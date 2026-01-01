এক ক্লিকে Cypht ইনস্টল করুন।
হালকা ওজনের, উন্মুক্ত-উৎস ওয়েবমেইল ক্লায়েন্ট যা একাধিক ইমেল অ্যাকাউন্ট এবং নিউজ ফিডকে একটি দ্রুত ইন্টারফেসে একত্রিত করে।
Cypht-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Cypht দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
সাইফ্ট (Cypht) একটি মডুলার, ওপেন-সোর্স ওয়েবমেল ক্লায়েন্ট যা সরলতা এবং গতির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। ভারী ওয়েবমেল সমাধানগুলির বিপরীতে, সাইফ্ট একাধিক IMAP এবং POP3 ইমেল অ্যাকাউন্টকে RSS/Atom নিউজ ফিডের সাথে একটি একক, একত্রিত ইনবক্স ভিউতে একত্রিত করে — যা আপনাকে পরিষেবাগুলির মধ্যে স্যুইচ না করেই আপনার যোগাযোগের একটি সম্পূর্ণ চিত্র দেয়।
আলপাইন লিনাক্স বেসের সাথে PHP-তে নির্মিত, সাইফ্ট পরিমিত হার্ডওয়্যারে দক্ষতার সাথে চলে এবং নির্ভরযোগ্য বহু-ব্যবহারকারী স্থাপনার জন্য একটি ডেটাবেসে ব্যবহারকারীর কনফিগারেশন সংরক্ষণ করে। এর মডিউল-ভিত্তিক আর্কিটেকচার মানে আপনি শুধুমাত্র আপনার প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলি লোড করেন, ইন্টারফেসকে পরিষ্কার এবং পদচিহ্নকে ছোট রাখে।
Cypht-এর মূল ফিচারগুলো
একাধিক অ্যাকাউন্ট একত্রীকরণ
দ্রুত ইমেল ব্যবস্থাপনার জন্য একাধিক IMAP এবং POP3 ইমেল অ্যাকাউন্টগুলিকে একটি সমন্বিত ইনবক্স ভিউতে সংযুক্ত করুন।
নিউজ ফিড ইন্টিগ্রেশন
ইমেল এবং RSS/Atom নিউজ ফিড একটি একক ইন্টারফেসে একত্রিত করুন, যা আপনাকে অবহিত থাকতে প্রয়োজনীয় অ্যাপের সংখ্যা হ্রাস করে।
মডুলার আর্কিটেকচার
আপনার প্রয়োজনীয় মডিউলগুলি কেবল সক্ষম করুন — পরিচিতি, ক্যালেন্ডার, IMAP ফোল্ডার, সিভ ফিল্টার এবং আরও অনেক কিছু — UI-কে স্লিম রেখে।
ডাটাবেস-ভিত্তিক সেশন
নির্ভরযোগ্য, পরিমাপযোগ্য বহু-ব্যবহারকারী স্থাপনার জন্য মারিয়াডিবিতে ব্যবহারকারীর কনফিগারেশন এবং সেশন সংরক্ষণ করে।
হালকা পদচিহ্ন
Nginx এবং PHP সহ Alpine Linux-এ চলে যা একটি একক ~290 MB ইমেজে বান্ডিল করা আছে, যার জন্য ন্যূনতম VPS সংস্থান প্রয়োজন।
কেন Hostinger-এ Cypht রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।