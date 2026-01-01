এক ক্লিকে Navidrome স্থাপন করুন।
হালকা ওজনের স্ব-হোস্টেড মিউজিক স্ট্রিমিং সার্ভার যা ব্রাউজার বা সাবসোনিক-সামঞ্জস্যপূর্ণ অ্যাপের মাধ্যমে আপনার ব্যক্তিগত সংগ্রহ যেকোনো স্থান থেকে বাজাতে পারে।
Navidrome-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Navidrome দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Navidrome হলো একটি লাইটওয়েট, দ্রুত মিউজিক স্ট্রিমিং সার্ভার যা আপনাকে যেকোনো ডিভাইস থেকে আপনার নিজস্ব মিউজিক কালেকশনে Spotify-এর মতো অ্যাক্সেস দেয়। এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার মিউজিক ফোল্ডার স্ক্যান করে, মেটাডেটা এক্সট্র্যাক্ট করে এবং MP3, FLAC, AAC, OGG, ও OPUS ফাইল একটি আধুনিক ওয়েব ইন্টারফেস এবং DSub, Symfonium, ও Feishin সহ ডজনখানেক মোবাইল অ্যাপ দ্বারা সমর্থিত একটি Subsonic-কম্প্যাটিবল API-এর মাধ্যমে প্রদান করে। মাল্টি-ইউজার সাপোর্ট মানে প্রতিটি শ্রোতা তাদের নিজস্ব প্লেলিস্ট, রেটিং এবং লিসেনিং স্ট্যাটিস্টিকস পান।
Navidrome সেলফ-হোস্ট করার অর্থ হলো আপনার মালিকানাধীন প্রতিটি অ্যালবামে স্থায়ী অ্যাক্সেস, লাইসেন্সিং পরিবর্তন বা সার্ভিস বন্ধ হয়ে যাওয়া নির্বিশেষে। কোনো সাবস্ক্রিপশন ফি নেই, কোনো অডিও কোয়ালিটি কম্প্রেশন নেই, এবং কোনো আচরণগত ট্র্যাকিং নেই — শুধুমাত্র আপনার মিউজিক, আপনার নিজস্ব অবকাঠামো থেকে সম্পূর্ণ কোয়ালিটিতে স্ট্রিম করা হয়।
Navidrome-এর মূল ফিচারগুলো
সাবসোনিক এপিআই সামঞ্জস্যপূর্ণ
আইওএস এবং অ্যান্ড্রয়েডে ডজনখানেক মোবাইল অ্যাপের সাথে কাজ করে, যাতে আপনি কোনো মালিকানাধীন ক্লায়েন্টের সাথে আবদ্ধ না হয়ে আপনার পছন্দের প্লেয়ার বেছে নিতে পারেন।
মাল্টি-ফরম্যাট সাপোর্ট
MP3, FLAC, AAC, OGG, এবং OPUS স্ট্রিম করে, অন-দ্য-ফ্লাই ট্রান্সকোডিং ব্যবহার করে ধীর গতির সংযোগের জন্য বিটরেট মানিয়ে নেয় এবং উৎস গুণমান হারায় না।
স্বয়ংক্রিয় লাইব্রেরি স্ক্যানিং
একটি কনফিগারযোগ্য সময়সূচী অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে মিউজিক ফোল্ডার স্ক্যান করে, মেটাডেটা এবং অ্যালবাম আর্ট বের করে যাতে আপনি ফাইল যোগ করার সাথে সাথে আপনার লাইব্রেরি আপ-টু-ডেট থাকে।
একাধিক ব্যবহারকারীর শোনা
প্রতিটি ব্যবহারকারী একটি শেয়ার করা সার্ভারে অন্য কারো সাথে হস্তক্ষেপ না করে স্বাধীন প্লেলিস্ট, স্টার রেটিং এবং শোনার ইতিহাস পায়।
Last.fm স্ক্রবলিং
আপনার শোনার ইতিহাস স্বয়ংক্রিয়ভাবে Last.fm এবং ListenBrainz-এ ট্র্যাক করে, আপনার প্লে কাউন্ট এবং মিউজিক প্রোফাইল আপ টু ডেট রাখে।
কেন Hostinger-এ Navidrome রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।