এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে ওডিসিউস স্থাপন করুন।
চ্যাট, এজেন্ট, গভীর গবেষণা, মেমরি, নথি এবং ইমেলের জন্য স্ব-হোস্টেড এআই ওয়ার্কস্পেস — সবই আপনার নিজস্ব ভিপিএস-এ চলছে।
Odysseus-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Odysseus দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ওডিসিউস হল একটি ওপেন-সোর্স এআই ওয়ার্কস্পেস যা চ্যাট, এজেন্ট, গবেষণা এবং লেখার সরঞ্জামগুলিকে আপনার নিজের সার্ভারে রাখে যা আপনি চ্যাটজিপিটি বা ক্লাউড থেকে আশা করেন। এটি যেকোনো স্থানীয় বা এপিআই মডেলের সাথে স্থায়ী চ্যাট, ওপেনকোডের উপর নির্মিত একটি এজেন্ট রানটাইম, গভীর বহু-পদক্ষেপ গবেষণা, হার্ডওয়্যার-সচেতন সুপারিশ সহ একটি মডেল কুকবুক, এছাড়াও একটি ডকুমেন্টস এডিটর, নোটস, টাস্কস, ক্যালডিএভি ক্যালেন্ডার এবং এআই ট্রাইয়েজ সহ একটি আইএমএপি/এসএমটিপি ইনবক্স বান্ডিল করে।
আপনার ভিপিএস-এ ওডিসিউস স্ব-হোস্টিং করলে প্রতিটি কথোপকথন, নথি, এম্বেডিং এবং ইমেল সম্পূর্ণরূপে আপনার নিজস্ব পরিকাঠামোতে থাকে। আপনি OpenAI, OpenRouter, বা যেকোনো সামঞ্জস্যপূর্ণ এন্ডপয়েন্টের জন্য আপনার নিজস্ব API কী নিয়ে আসেন, যখন স্থায়ী মেমরি এবং দক্ষতা সময়ের সাথে সাথে বিকশিত হয় কোনো প্রতি-সিট ফি বা ভেন্ডর লক-ইন ছাড়াই।
Odysseus-এর মূল ফিচারগুলো
যেকোনো মডেলের সাথে চ্যাট করুন
একটি সমন্বিত চ্যাট সারফেস থেকে vLLM, llama.cpp, Ollama, OpenRouter, OpenAI, অথবা যেকোনো OpenAI-সামঞ্জস্যপূর্ণ এন্ডপয়েন্ট সংযুক্ত করুন।
এজেন্ট রানটাইম
একটি ওপেনকোড-ভিত্তিক এজেন্ট এমসিপি, ওয়েব, ফাইল, শেল, দক্ষতা এবং মেমরি টুলস সহ আসে যাতে এটি সম্পূর্ণ কাজ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চালাতে পারে।
গভীর গবেষণা
বহু-ধাপের গবেষণা উৎস সংগ্রহ করে, পড়ে এবং সংশ্লেষণ করে একটি ভিজ্যুয়াল রিপোর্টে, যা আপনি ব্রাউজ ও এক্সপোর্ট করতে পারবেন।
মডেল কুকবুক
উপলব্ধ হার্ডওয়্যার স্ক্যান করে, GGUF, FP8, এবং AWQ মডেলগুলি সুপারিশ করে যা আসলে উপযুক্ত, তারপর এক ক্লিকেই সেগুলিকে ডাউনলোড ও পরিবেশন করে।
স্থায়ী স্মৃতি & দক্ষতা
ক্রোমাডিবি-সমর্থিত ভেক্টর এবং কীওয়ার্ড পুনরুদ্ধার এজেন্টকে দীর্ঘমেয়াদী স্মৃতি এবং পুনরায় ব্যবহারযোগ্য দক্ষতা দেয় যা পুনরায় চালু করার পরেও টিকে থাকে।
নথি, নোট ও মেল
মাল্টি-ট্যাব মার্কডাউন এডিটর, নোটস, টোডোস, ক্যালডেভ ক্যালেন্ডার, এবং এআই ট্রাইয়েজ সহ আইম্যাপ/এসএমটিপি ইনবক্স একটি ওয়ার্কস্পেসে।
কেন Hostinger-এ Odysseus রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।