Filestash-এ 68% পর্যন্ত ছাড়

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স্ব-হোস্টেড ওয়েব ফাইল ম্যানেজার যা FTP, S3, SFTP, WebDAV, Git, এবং ২০টিরও বেশি স্টোরেজ ব্যাকএন্ডে ব্রাউজার-ভিত্তিক অ্যাক্সেস প্রদান করে।

তাৎক্ষণিকভাবে আপনার অ্যাপ্লিকেশন লঞ্চ করুন
ফ্রি অটোমেটিক উইকলি ব্যাকআপ
AI-ম্যানেজড VPS
819/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
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64% ছাড়
KVM 1
2,259
819/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,369/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
63% ছাড়
KVM 2
2,879
1,069/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ
64% ছাড়
KVM 1
2,259
819/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,369/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
63% ছাড়
KVM 2
2,879
1,069/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ

প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু

ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন
ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন

সব প্ল্যানের পেমেন্ট অগ্রিম নেওয়া হয়। প্ল্যানের মোট মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মাসিক রেট হিসাব করা হয়।

Filestash দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

Filestash হলো একটি ওপেন-সোর্স, স্টোরেজ-অ্যাগনস্টিক ফাইল ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম যা আপনাকে ২০টিরও বেশি প্রোটোকল — FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox, এবং আরও অনেক কিছু জুড়ে ফাইল অ্যাক্সেস করার জন্য একটি পরিষ্কার ব্রাউজার ইন্টারফেস প্রদান করে। প্রতিটি স্টোরেজ সিস্টেমের জন্য আলাদা ক্লায়েন্ট রক্ষণাবেক্ষণের পরিবর্তে, Filestash সেগুলোকে একটি একক স্বজ্ঞাত ওয়েব ইন্টারফেসের অধীনে একত্রিত করে।

আপনার নিজের VPS-এ Filestash সেল্ফ-হোস্ট করলে আপনার স্টোরেজ ক্রেডেনশিয়াল এবং ফাইল ট্রান্সফার সম্পূর্ণ আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকে, কোনো সাবস্ক্রিপশন ফি বা তৃতীয় পক্ষের নির্ভরতা ছাড়াই। আপনার ব্যবহৃত যেকোনো স্টোরেজের সাথে কানেক্ট করুন, অথেনটিকেশন কনফিগার করুন এবং আপনার টিমের সাথে অ্যাক্সেস শেয়ার করুন।

শুরু করুন
{name} দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

Filestash-এর মূল ফিচারগুলো

২০+ স্টোরেজ ব্যাকএন্ড

একটি একক সমন্বিত ইন্টারফেস থেকে ক্লায়েন্ট পরিবর্তন না করেই FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox, এবং আরও অনেক কিছুর সাথে সংযোগ করুন।

একাধিক অ্যাক্সেস প্রোটোকল

ওয়েব UI, SFTP গেটওয়ে, WebDAV, অথবা S3-কম্প্যাটিবল API এর মাধ্যমে আপনার ফাইলগুলিতে অ্যাক্সেস করুন — Filestash আপনার বিদ্যমান সরঞ্জাম এবং ওয়ার্কফ্লোর সাথে কাজ করার উপযোগী হবে।

ব্রাউজারে ডকুমেন্ট এডিটিং

ঐচ্ছিক কোলাবোরা অনলাইন ইন্টিগ্রেশন সহ সরাসরি ব্রাউজারে অফিস ডকুমেন্ট এডিট করুন — কোনো ডেস্কটপ অ্যাপ বা ফাইল ডাউনলোডের প্রয়োজন নেই।

প্লাগইন স্থাপত্য

বিশেষ ফাইল ভিউয়ার, প্রমাণীকরণ ব্যাকএন্ড, স্টোরেজ কানেক্টর এবং ওয়ার্কফ্লো অটোমেশনের জন্য প্লাগইন ব্যবহার করে Filestash-এর কার্যকারিতা বাড়ান।

এআই-চালিত অনুসন্ধান

স্মার্ট সার্চ এবং ইন্টেলিজেন্ট ফোল্ডার আপনাকে সমস্ত সংযুক্ত স্টোরেজ ব্যাকএন্ড জুড়ে দ্রুত ফাইল খুঁজে পেতে সাহায্য করে।

কেন Hostinger-এ Filestash রান করবেন

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

সুপারিশকৃত সার্ভার লোকেশন:

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লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

লোডিং স্পিড বাড়াতে আপনার অডিয়েন্সের কাছাকাছি একটি সার্ভার লোকেশন বেছে নিন। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে আমাদের ডেটা সেন্টার রয়েছে।
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লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।

Omkar
Omkar

আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।

Herriman
Herriman

Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

আমাদের ৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টির সাথে এটি রিস্ক-ফ্রি ট্রাই করুন। বিস্তারিত জানতে আমাদের রিফান্ড পলিসি দেখুন।

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AList

AList

৩০+ স্টোরেজ ব্যাকএন্ডের জন্য সমর্থন সহ স্ব-হোস্টেড ফাইল তালিকা এবং WebDAV সার্ভার

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AnonUpload

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AnonUpload হলো ডেটাবেসের প্রয়োজনীয়তা ছাড়া একটি নিরাপদ অ্যানোনিমাস ফাইল শেয়ারিং অ্যাপ্লিকেশন।

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ArchiveBox

ArchiveBox

স্ব-হোস্টেড ইন্টারনেট আর্কাইভিং সমাধান ওয়েব পৃষ্ঠা এবং মিডিয়া সংরক্ষণের জন্য

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