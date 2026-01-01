এক ক্লিকে ওপেন জার্নাল সিস্টেমস স্থাপন করুন।
বিশ্বজুড়ে হাজার হাজার জার্নাল দ্বারা বিশ্বস্ত ওপেন-সোর্স একাডেমিক জার্নাল ব্যবস্থাপনা এবং প্রকাশনা প্ল্যাটফর্ম।
Open Journal Systems-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Open Journal Systems দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ওপেন জার্নাল সিস্টেমস (ওজেএস) হল পাবলিক নলেজ প্রজেক্ট (পিকেপি) দ্বারা তৈরি একটি বিনামূল্যে, ওপেন-সোর্স প্ল্যাটফর্ম, যা একটি একাডেমিক জার্নালের সম্পূর্ণ কর্মপ্রবাহ — জমা দেওয়া এবং পিয়ার রিভিউ থেকে শুরু করে সম্পাদনা, উৎপাদন এবং অনলাইন প্রকাশনা পর্যন্ত — পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ওপেন-অ্যাক্সেস জার্নাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, যা বিশ্বজুড়ে বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং স্বাধীন প্রকাশকদের হাজার হাজার জার্নালকে শক্তি যোগাচ্ছে।
আপনার নিজস্ব ভিপিএস-এ ওজেএস স্ব-হোস্টিং করা আপনার জার্নালকে বাণিজ্যিক প্রকাশনা প্ল্যাটফর্মগুলি থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়, যেখানে কোনো নিবন্ধ-প্রতি ফি, কোনো সাবস্ক্রিপশন খরচ থাকে না এবং আপনার জমা দেওয়া ডেটা ও প্রকাশনা আর্কাইভের সম্পূর্ণ মালিকানা থাকে। প্ল্যাটফর্মটি মাল্টি-জার্নাল ডিপ্লয়মেন্ট সমর্থন করে, যা একটি ইনস্টলেশন থেকে একাধিক শিরোনাম পরিচালনা করা প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য এটিকে উপযুক্ত করে তোলে।
Open Journal Systems-এর মূল ফিচারগুলো
সম্পূর্ণ জমা দেওয়ার কর্মপ্রবাহ
একটি প্ল্যাটফর্মে লেখক জমা দেওয়া থেকে শুরু করে পিয়ার রিভিউ, কপিএডিটিং, লেআউট এবং চূড়ান্ত প্রকাশনা পর্যন্ত সম্পূর্ণ সম্পাদকীয় জীবনচক্র পরিচালনা করুন।
পিয়ার রিভিউ ব্যবস্থাপনা
পর্যালোচনাকারীদের নিযুক্ত করুন, পর্যালোচনার সময়সীমা ট্র্যাক করুন, অনুস্মারক পাঠান, এবং একটি কাঠামোগত সম্পাদকীয় ড্যাশবোর্ড থেকে পর্যালোচনাকারীদের সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করুন।
উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার প্রকাশনা
DOI ইন্টিগ্রেশন, ORCID সমর্থন এবং আবিষ্কারযোগ্যতার জন্য সূচীকৃত মেটাডেটা সহ উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার লাইসেন্সের অধীনে নিবন্ধ প্রকাশ করুন।
প্লাগইন ইকোসিস্টেম
পরিসংখ্যান, ব্যবহারের মেট্রিক্স, সাবস্ক্রিপশন ব্যবস্থাপনা, পেমেন্ট গেটওয়ে এবং তৃতীয় পক্ষের পরিষেবা ইন্টিগ্রেশনের জন্য প্লাগইন দিয়ে OJS-কে প্রসারিত করুন।
বহু-ভাষা সমর্থন
OJS ডজনখানেক ভাষার জন্য অনুবাদ সহ আসে এবং দ্বিভাষিক বা বহুভাষিক জার্নাল ইন্টারফেস ও বিষয়বস্তু সমর্থন করে।
কেন Hostinger-এ Open Journal Systems রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।