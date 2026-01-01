এক ক্লিকে Remark42 ইনস্টল করুন।
গোপনীয়তা-কেন্দ্রিক উন্মুক্ত উৎস মন্তব্য ইঞ্জিন ব্লগ এবং ওয়েবসাইটের জন্য — ডিসকাসের একটি হালকা ওজনের স্ব-হোস্টেড বিকল্প।
Remark42-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Remark42 দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Remark42 হলো ব্লগ এবং ওয়েবসাইটের জন্য একটি হালকা ও ওপেন-সোর্স কমেন্টিং ইঞ্জিন, যা Disqus, Facebook Comments এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক কমেন্ট প্ল্যাটফর্মের একটি গোপনীয়তা-সম্মানজনক বিকল্প হিসেবে ডিজাইন করা হয়েছে। কম মেমরি ফুটপ্রিন্ট এবং উচ্চ কনকারেন্সির জন্য Go-তে লেখা, এটি যেকোনো ওয়েবসাইটে — স্ট্যাটিক HTML, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js, বা অন্য যেকোনো ফ্রেমওয়ার্কে — একটি একক জাভাস্ক্রিপ্ট স্নিপেটের মাধ্যমে এমবেড করা যায় ভিজিটরদের ট্র্যাক না করে বা বিজ্ঞাপন না দেখিয়ে থ্রেডেড আলোচনা যোগ করার জন্য।
আপনার VPS-এ Remark42 সেলফ-হোস্ট করলে প্রতিটি পাঠকের মন্তব্য, ভোট এবং অ্যাকাউন্ট আপনার অবকাঠামোর মধ্যেই থাকে, তৃতীয় পক্ষের SaaS দ্বারা বিজ্ঞাপনের ডেটার জন্য মাইনিং হওয়ার পরিবর্তে। কমপ্যাক্ট স্ট্যাকটি এমবেডেড BoltDB স্টোরেজ সহ একটি একক কন্টেইনারে চলে — কোনো আলাদা ডেটাবেজ বা ক্যাশের প্রয়োজন হয় না।
Remark42-এর মূল ফিচারগুলো
সহজ এম্বেড
যেকোনো ওয়েবসাইটে একটি একক জাভাস্ক্রিপ্ট স্নিপেট যুক্ত করে থ্রেডেড মন্তব্য যোগ করুন — এটি স্ট্যাটিক সাইট, ব্লগ এবং কাস্টম HTML অনুমোদিত যেকোনো ফ্রেমওয়ার্কের সাথে কাজ করে।
বহু-প্রদানকারী OAuth
দর্শকরা Google, GitHub, Facebook, Twitter, Microsoft, Yandex, Patreon, অথবা বেনামী বা ইমেল-লিঙ্ক প্রমাণীকরণের মাধ্যমে সাইন ইন করেন।
গোপনীয়তাকে অগ্রাধিকার
কোনো ট্র্যাকিং পিক্সেল নেই, কোনো থার্ড-পার্টি কুকিজ নেই, কোনো আচরণগত প্রোফাইলিং নেই — Remark42 শুধুমাত্র মন্তব্য এবং বিজ্ঞপ্তি প্রদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণ করে।
মার্কডাউন এবং থ্রেডিং
কোড ব্লক, নেস্টেড রিপ্লাই, ভোটিং এবং কনফিগারযোগ্য সময়সীমা সহ এডিট/ডিলিট সুবিধা সহ সম্পূর্ণ মার্কডাউন সমর্থন।
মডারেশন টুলস
বাল্ক মডারেশন, আইপি ব্লক করা, অশ্লীলতা ফিল্টারিং, মন্তব্য অনুসন্ধান এবং নতুন মন্তব্যের জন্য ইমেল/টেলিগ্রাম বিজ্ঞপ্তির জন্য বিল্ট-ইন অ্যাডমিন টুলস।
ব্যাকআপ এবং রপ্তানি
স্বয়ংক্রিয় দৈনিক ব্যাকআপ সহ কমপ্যাক্ট বোল্টডিবি স্টোরেজ, ডিসকাস এবং ওয়ার্ডপ্রেস মন্তব্যের জন্য ইম্পোর্টার, এবং স্থানান্তরের জন্য JSON এক্সপোর্ট।
কেন Hostinger-এ Remark42 রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।