এক ক্লিকে হ্যাভেন স্থাপন করুন।
ব্যক্তিগত জার্নাল, পারিবারিক আপডেট এবং শুধুমাত্র আপনার আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের সাথে শেয়ার করার জন্য একটি ব্যক্তিগত স্ব-হোস্টেড ব্লগিং প্ল্যাটফর্ম।
Haven-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Haven দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
হ্যাভেন হল একটি ওপেন-সোর্স ব্যক্তিগত ব্লগিং অ্যাপ্লিকেশন যা রুবি অন রেইলস-এর উপর নির্মিত লেখকদের জন্য যারা পাবলিক ইন্টারনেটের পরিবর্তে বন্ধু এবং পরিবারের সাথে ভাগ করে নেওয়ার জন্য একটি ব্যক্তিগত স্থান চান। এখানে কোনো স্ব-নিবন্ধন, কোনো বিজ্ঞাপন, কোনো ট্র্যাকার এবং কোনো অ্যালগরিদম ফিড নেই — শুধুমাত্র যাদের জন্য আপনি অ্যাকাউন্ট তৈরি করেন তারাই আপনার পোস্ট পড়তে পারবেন।
আপনার নিজের VPS-এ হ্যাভেন স্ব-হোস্ট করা আপনার জার্নাল এন্ট্রি, ছবি এবং গ্রাহক তালিকা সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে, একটি মার্কডাউন এডিটর, বিল্ট-ইন RSS রিডার এবং কম ব্যান্ডউইথের পড়ার জন্য টিউন করা ইমেজ ডাউনস্কেলিং সহ।
Haven-এর মূল ফিচারগুলো
ডিফল্টভাবেই গোপন
স্ব-নিবন্ধন না থাকার অর্থ হল শুধুমাত্র আমন্ত্রিত পাঠকরা আপনার পোস্ট, ছবি এবং মন্তব্য দেখতে পারবেন — যা পারিবারিক ব্লগ এবং ব্যক্তিগত জার্নালের জন্য আদর্শ।
মার্কডাউন এডিটর
লাইভ প্রিভিউ, এমবেডেড ছবি, ভিডিও এবং অডিও সহ মার্কডাউনে পোস্ট লিখুন, যা সরাসরি এডিটরের ভিতরে রেন্ডার করা হয়।
বিল্ট-ইন আরএসএস রিডার
অন্যান্য হ্যাভেন ব্লগ এবং পাবলিক ফিডগুলি আপনার নিজস্ব ড্যাশবোর্ডের ভেতর থেকে অনুসরণ করুন, আলাদা ফিড রিডার ছাড়াই।
ব্যক্তিগত আরএসএস ফিড
প্রতিটি আমন্ত্রিত পাঠক একটি ব্যক্তিগত প্রমাণীকৃত RSS URL পান যাতে তারা আপনার ব্লগ সর্বজনীনভাবে প্রকাশ না করেই যেকোনো ফিড রিডারে সাবস্ক্রাইব করতে পারে।
ব্যান্ডউইথ সাশ্রয়ী
আপলোড করা ছবি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছোট করা হয় এবং ইন্টারফেসটি জাভাস্ক্রিপ্ট ফ্রেমওয়ার্ক ছাড়াই আসে, তাই ধীর গতির নেটওয়ার্কেও পৃষ্ঠাগুলি দ্রুত থাকে।
কাস্টমাইজযোগ্য থিমিং
আপনার ব্যক্তিগত শৈলীর সাথে মেলাতে অ্যাডমিন থেকে সরাসরি কাস্টম সিএসএস এবং ফন্ট ইনজেক্ট করুন, কোডবেস ফর্ক না করেই।
কেন Hostinger-এ Haven রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।