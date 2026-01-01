এক ক্লিকে প্রোমিথিউস ইনস্টল করুন।
CNCF-স্নাতক ওপেন-সোর্স মনিটরিং টুলকিট যা ক্লাউড-নেটিভ মেট্রিক্স সংগ্রহ এবং সতর্কতার জন্য শিল্প মান হয়ে উঠেছে।
Prometheus-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Prometheus দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Prometheus আপনার অবকাঠামো এবং অ্যাপ্লিকেশন থেকে পুল-ভিত্তিক HTTP মডেলের মাধ্যমে টাইম-সিরিজ মেট্রিক্স সংগ্রহ করে, সেগুলিকে একটি দক্ষ স্থানীয় TSDB-তে সংরক্ষণ করে, এবং PromQL উন্মুক্ত করে — যেকোনো মেট্রিক স্লাইস করা, একত্রিত করা এবং অ্যালার্ট করার জন্য একটি শক্তিশালী কোয়েরি ভাষা। Kubernetes-এর পাশাপাশি CNCF থেকে স্নাতকপ্রাপ্ত, এটি GitLab, DigitalOcean এবং Uber-এর মতো কোম্পানিগুলির DevOps দলগুলির দ্বারা নির্বাচিত মনিটরিং ফাউন্ডেশন।
আপনার নিজের VPS-এ Prometheus চালানো আপনাকে একটি নির্দিষ্ট খরচে সীমাহীন মেট্রিক্স ইনজেশন, স্ক্র্যাপ ইন্টারভাল এবং রিটেনশন পিরিয়ডের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ, এবং Grafana, Alertmanager, এবং শত শত কমিউনিটি এক্সপোর্টারের সাথে নেটিভ ইন্টিগ্রেশন প্রদান করে — প্রতি-মেট্রিক ক্লাউড চার্জ বা ডেটা স্যাম্পলিং সীমাবদ্ধতা ছাড়াই।
Prometheus-এর মূল ফিচারগুলো
PromQL কোয়েরি ভাষা
একটি নমনীয় কার্যকরী কোয়েরি ভাষা আপনাকে আপনার সম্পূর্ণ পরিকাঠামো জুড়ে মেট্রিক্সের যেকোনো সমন্বয়ের উপর রিয়েল টাইমে একত্রিত করতে, রূপান্তর করতে এবং সতর্ক করতে দেয়।
পুল-ভিত্তিক সংগ্রহ
প্রোমিথিউস কনফিগারযোগ্য সময়সূচী অনুযায়ী HTTP এন্ডপয়েন্ট থেকে মেট্রিক সংগ্রহ করে, যা নিরীক্ষিত অ্যাপ্লিকেশন পরিবর্তন না করেই নতুন টার্গেট যোগ করা সহজ করে তোলে।
সার্ভিস আবিষ্কার
কিউবারনেটিস, কনসাল, ইসি২, এবং আরও অনেক কিছুর সাথে নেটিভ ইন্টিগ্রেশনগুলি ম্যানুয়াল কনফিগারেশন ছাড়াই নতুন পরিষেবাগুলি চালু হওয়ার সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আবিষ্কার এবং নিরীক্ষণ করে।
সতর্কতা বিধি
থ্রেশহোল্ড এবং ট্রেন্ড-ভিত্তিক সতর্কতা নিয়ম সংজ্ঞায়িত করুন যা অ্যালার্টম্যানজারের মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি পাঠায় স্ল্যাক, পেজারডিউটি, ইমেল বা যেকোনো ওয়েবহুক এন্ডপয়েন্টে।
Grafana একীকরণ
প্রোমিথিউস হল গ্রাফানার জন্য ডিফল্ট ডেটা সোর্স, যা ন্যূনতম সেটআপের মাধ্যমে সমৃদ্ধ ড্যাশবোর্ড, হিটম্যাপ এবং আপনার সমস্ত মেট্রিক্সের ভিজ্যুয়ালাইজেশন সক্ষম করে।
কেন Hostinger-এ Prometheus রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।