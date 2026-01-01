এক ক্লিকে Easy!Appointments স্থাপন করুন।
গ্রাহকের স্ব-বুকিং, বহু-প্রদানকারী ক্যালেন্ডার এবং স্বয়ংক্রিয় ইমেল বিজ্ঞপ্তি সহ একটি বিনামূল্যে ওপেন-সোর্স অ্যাপয়েন্টমেন্ট শিডিউলিং সিস্টেম।
Easy!Appointments-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Easy!Appointments দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Easy!Appointments হলো একটি পূর্ণাঙ্গ, ওপেন-সোর্স শিডিউলিং প্ল্যাটফর্ম যা সার্ভিস-ভিত্তিক ব্যবসাগুলোকে প্রতি-বুকিং ফি পরিশোধ করা বা প্ল্যাটফর্ম লক-ইন গ্রহণ করা ছাড়াই অনলাইন অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকিং অফার করতে দেয়। গ্রাহকরা রিয়েল-টাইম অ্যাভেইলেবিলিটি দেখতে পায় এবং নিজেরাই স্লট বুক করে, যা কর্মীদের জন্য ফোন ইন্টারাপশন এবং ম্যানুয়াল ক্যালেন্ডার ম্যানেজমেন্ট কমিয়ে দেয়।
সিস্টেমটি স্বাধীন ক্যালেন্ডার, কাস্টমাইজেবল বুকিং ফর্ম এবং স্বয়ংক্রিয় ইমেইল রিমাইন্ডারসহ একাধিক সার্ভিস প্রোভাইডারকে সাপোর্ট করে যা নো-শো রেট কমিয়ে দেয়। গুগল ক্যালেন্ডার সিঙ্ক্রোনাইজেশন কর্মীদের ব্যবহৃত টুলগুলোর সাথে শিডিউল সিঙ্ক রাখে। স্বাস্থ্যসেবা এবং বিউটি থেকে শুরু করে কনসালটিং এবং শিক্ষা পর্যন্ত বিভিন্ন শিল্প Easy!Appointments-এর ক্লিন ইন্টারফেস এবং ফ্লেক্সিবল কনফিগারেশনের জন্য এর উপর নির্ভর করে। এই ডেপ্লয়মেন্টটি নির্ভরযোগ্য শিডিউলিং ডেটা পারসিস্টেন্সের জন্য অ্যাপ্লিকেশনটিকে একটি MySQL ডেটাবেসের সাথে যুক্ত করে।
Easy!Appointments-এর মূল ফিচারগুলো
গ্রাহক স্ব-বুকিং
গ্রাহকরা কর্মীদের সাথে কোনো রকম আলোচনা ছাড়াই রিয়েল-টাইম উপলব্ধতা দেখতে পান এবং অনলাইনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করেন।
বহু-প্রদানকারী ক্যালেন্ডার
প্রতিটি পরিষেবা প্রদানকারীর জন্য ব্যক্তিগত ক্যালেন্ডার এবং উপলব্ধতার সময়সীমা পরিচালনা করে, দল জুড়ে দ্বৈত বুকিং প্রতিরোধ করে।
স্বয়ংক্রিয় বিজ্ঞপ্তি
স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিশ্চিতকরণ এবং অনুস্মারক ইমেল পাঠায়, যা কোনো ম্যানুয়াল ফলো-আপ ছাড়াই অনুপস্থিতির হার কমায়।
Google Calendar সিঙ্ক
গুগল ক্যালেন্ডারের সাথে বুকিং সিঙ্ক্রোনাইজ করে যাতে প্রদানকারীরা তাদের বাকি সময়সূচীর পাশাপাশি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেখতে পান।
কাস্টমাইজযোগ্য বুকিং ফর্ম
বুকিং করার সময় গ্রাহকরা যে ক্ষেত্রগুলি পূরণ করে, সেগুলিকে প্রতিটি পরিষেবার প্রকারের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করার জন্য সাজান।
কেন Hostinger-এ Easy!Appointments রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।