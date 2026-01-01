এক ক্লিকে ফাইলস্ট্যাশ ইনস্টল করুন।
স্ব-হোস্টেড ওয়েব ফাইল ম্যানেজার যা FTP, S3, SFTP, WebDAV, Git, এবং ২০টিরও বেশি স্টোরেজ ব্যাকএন্ডে ব্রাউজার-ভিত্তিক অ্যাক্সেস প্রদান করে।
Filestash-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Filestash দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Filestash হলো একটি ওপেন-সোর্স, স্টোরেজ-অ্যাগনস্টিক ফাইল ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম যা আপনাকে ২০টিরও বেশি প্রোটোকল — FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox, এবং আরও অনেক কিছু জুড়ে ফাইল অ্যাক্সেস করার জন্য একটি পরিষ্কার ব্রাউজার ইন্টারফেস প্রদান করে। প্রতিটি স্টোরেজ সিস্টেমের জন্য আলাদা ক্লায়েন্ট রক্ষণাবেক্ষণের পরিবর্তে, Filestash সেগুলোকে একটি একক স্বজ্ঞাত ওয়েব ইন্টারফেসের অধীনে একত্রিত করে।
আপনার নিজের VPS-এ Filestash সেল্ফ-হোস্ট করলে আপনার স্টোরেজ ক্রেডেনশিয়াল এবং ফাইল ট্রান্সফার সম্পূর্ণ আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকে, কোনো সাবস্ক্রিপশন ফি বা তৃতীয় পক্ষের নির্ভরতা ছাড়াই। আপনার ব্যবহৃত যেকোনো স্টোরেজের সাথে কানেক্ট করুন, অথেনটিকেশন কনফিগার করুন এবং আপনার টিমের সাথে অ্যাক্সেস শেয়ার করুন।
Filestash-এর মূল ফিচারগুলো
২০+ স্টোরেজ ব্যাকএন্ড
একটি একক সমন্বিত ইন্টারফেস থেকে ক্লায়েন্ট পরিবর্তন না করেই FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox, এবং আরও অনেক কিছুর সাথে সংযোগ করুন।
একাধিক অ্যাক্সেস প্রোটোকল
ওয়েব UI, SFTP গেটওয়ে, WebDAV, অথবা S3-কম্প্যাটিবল API এর মাধ্যমে আপনার ফাইলগুলিতে অ্যাক্সেস করুন — Filestash আপনার বিদ্যমান সরঞ্জাম এবং ওয়ার্কফ্লোর সাথে কাজ করার উপযোগী হবে।
ব্রাউজারে ডকুমেন্ট এডিটিং
ঐচ্ছিক কোলাবোরা অনলাইন ইন্টিগ্রেশন সহ সরাসরি ব্রাউজারে অফিস ডকুমেন্ট এডিট করুন — কোনো ডেস্কটপ অ্যাপ বা ফাইল ডাউনলোডের প্রয়োজন নেই।
প্লাগইন স্থাপত্য
বিশেষ ফাইল ভিউয়ার, প্রমাণীকরণ ব্যাকএন্ড, স্টোরেজ কানেক্টর এবং ওয়ার্কফ্লো অটোমেশনের জন্য প্লাগইন ব্যবহার করে Filestash-এর কার্যকারিতা বাড়ান।
এআই-চালিত অনুসন্ধান
স্মার্ট সার্চ এবং ইন্টেলিজেন্ট ফোল্ডার আপনাকে সমস্ত সংযুক্ত স্টোরেজ ব্যাকএন্ড জুড়ে দ্রুত ফাইল খুঁজে পেতে সাহায্য করে।
কেন Hostinger-এ Filestash রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।