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LLM এবং জেনারেটিভ AI অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ওপেন-সোর্স OpenTelemetry-নেটিভ পর্যবেক্ষণযোগ্যতা এবং খরচ নিরীক্ষণ প্ল্যাটফর্ম।

তাৎক্ষণিকভাবে আপনার অ্যাপ্লিকেশন লঞ্চ করুন
ফ্রি অটোমেটিক উইকলি ব্যাকআপ
AI-ম্যানেজড VPS
819/মাস
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৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
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64% ছাড়
KVM 1
2,259
819/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,369/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
63% ছাড়
KVM 2
2,879
1,069/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ
64% ছাড়
KVM 1
2,259
819/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,369/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
63% ছাড়
KVM 2
2,879
1,069/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ

প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু

ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন
ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন

সব প্ল্যানের পেমেন্ট অগ্রিম নেওয়া হয়। প্ল্যানের মোট মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মাসিক রেট হিসাব করা হয়।

OpenLIT দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

OpenLIT হল একটি ওপেন-সোর্স এআই ইঞ্জিনিয়ারিং প্ল্যাটফর্ম যা এলএলএম এবং জেনারেটিভ এআই অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে একটি মাত্র ইনস্ট্রুমেন্টেশন লাইন দিয়ে ফুল-স্ট্যাক পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা প্রদান করে। এটি ৫০টিরও বেশি এলএলএম প্রদানকারী, ভেক্টর ডেটাবেস, জিপিইউ এবং এজেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক জুড়ে ট্রেস, টোকেন ব্যবহার, লেটেন্সি, ত্রুটি এবং খরচ ক্যাপচার করে – সবই নেটিভ ওপেনটেলিমেট্রি সিম্যান্টিক কনভেনশন ব্যবহার করে, যাতে বিদ্যমান ওটেল পাইপলাইনগুলি কাস্টম এসডিকে ছাড়াই কাজ করে।

আপনার নিজস্ব ভিপিএস-এ OpenLIT স্ব-হোস্ট করা প্রম্পট কন্টেন্ট, মডেল ব্যবহার এবং এপিআই কী কার্যকলাপ আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোতে রাখে, যেখানে কোনো SaaS বিক্রেতা দ্বারা আরোপিত প্রতি-টোকেন মূল্য বা সিট সীমা থাকে না। ক্লিকহাউস স্টোরেজ উচ্চ-ভলিউম টেলিমেট্রি পরিচালনা করে এবং বান্ডেল করা ওটেল কালেক্টর OTLP gRPC এবং HTTP এন্ডপয়েন্ট উন্মুক্ত করে যা OpenLIT SDK বা অন্য যেকোনো OTel-ইনস্ট্রুমেন্টেড পরিষেবার জন্য প্রস্তুত।

শুরু করুন
{name} দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

OpenLIT-এর মূল ফিচারগুলো

LLM পর্যবেক্ষণযোগ্যতা

মাত্র দুই লাইনের SDK সেটআপের মাধ্যমে ৫০+ এলএলএম প্রদানকারী জুড়ে প্রম্পট, কমপ্লিশন, টোকেন, ল্যাটেন্সি এবং ত্রুটিগুলি ক্যাপচার করুন।

খরচ পর্যবেক্ষণ

প্রধান LLM প্রদানকারীদের জন্য অন্তর্নির্মিত মূল্য ব্যবহার করে রিয়েল টাইমে প্রতি-অনুরোধ, প্রতি-মডেল এবং প্রতি-অ্যাপ্লিকেশন ব্যয় ট্র্যাক করুন।

OpenTelemetry অন্তর্নিহিত

জেনারেটিভ এআই-এর জন্য স্ট্যান্ডার্ড ওটেল সিমান্টিক কনভেনশন ব্যবহার করে, তাই যেকোনো ওটেল-ইনস্ট্রুমেন্টেড পরিষেবা ভেন্ডর এসডিকে ছাড়াই ডেটা পাঠায়।

GPU পর্যবেক্ষণ

NVIDIA এবং AMD GPU মেট্রিক্স — ব্যবহার, মেমরি, তাপমাত্রা, এবং পাওয়ার ড্র — মডেল টেলিমেট্রির পাশাপাশি সংগ্রহ করুন।

প্রম্পট এবং ভল্ট ম্যানেজমেন্ট

প্রম্পট সংস্করণ করুন, পরীক্ষা চালান, এবং রোল-ভিত্তিক অ্যাক্সেস সহ একটি বিল্ট-ইন সিক্রেটস ভল্টে প্রদানকারীর API কীগুলি সংরক্ষণ করুন।

প্লেগ্রাউন্ড এবং ইভালস

মডেলের প্রতিক্রিয়াগুলি পাশাপাশি তুলনা করুন এবং গুণমান, পক্ষপাত এবং হ্যালুসিনেশন স্কোর করার জন্য স্বয়ংক্রিয় মূল্যায়ন চালান।

কেন Hostinger-এ OpenLIT রান করবেন

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

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লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

লোডিং স্পিড বাড়াতে আপনার অডিয়েন্সের কাছাকাছি একটি সার্ভার লোকেশন বেছে নিন। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে আমাদের ডেটা সেন্টার রয়েছে।
শুরু করুন
লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।

Omkar
Omkar

আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।

Herriman
Herriman

Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

আমাদের ৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টির সাথে এটি রিস্ক-ফ্রি ট্রাই করুন। বিস্তারিত জানতে আমাদের রিফান্ড পলিসি দেখুন।

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