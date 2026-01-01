এক ক্লিকে LazyLibrarian ইনস্টল করুন।
একটি স্বয়ংক্রিয় সরঞ্জাম যা লেখকদের ট্র্যাক করে, ইবুক এবং অডিওবুক খুঁজে বের করে এবং সেগুলিকে আপনার ডাউনলোডারদের কাছে হস্তান্তর করে।
LazyLibrarian-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
LazyLibrarian দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
LazyLibrarian হলো Sonarr এবং Radarr-এর বই-কেন্দ্রিক প্রতিরূপ — একটি সেলফ-হোস্টেড অটোমেশন সার্ভার যা আপনার প্রিয় লেখকদের উপর নজর রাখে, স্বতন্ত্র বই প্রকাশনা ট্র্যাক করে, ম্যাচিং ফাইলের জন্য ইউজনেট (Usenet) এবং টরেন্ট ইনডেক্সারগুলিতে অনুসন্ধান করে, এবং নির্বাচিত রিলিজগুলি NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, অথবা আপনার ইতিমধ্যেই চলমান অন্য যেকোনো ডাউনলোডারকে হস্তান্তর করে।
একটি VPS-এ LazyLibrarian সেলফ-হোস্ট করা আপনাকে একটি 24/7 লাইব্রেরিয়ান দেয় যা নতুন রিলিজগুলি প্রকাশিত হওয়ার মুহূর্তেই ধরে ফেলে, আপনার বিদ্যমান Calibre লাইব্রেরির সাথে ডুপ্লিকেটগুলি সরিয়ে ফেলে এবং সবকিছু স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিনেম ও ট্যাগ করে, যাতে আপনার ইবুক এবং অডিওবুক সংগ্রহ ম্যানুয়াল কাজ ছাড়াই সুসংগঠিত থাকে।
LazyLibrarian-এর মূল ফিচারগুলো
লেখক ট্র্যাকিং এবং আবিষ্কার
নাম অনুসারে লেখক যোগ করুন এবং LazyLibrarian Goodreads, Google Books, OpenLibrary, এবং অন্যান্য উৎস থেকে তাদের সম্পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জি তৈরি করে।
অডিওবুক এবং ইবুক সমর্থন
অডিওবুক এবং ইবুক উভয় ফরম্যাট পরিচালনা করে, প্রতিটির জন্য আলাদা গুণমান এবং উৎস নিয়ম সহ, তাই একটি একক ইনস্ট্যান্স দুটি লাইব্রেরি পরিচালনা করে।
ক্যালিব্রে এবং গুডরিডস ইন্টিগ্রেশন
আপনার বিদ্যমান ক্যালিব্রে লাইব্রেরি আমদানি করে সদৃশ এড়াতে, গুডরিডস থেকে পড়া/পড়তে চাওয়া তালিকা সিঙ্ক করে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে মেটাডেটা আপডেট করে।
নেটিভ ইনডেক্সার সমর্থন
NZBGet, SABnzbd, qBittorrent, Transmission, Deluge-এর জন্য বিল্ট-ইন প্লাগইন এবং নিউজন্যাব ও টরজন্যাবের মাধ্যমে কয়েক ডজন ইউজনেটের ও টরেন্ট ইনডেক্সার।
ম্যাগাজিন এবং সিরিজ ট্র্যাকিং
ইস্যু-ভিত্তিক ম্যাগাজিন এবং বহু-বইয়ের সিরিজ পর্যবেক্ষণ করে, ইনডেক্সারদের কাছে নতুন প্রকাশনাগুলি আসার সাথে সাথে সেগুলিকে ম্যানুয়াল অনুসন্ধান ছাড়াই সারিবদ্ধ করে।
কেন Hostinger-এ LazyLibrarian রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।