এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে PatchMon স্থাপন করুন।
ইন-ব্রাউজার এসএসএইচ টার্মিনাল এবং কমপ্লায়েন্স স্ক্যানিং সহ স্ব-হোস্টেড লিনাক্স প্যাচ ব্যবস্থাপনা এবং ফ্লিট মনিটরিং প্ল্যাটফর্ম।
PatchMon-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
PatchMon দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
PatchMon হলো একটি ওপেন-সোর্স লিনাক্স প্যাচ ম্যানেজমেন্ট এবং ফ্লিট মনিটরিং প্ল্যাটফর্ম যা সিস্টেম অ্যাডমিনদেরকে (sysadmins) সমস্ত পরিচালিত লিনাক্স হোস্ট জুড়ে প্যাচ ট্র্যাক, অনুমোদন এবং স্থাপন করার জন্য একটি একক ড্যাশবোর্ড সরবরাহ করে। এটি রিয়েল-টাইম প্যাকেজ হেলথ ভিজিবিলিটি, অনুমোদন ওয়ার্কফ্লো সহ অর্কেস্ট্রেটেড প্যাচিং, OpenSCAP এবং CIS কমপ্লায়েন্স স্ক্যানিং, ডকার বেঞ্চ (Docker Bench) সিকিউরিটি অডিটিং এবং অ্যাপাচি গুয়াকামোল (Apache Guacamole) দ্বারা চালিত একটি ইন-ব্রাউজার SSH টার্মিনাল সরবরাহ করে — যার জন্য ম্যানেজমেন্ট মেশিনে কোনো SSH ক্লায়েন্টের প্রয়োজন হয় না।
বাণিজ্যিক প্যাচ ম্যানেজমেন্ট সমাধানগুলির বিপরীতে যা প্রতি-নোড ফি চার্জ করে, PatchMon স্ব-হোস্ট করার জন্য বিনামূল্যে এবং একটি লাইটওয়েট এজেন্টের মাধ্যমে পরিচালিত হোস্টগুলির সাথে সংযোগ স্থাপন করে। সমস্ত প্যাচ হিস্টরি, কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট এবং হোস্ট ইনভেন্টরি আপনার নিজস্ব অবকাঠামোতে থাকে এবং কোনো ডেটা বাহ্যিক পরিষেবাগুলিতে পাঠানো হয় না।
PatchMon-এর মূল ফিচারগুলো
বহর-ব্যাপী প্যাচ অর্কেস্ট্রেশন
আপনার সম্পূর্ণ লিনাক্স ফ্লিট জুড়ে মুলতুবি থাকা আপডেটগুলি পর্যালোচনা করুন, প্যাচ ব্যাচগুলি অনুমোদন করুন এবং একটি একক ড্যাশবোর্ড থেকে সময়সূচী ও রোলব্যাক নিয়ন্ত্রণ সহ সেগুলিকে স্থাপন করুন।
ব্রাউজারে SSH টার্মিনাল
ব্রাউজার থেকে সরাসরি যেকোনো পরিচালিত হোস্ট অ্যাক্সেস করুন একটি অ্যাপাচি গুয়াকামোল-চালিত টার্মিনালের মাধ্যমে — কোনো SSH ক্লায়েন্ট ইনস্টলেশন বা পোর্ট ফরওয়ার্ডিংয়ের প্রয়োজন নেই।
কমপ্লায়েন্স স্ক্যানিং
পরিচালিত হোস্টগুলির বিরুদ্ধে OpenSCAP, CIS বেঞ্চমার্ক, এবং ডকার বেঞ্চ নিরাপত্তা স্ক্যান চালান এবং আলাদা টুলিং ছাড়াই সময়ের সাথে সাথে সম্মতি অবস্থান ট্র্যাক করুন।
রিয়েল-টাইম প্যাকেজ স্বাস্থ্য
কোন প্যাকেজগুলি পুরানো, দুর্বল বা অনুপস্থিত তা প্রতিটি পরিচালিত হোস্টে রিয়েল টাইমে দেখুন, তীব্রতার সূচক এবং CVE লিঙ্ক সহ।
প্যাচ অনুমোদন কর্মপ্রবাহ
প্যাচগুলি প্রোডাকশন হোস্টে স্থাপন করার আগে সুস্পষ্ট অনুমোদনের প্রয়োজন, অডিট ট্রেইল সহ যা লগ করে কে কখন কী অনুমোদন করেছে।
কেন Hostinger-এ PatchMon রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।