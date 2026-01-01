এক ক্লিকে Fenrus স্থাপন করুন।
আপনার অ্যাপস, সাইট এবং পরিষেবাগুলিতে দ্রুত অ্যাক্সেসের জন্য ব্যক্তিগত হোমপেজ এবং ড্যাশবোর্ড, স্মার্ট অ্যাপ উইজেট এবং কাস্টম সার্চ ইঞ্জিন সহ।
Fenrus-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Fenrus দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ফেনরাস হল একটি স্ব-হোস্টেড ব্যক্তিগত ড্যাশবোর্ড যা আপনার ব্রাউজারের নতুন ট্যাব পৃষ্ঠাকে একটি সম্পূর্ণ কাস্টমাইজযোগ্য হোম পেজ দিয়ে প্রতিস্থাপন করে। লিঙ্ক এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে গ্রুপে সাজান, স্মার্ট অ্যাপ উইজেট ব্যবহার করুন যা Sonarr, Radarr, এবং Jellyfin-এর মতো পরিষেবাগুলি থেকে লাইভ ডেটা টানে, এবং কীবোর্ড শর্টকাট সহ একাধিক সার্চ ইঞ্জিন কনফিগার করুন। আপনার সমস্ত ব্যক্তিগত অ্যাপ এবং প্রায়শই দেখা সাইটগুলি একটি একক, ব্যক্তিগত পৃষ্ঠা থেকে এক নজরে উপলব্ধ।
যেহেতু ফেনরাস সম্পূর্ণরূপে আপনার নিজের VPS-এ চলে, আপনার কোনো অ্যাপ URL, ব্যবহারের ধরণ, বা কনফিগার করা পরিষেবা তৃতীয় পক্ষের ড্যাশবোর্ড পরিষেবাগুলির সাথে শেয়ার করা হয় না। ডেটা একটি হালকা LiteDB ফাইলে সংরক্ষণ করা হয়, যার অর্থ পরিচালনা করার জন্য কোনো বাহ্যিক ডেটাবেস নেই — সেটআপ কয়েক সেকেন্ড সময় নেয় এবং সম্পূর্ণ কনফিগারেশন একটি একক ভলিউমে থাকে।
Fenrus-এর মূল ফিচারগুলো
স্মার্ট অ্যাপ উইজেট
Sonarr, Radarr, Jellyfin এবং অন্যান্য পরিষেবাগুলিকে সংযুক্ত করুন যাতে লাইভ স্ট্যাটাস, গণনা এবং কার্যকলাপের ডেটা সরাসরি আপনার ড্যাশবোর্ড টাইলগুলিতে প্রদর্শিত হয়।
কাস্টম সার্চ ইঞ্জিন
একটি URL প্যাটার্ন এবং কীবোর্ড শর্টকাট সহ যেকোনো সার্চ ইঞ্জিন যোগ করুন, তারপর একটি মাত্র কিস্ট্রোক দিয়ে Google, DuckDuckGo, অথবা আপনার নিজস্ব Searx ইনস্ট্যান্সের মধ্যে স্যুইচ করুন।
সংগঠিত অ্যাপ গ্রুপসমূহ
ওয়ার্ক অ্যাপস, মিডিয়া সার্ভিসেস, হোম অটোমেশন এবং ব্যক্তিগত সাইটগুলিকে পরিচ্ছন্নভাবে আলাদা রাখতে লিঙ্ক এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে নামযুক্ত গ্রুপে সাজান।
মাল্টি-ইউজার সাপোর্ট
প্রতিটি ব্যবহারকারীর একটি স্বাধীন ড্যাশবোর্ড কনফিগারেশন আছে, তাই পরিবার বা দলের প্রত্যেকে তাদের নিজস্ব লেআউট এবং অ্যাপ তালিকা বজায় রাখতে পারে।
স্বয়ংক্রিয় ফেভিকন
Fenrus স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেই লিঙ্কগুলির জন্য ফেভিকন নিয়ে আসে যেগুলিতে কোনো কাস্টম আইকন কনফিগার করা নেই, যা আপনার ড্যাশবোর্ডকে ম্যানুয়াল কাজ ছাড়াই দৃশ্যত পরিপাটি রাখে।
শূন্য বাহ্যিক ডাটাবেস
সমস্ত কনফিগারেশন একটি একক LiteDB ফাইলে সংরক্ষিত থাকে — কোনো PostgreSQL বা MySQL এর প্রয়োজন নেই, যা ব্যাকআপ এবং মাইগ্রেশনকে একটি সাধারণ ফাইল কপি করে তোলে।
কেন Hostinger-এ Fenrus রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।