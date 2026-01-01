এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে Friendica স্থাপন করুন।
পরিপক্ক, স্ব-হোস্টেড ফেডিভার্স সোশ্যাল নেটওয়ার্ক যা মাস্টোডন, ডায়াসপোরা, অ্যাকটিভিটিপাব এবং আরও অনেক কিছুর সাথে ফেডারেট করে।
Friendica-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Friendica দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Friendica হল ফেডিভার্সের অন্যতম প্রাচীন এবং সবচেয়ে ইন্টারঅপারেবল সেলফ-হোস্টেড সোশ্যাল নেটওয়ার্ক। এটি একই সাথে ActivityPub, Diaspora, এবং এর নিজস্ব DFRN প্রোটোকলের মাধ্যমে ফেডারেট করে — যার অর্থ আপনার Friendica ইনস্ট্যান্স একটি একক অ্যাকাউন্ট থেকে Mastodon, Misskey, Pixelfed, Diaspora পড এবং আরও অনেক নেটওয়ার্কের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারে। নতুন প্ল্যাটফর্মগুলির বিপরীতে যা একটি প্রোটোকলের উপর ফোকাস করে, Friendica সম্পূর্ণ বিকেন্দ্রীভূত সামাজিক ওয়েব জুড়ে সর্বাধিক ফেডারেশন পৌঁছানোর জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে তৈরি করা হয়েছিল।
আপনার নিজস্ব VPS-এ Friendica চালানো আপনাকে আপনার সামাজিক পরিচয় এবং ডেটার সম্পূর্ণ মালিকানা দেয়। আপনি নিয়মগুলি বেছে নিন, কোন নেটওয়ার্কগুলির সাথে ফেডারেট করবেন তা সিদ্ধান্ত নিন এবং সমস্ত পোস্ট, পরিচিতি এবং মিডিয়া আপনার সরাসরি নিয়ন্ত্রণে রাখুন — কোনো বিজ্ঞাপন ছাড়াই এবং এমন কোনো প্ল্যাটফর্ম ছাড়াই যা আগামীকাল অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে বা তার শর্তাবলী পরিবর্তন করতে পারে।
Friendica-এর মূল ফিচারগুলো
ইউনিভার্সাল ফেডারেশন
একই সাথে অ্যাকটিভিটিপাব, ডায়াসপোরা এবং ডিএফআরএন নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত হয় — একটি অ্যাকাউন্ট থেকে মাস্টোডন, মিসকি, পিক্সেলফেড এবং ডায়াসপোরা ব্যবহারকারীদের অনুসরণ করুন এবং ইন্টারঅ্যাক্ট করুন।
সমৃদ্ধ পোস্ট ফরম্যাট
সম্পূর্ণ বিবি কোড এবং মার্কডাউন ফরম্যাটিং, ইনলাইন ছবি, ফাইল সংযুক্তি এবং পোল সহ দীর্ঘ-ফর্ম পোস্ট সমর্থন করে — যা মাইক্রোব্লগিং প্ল্যাটফর্মগুলির ৫০০ অক্ষরের সীমা ছাড়িয়ে যায়।
গোপনীয়তাভিত্তিক পরিচিতি
প্রতিটি পোস্টের জন্য সূক্ষ্ম-দানাযুক্ত দর্শক নিয়ন্ত্রণ — সবার সাথে, নির্দিষ্ট পরিচিতি গোষ্ঠী বা ব্যক্তিদের সাথে শেয়ার করুন — আপনাকে ফেসবুক-স্টাইলের গ্রুপ মেকানিক্স সহ মাস্টোডন-স্তরের গোপনীয়তা প্রদান করে।
ফোরাম এবং গ্রুপ চ্যানেল
বিষয়-ভিত্তিক ফোরাম অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন যেখানে যেকোনো ফেডিভার্স ব্যবহারকারী ট্যাগ করতে পারবে, যা নেটওয়ার্কের সীমানা জুড়ে থ্রেডেড কমিউনিটি আলোচনা সক্ষম করবে।
ইভেন্টস এবং ক্যালেন্ডার
আরএসভিপি এবং একটি ব্যক্তিগত ক্যালেন্ডার সহ অন্তর্নির্মিত ইভেন্ট তৈরি, যা ফেডারেল পরিচিতি জুড়ে সিঙ্ক হয়, বাহ্যিক সরঞ্জাম ছাড়াই সম্প্রদায়ের সমন্বয়ের জন্য দরকারী।
প্লাগইন ইকোসিস্টেম
অফিসিয়াল অ্যাড-অন ব্যবহার করে ফ্রেন্ডিকাকে প্রসারিত করুন LDAP প্রমাণীকরণ, S3 স্টোরেজ, পুশ বিজ্ঞপ্তি, অতিরিক্ত OAuth প্রদানকারী এবং অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে ক্রস-পোস্টিংয়ের জন্য।
কেন Hostinger-এ Friendica রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।