এক ক্লিকে FalkorDB স্থাপন করুন।
উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন গ্রাফ ডেটাবেস যা গ্রাফআরএজি, নলেজ গ্রাফ এবং বৃহৎ পরিসরে রিয়েল-টাইম সাইফার কোয়েরির জন্য নির্মিত।
FalkorDB-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
FalkorDB দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ফ্যালকরডিবি (FalkorDB) হল একটি ওপেন-সোর্স গ্রাফ ডেটাবেস ইঞ্জিন যা রেডিজ (Redis)-এর উপর নির্মিত, যা ওপেনসাইফার (OpenCypher) কোয়েরি ভাষা ব্যবহার করে উচ্চ-পারফরম্যান্স গ্রাফ কোয়েরির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি মেমরিতে গ্রাফ ডেটা স্থানীয়ভাবে সংরক্ষণ করে, যা জটিল সত্তা সম্পর্ক জুড়ে সাব-মিলিসেকেন্ড ট্র্যাভার্সাল সময় সক্ষম করে – এটি গ্রাফআরএজি (GraphRAG) পাইপলাইন, সুপারিশ ইঞ্জিন, জালিয়াতি সনাক্তকরণ, পরিচয় গ্রাফ এবং নেটওয়ার্ক টপোলজি বিশ্লেষণের জন্য একটি শক্তিশালী উপযুক্ত সমাধান।
ফ্যালকরডিবি (FalkorDB) পোর্ট 3000-এ একটি বিল্ট-ইন ব্রাউজার-ভিত্তিক UI সহ আসে, যা আপনাকে কোনো অতিরিক্ত টুলিং ছাড়াই গ্রাফ অন্বেষণ করতে, সাইফার (Cypher) কোয়েরি চালাতে এবং নোড ও এজ সম্পর্কগুলি ভিজ্যুয়ালাইজ করতে দেয়। আপনার নিজের ভিপিএস (VPS)-এ স্ব-হোস্টিং আপনার গ্রাফ ডেটাকে সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে কোনো কোয়েরি সীমা, প্রতি-নোড মূল্য নির্ধারণ এবং পারফরম্যান্স সেটিংস সূক্ষ্ম-টিউন করার সরাসরি অ্যাক্সেস ছাড়াই।
FalkorDB-এর মূল ফিচারগুলো
OpenCypher কোয়েরি ভাষা
OpenCypher ব্যবহার করে এক্সপ্রেসিভ গ্রাফ কোয়েরি লিখুন, যা নোড, এজ এবং প্যাটার্ন অতিক্রম করার জন্য একটি শিল্প-মানক ডিক্লারেটিভ ভাষা।
অন্তর্নির্মিত ওয়েব UI
গ্রাফগুলি অন্বেষণ করুন, সাইফার ক্যোয়ারী চালান, এবং কোনো অতিরিক্ত ক্লায়েন্ট টুলিং ইনস্টল না করেই সরাসরি ব্রাউজারে সম্পর্কগুলি কল্পনা করুন।
ইন-মেমরি পারফরম্যান্স
গ্রাফ ডেটা মেমরিতে নেটিভভাবে সংরক্ষণ করা হয়, যা গভীরভাবে সংযুক্ত, মাল্টি-হপ সম্পর্ক জুড়েও সাব-মিলিসেকেন্ড ট্র্যাভার্সাল সময়কে সম্ভব করে তোলে।
GraphRAG প্রস্তুত
ইনফারেন্সের সময় নলেজ গ্রাফের নির্ভুল, কম-বিলম্বতার ট্র্যাভার্সাল প্রয়োজন এমন পুনরুদ্ধার-বর্ধিত জেনারেশন পাইপলাইনগুলির জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে।
Redis প্রোটোকল সামঞ্জস্যপূর্ণ
Redis প্রোটোকল ব্যবহার করে যাতে যেকোনো Redis ক্লায়েন্ট লাইব্রেরি অতিরিক্ত ড্রাইভার বা কাস্টম SDK ছাড়াই FalkorDB-এর সাথে সংযোগ করতে পারে।
পাসওয়ার্ড প্রমাণীকরণ
রেডিস-স্তরের পাসওয়ার্ড প্রমাণীকরণ ব্যবহার করে অ্যাক্সেস সুরক্ষিত করুন, আপনার গ্রাফ ডেটা অননুমোদিত সংযোগ থেকে সুরক্ষিত রেখে।
কেন Hostinger-এ FalkorDB রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
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