটাসেটের বিরুদ্ধে চালু করুন।
ইতিহাস এবং শেয়ারিং
প্রতিটি বিশ্লেষণ রান একটি সংস্করণকৃত ইতিহাসে সংগঠিত করুন যা সহযোগীদের দ্বারা এক ক্লিকে শেয়ার করা, প্রকাশ করা বা আমদানি করা যেতে পারে।
Conda নির্ভরতা সমাধান
সরঞ্জামগুলি Conda এবং BioContainers-এর মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাদের নির্ভরতা সমাধান করে, পরিবেশগত দ্বন্দ্ব দূর করে।
কেন Hostinger-এ Galaxy রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।