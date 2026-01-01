এক ক্লিকে লুমিও স্থাপন করুন।
দলগুলির জন্য একটি ওপেন-সোর্স সহযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্ল্যাটফর্ম, যেখানে তারা প্রস্তাবনা নিয়ে আলোচনা করতে, ভোট পরিচালনা করতে এবং একসাথে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
Loomio-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Loomio দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
লুমিও (Loomio) একটি ওপেন-সোর্স প্ল্যাটফর্ম যা বিশেষভাবে সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তৈরি করা হয়েছে। দলগুলি সুসংগঠিত আলোচনা করতে, প্রস্তাব তৈরি করতে, ভোট পরিচালনা করতে এবং ফলাফল রেকর্ড করতে পারে — সবই এক জায়গায়। সাধারণ চ্যাট টুলের বিপরীতে, লুমিও কথোপকথনগুলিকে স্পষ্ট সিদ্ধান্তের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত রাখে, যা এটিকে সমবায়, অলাভজনক সংস্থা, কমিউনিটি সংগঠন এবং বিতরণকৃত দলগুলির জন্য আদর্শ করে তোলে।
আপনার নিজের ভিপিএস-এ লুমিও স্ব-হোস্ট করা সদস্যের ডেটা সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে, কোনো ব্যবহারকারী-প্রতি ফি ছাড়াই এবং তৃতীয় পক্ষের পরিষেবার উপর কোনো নির্ভরতা ছাড়াই। এই স্থাপনার মধ্যে রয়েছে সম্পূর্ণ রেলস ওয়েব অ্যাপ, সাইডকিক ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ার্কার, পোস্টগ্রেএসকিউএল ডেটাবেস, রেডিস কিউ এবং রিয়েল-টাইম সম্মিলিত ডকুমেন্ট সম্পাদনার জন্য একটি হোকাসপোকাস সার্ভার।
Loomio-এর মূল ফিচারগুলো
কাঠামোগত প্রস্তাবনা
সম্মতি, অসম্মতি, বিরত থাকা এবং ব্লক করার বিকল্প সহ সময়-সীমাবদ্ধ প্রস্তাবনা তৈরি করুন, যাতে দলগুলি একটি স্পষ্ট অডিট ট্রেইল সহ জবাবদিহিমূলক সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
নমনীয় পোল
র্যাঙ্কড-চয়েস ভোট, ডট ভোট, স্কোর পোল এবং মিটিং-এর সময় নির্ধারণের পোল পরিচালনা করুন যাতে সাধারণ হ্যাঁ/না প্রশ্নের বাইরেও সূক্ষ্ম গোষ্ঠীগত মতামত সংগ্রহ করা যায়।
থ্রেডেড আলোচনা
থ্রেডেড মন্তব্য এবং প্রাসঙ্গিক প্রতিক্রিয়া সহ কথোপকথনগুলি সুসংগঠিত রাখুন, যাতে ব্যস্ত চ্যাট চ্যানেলে গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ কখনও হারিয়ে না যায়।
রিয়েল-টাইম সহযোগিতা
বিল্ট-ইন হোকাসপোকাস সার্ভার ব্যবহার করে কোনো তৃতীয় পক্ষের সম্পাদকের প্রয়োজন ছাড়াই রিয়েল টাইমে সম্মিলিতভাবে প্রস্তাবনা পাঠ্য এবং আলোচনা থ্রেড সম্পাদনা করুন।
উপগোষ্ঠী এবং অনুমতিসমূহ
সদস্যদের স্বাধীন গোপনীয়তা সেটিংস এবং ভূমিকা সহ উপগোষ্ঠীতে সংগঠিত করুন, যা একটি একক ইনস্টলেশনের মধ্যে জটিল সাংগঠনিক কাঠামোকে সমর্থন করে।
কেন Hostinger-এ Loomio রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।