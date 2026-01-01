এক ক্লিকে ScyllaDB ইনস্টল করুন।
উচ্চ-থ্রুপুট NoSQL ডেটাবেস, অ্যাপাচি ক্যাসান্ড্রা এবং অ্যামাজন ডায়নামোডিবি-এর সাথে ড্রপ-ইন সামঞ্জস্যপূর্ণ।
ScyllaDB-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
ScyllaDB দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ScyllaDB হল একটি ওপেন-সোর্স, ডিস্ট্রিবিউটেড ওয়াইড-কলাম NoSQL ডেটাবেস যা C++ এ Seastar shard-per-core ফ্রেমওয়ার্কে লেখা হয়েছে। এটি নেটিভভাবে ক্যাসান্ড্রা কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ (CQL) এবং অ্যামাজন ডায়নামোডিবি এপিআই ব্যবহার করে, তাই বিদ্যমান ক্যাসান্ড্রা এবং ডায়নামোডিবি অ্যাপ্লিকেশনগুলি হার্ডওয়্যারের একটি ভগ্নাংশে চলার সময় কোড পরিবর্তন ছাড়াই সংযুক্ত হতে পারে।
আপনার নিজের ভিপিএস-এ ScyllaDB স্ব-হোস্ট করা অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে টাইম-সিরিজ, IoT, মেসেজিং, জালিয়াতি সনাক্তকরণ এবং ব্যবহারকারী-প্রোফাইল ওয়ার্কলোডগুলির জন্য অনুমানযোগ্য একক-সংখ্যার-মিলিসেকেন্ড লেটেন্সি দেয় — কোনো প্রতি-অপারেশন মূল্য ছাড়াই, কোনো রিড/রাইট ক্ষমতা সীমাবদ্ধতা ছাড়াই, এবং একটি পরিচালিত ক্যাসান্ড্রা বা ডায়নামোডিবি স্তরে কোনো বিক্রেতা লক-ইন ছাড়াই।
ScyllaDB-এর মূল ফিচারগুলো
ক্যাসান্ড্রা সামঞ্জস্যপূর্ণ
CQL নেটিভভাবে কথা বলে এবং প্রতিটি ক্যাসান্ড্রা ড্রাইভারকে সমর্থন করে, তাই বিদ্যমান ক্যাসান্ড্রা অ্যাপ্লিকেশনগুলি শুধুমাত্র হোস্ট ঠিকানা পরিবর্তন করে সংযুক্ত হয়।
DynamoDB API
বিল্ট-ইন অল্টারনেটর ইন্টারফেস অ্যামাজন ডায়নামোডিবি ওয়্যার প্রোটোকল গ্রহণ করে, যা ডায়নামোডিবি ক্লায়েন্টদের স্ব-হোস্টেড অবকাঠামোতে অপরিবর্তিতভাবে চলতে দেয়।
শার্ড-প্রতি-কোর ইঞ্জিন
Seastar ফ্রেমওয়ার্ক প্রতিটি CPU কোরে একটি শার্ড পিন করে লক-ফ্রি, শেয়ার-নাথিং এক্সিকিউশনের জন্য, যা লোডের অধীনে সমস্ত কোরকে পরিপূর্ণ করে তোলে।
অন্তর্নির্মিত প্রোমিথিউস মেট্রিক্স
নেটিভ /মেট্রিক্স এন্ডপয়েন্ট প্রোমিথিউস, গ্রাফানা, এবং স্কাইলাডিবি মনিটরিং স্ট্যাকের জন্য শত শত ডেটাবেস ইন্টারনাল উন্মোচন করে।
সারি-স্তরের অনুমোদন
CassandraAuthorizer কীস্পেস, টেবিল এবং সারিগুলিতে ভূমিকা-ভিত্তিক অনুমতি প্রয়োগ করে, যাতে প্রতিটি অ্যাপ্লিকেশন প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন সুবিধা নিয়ে সংযুক্ত হয়।
রৈখিকভাবে পরিমাপযোগ্য
থ্রুপুট এবং স্টোরেজ অনুভূমিকভাবে স্কেল করতে নোড যোগ করুন — ক্লাস্টারগুলি নিয়মিতভাবে কয়েক ডজন নোড জুড়ে বিস্তৃত থাকে এবং প্রতি সেকেন্ডে লক্ষ লক্ষ অপারেশন পরিচালনা করে।
কেন Hostinger-এ ScyllaDB রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
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Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
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