এক ক্লিকে OpenLIT স্থাপন করুন।
LLM এবং জেনারেটিভ AI অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ওপেন-সোর্স OpenTelemetry-নেটিভ পর্যবেক্ষণযোগ্যতা এবং খরচ নিরীক্ষণ প্ল্যাটফর্ম।
OpenLIT-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
OpenLIT দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
OpenLIT হল একটি ওপেন-সোর্স এআই ইঞ্জিনিয়ারিং প্ল্যাটফর্ম যা এলএলএম এবং জেনারেটিভ এআই অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে একটি মাত্র ইনস্ট্রুমেন্টেশন লাইন দিয়ে ফুল-স্ট্যাক পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা প্রদান করে। এটি ৫০টিরও বেশি এলএলএম প্রদানকারী, ভেক্টর ডেটাবেস, জিপিইউ এবং এজেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক জুড়ে ট্রেস, টোকেন ব্যবহার, লেটেন্সি, ত্রুটি এবং খরচ ক্যাপচার করে – সবই নেটিভ ওপেনটেলিমেট্রি সিম্যান্টিক কনভেনশন ব্যবহার করে, যাতে বিদ্যমান ওটেল পাইপলাইনগুলি কাস্টম এসডিকে ছাড়াই কাজ করে।
আপনার নিজস্ব ভিপিএস-এ OpenLIT স্ব-হোস্ট করা প্রম্পট কন্টেন্ট, মডেল ব্যবহার এবং এপিআই কী কার্যকলাপ আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোতে রাখে, যেখানে কোনো SaaS বিক্রেতা দ্বারা আরোপিত প্রতি-টোকেন মূল্য বা সিট সীমা থাকে না। ক্লিকহাউস স্টোরেজ উচ্চ-ভলিউম টেলিমেট্রি পরিচালনা করে এবং বান্ডেল করা ওটেল কালেক্টর OTLP gRPC এবং HTTP এন্ডপয়েন্ট উন্মুক্ত করে যা OpenLIT SDK বা অন্য যেকোনো OTel-ইনস্ট্রুমেন্টেড পরিষেবার জন্য প্রস্তুত।
OpenLIT-এর মূল ফিচারগুলো
LLM পর্যবেক্ষণযোগ্যতা
মাত্র দুই লাইনের SDK সেটআপের মাধ্যমে ৫০+ এলএলএম প্রদানকারী জুড়ে প্রম্পট, কমপ্লিশন, টোকেন, ল্যাটেন্সি এবং ত্রুটিগুলি ক্যাপচার করুন।
খরচ পর্যবেক্ষণ
প্রধান LLM প্রদানকারীদের জন্য অন্তর্নির্মিত মূল্য ব্যবহার করে রিয়েল টাইমে প্রতি-অনুরোধ, প্রতি-মডেল এবং প্রতি-অ্যাপ্লিকেশন ব্যয় ট্র্যাক করুন।
OpenTelemetry অন্তর্নিহিত
জেনারেটিভ এআই-এর জন্য স্ট্যান্ডার্ড ওটেল সিমান্টিক কনভেনশন ব্যবহার করে, তাই যেকোনো ওটেল-ইনস্ট্রুমেন্টেড পরিষেবা ভেন্ডর এসডিকে ছাড়াই ডেটা পাঠায়।
GPU পর্যবেক্ষণ
NVIDIA এবং AMD GPU মেট্রিক্স — ব্যবহার, মেমরি, তাপমাত্রা, এবং পাওয়ার ড্র — মডেল টেলিমেট্রির পাশাপাশি সংগ্রহ করুন।
প্রম্পট এবং ভল্ট ম্যানেজমেন্ট
প্রম্পট সংস্করণ করুন, পরীক্ষা চালান, এবং রোল-ভিত্তিক অ্যাক্সেস সহ একটি বিল্ট-ইন সিক্রেটস ভল্টে প্রদানকারীর API কীগুলি সংরক্ষণ করুন।
প্লেগ্রাউন্ড এবং ইভালস
মডেলের প্রতিক্রিয়াগুলি পাশাপাশি তুলনা করুন এবং গুণমান, পক্ষপাত এবং হ্যালুসিনেশন স্কোর করার জন্য স্বয়ংক্রিয় মূল্যায়ন চালান।
কেন Hostinger-এ OpenLIT রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।