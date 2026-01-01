এক ক্লিকে লেটা ইনস্টল করুন।
পারসিস্টেন্ট মেমরি সহ স্টেটফুল এআই এজেন্ট তৈরির জন্য ওপেন-সোর্স ফ্রেমওয়ার্ক, যা সময়ের সাথে শেখে এবং উন্নত হয়।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Letta দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
লেটা একটি ওপেন-সোর্স ফ্রেমওয়ার্ক যা দীর্ঘমেয়াদী স্মৃতি সহ এআই এজেন্ট তৈরি করার জন্য, যা তাদের কথোপকথন থেকে শিখতে এবং সময়ের সাথে সাথে উন্নত হতে সক্ষম করে। স্টেটলেস চ্যাটবটদের থেকে ভিন্ন, লেটা এজেন্টরা মেমরি ব্লক বজায় রাখে যা সেশনগুলির মধ্যে টিকে থাকে, ব্যবহারকারীর পছন্দগুলি মনে রাখে এবং সঞ্চিত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে তাদের আচরণকে মানিয়ে নেয়।
আপনার ভিপিএস-এ লেটা স্ব-হোস্ট করা আপনাকে এজেন্ট ডেটা এবং মেমরির উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়, মেমরি ব্যবস্থাপনার জন্য প্রতি-অনুরোধ এপিআই খরচ দূর করে, এবং আপনাকে যেকোনো এলএলএম প্রদানকারীকে একত্রিত করতে দেয় — OpenAI এবং Anthropic থেকে শুরু করে স্থানীয়ভাবে হোস্ট করা Ollama মডেল পর্যন্ত — বিক্রেতা লক-ইন ছাড়াই।
Letta-এর মূল ফিচারগুলো
এজেন্টের স্থায়ী স্মৃতি
এজেন্টরা কাঠামোগত মেমরি ব্লক ব্যবহার করে সেশনের মধ্যে প্রসঙ্গ ধরে রাখে, তাই তারা অতীতের কথোপকথন বা ব্যবহারকারীর পছন্দ কখনো ভুলে যায় না।
একাধিক প্রদানকারী LLM সমর্থন
OpenAI, Anthropic, Groq, Ollama, এবং আরও অনেক কিছুর সাথে সংযোগ করুন — আপনার এজেন্ট লজিক পরিবর্তন না করেই মডেলগুলি অদলবদল করুন।
REST API এবং SDKs
সম্পূর্ণ REST API, পাইথন এবং টাইপস্ক্রিপ্ট SDK সহ, স্টেটফুল এজেন্টগুলিকে যেকোনো অ্যাপ্লিকেশন বা ওয়ার্কফ্লোতে একীভূত করার জন্য।
মাল্টি-এজেন্ট অর্কেস্ট্রেশন
এজেন্ট-টু-এজেন্ট যোগাযোগ, শেয়ার্ড মেমরি এবং সমন্বিত টাস্ক এক্সিকিউশন সহ জটিল পাইপলাইন তৈরি করুন।
টুল এক্সিকিউশন
এজেন্টরা কাস্টম টুল কল করতে পারে এবং স্যান্ডবক্সড পরিবেশে কোড এক্সিকিউট করতে পারে বাস্তব জগতে কাজ করার জন্য।
স্মৃতি স্ব-সম্পাদনা
এজেন্টরা রিয়েল টাইমে তাদের নিজস্ব মেমরি ব্লক আপডেট করে, যা নিরন্তর আত্ম-উন্নতি এবং অভিযোজিত আচরণ সক্ষম করে।
কেন Hostinger-এ Letta রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।