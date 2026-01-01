এক ক্লিকে Gokapi স্থাপন করুন।
মেয়াদোত্তীর্ণ লিঙ্ক, পাসওয়ার্ড সুরক্ষা এবং ঐচ্ছিক S3 ব্যাকএন্ড সহ একটি হালকা ওজনের স্ব-হোস্টেড ফাইল-শেয়ারিং সার্ভার।
Gokapi-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Gokapi দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
গোকাপি হল একটি ওপেন-সোর্স সেলফ-হোস্টেড ফাইল-শেয়ারিং সার্ভার যা এখন বন্ধ হয়ে যাওয়া ফায়ারফক্স সেন্ডের আদলে তৈরি। এটি আপনাকে একটি ওয়েব UI এর মাধ্যমে ফাইল আপলোড করতে এবং সংক্ষিপ্ত, মেয়াদোত্তীর্ণ ডাউনলোড লিঙ্ক বিতরণ করতে দেয় — যা এককালীন শেয়ারিংয়ের জন্য আদর্শ যেখানে প্রাপকের আপনার প্ল্যাটফর্মে কোনো অ্যাকাউন্ট নেই। স্টোরেজ স্থানীয় ডিস্ক বা যেকোনো S3-সামঞ্জস্যপূর্ণ বাকেট হতে পারে এবং প্রতিটি লিঙ্ক কনফিগারযোগ্য মেয়াদ, ডাউনলোড ক্যাপ এবং ঐচ্ছিক পাসওয়ার্ড সমর্থন করে।
আপনার নিজের VPS-এ গোকাপি সেলফ-হোস্ট করা শেয়ার করা বিষয়বস্তু এবং প্রাপকের অ্যাক্সেস লগগুলিকে একটি SaaS আপলোড পরিষেবার পরিবর্তে আপনার নিজস্ব পরিকাঠামোর মধ্যে রাখে। একক গো বাইনারি পদচিহ্নকে ক্ষুদ্র রাখে এবং পাবলিক ফাইল-শেয়ার প্ল্যাটফর্মের বিপরীতে এখানে কোনো বিজ্ঞাপিত অপব্যবহার চ্যানেল নেই — শুধুমাত্র যাদের কাছে আপনি একটি লিঙ্ক পাঠান তারাই দেখতে পাবে আপনি কী আপলোড করেছেন।
Gokapi-এর মূল ফিচারগুলো
মেয়াদোত্তীর্ণ শেয়ার লিঙ্ক
প্রতিটি আপলোড করা ফাইল সময় বা ডাউনলোড সংখ্যা দ্বারা কনফিগারযোগ্য মেয়াদ সহ একটি সংক্ষিপ্ত URL পায়, তাই প্রাপক সেগুলি আনার পর লিঙ্কগুলি কাজ করা বন্ধ করে দেয়।
পাসওয়ার্ড-সুরক্ষিত লিঙ্কগুলি
ঐচ্ছিকভাবে প্রতিটি লিঙ্কের জন্য একটি পাসওয়ার্ডের আড়ালে ডাউনলোডগুলিকে সুরক্ষিত করুন, যাতে ফাঁস হওয়া URL গুলিও গোপন কোড ছাড়া খোলা না যায়।
স্থানীয় বা S3 স্টোরেজ
স্থানীয় ভলিউমে ফাইল সংরক্ষণ করুন অথবা স্থিতিস্থাপক, টেকসই স্টোরেজের জন্য যেকোনো S3-সামঞ্জস্যপূর্ণ বালতিতে (AWS, Backblaze, MinIO) গোকাপি নির্দেশ করুন।
এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন
ঐচ্ছিক ক্লায়েন্ট-সাইড এনক্রিপশন নিশ্চিত করে যে সার্ভার একক-ব্যবহারের এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপ্ট করা লিঙ্কগুলির মাধ্যমে শেয়ার করা আপলোডগুলির জন্য কখনও প্লেইনটেক্সট দেখতে পায় না।
বহু-ব্যবহারকারী অ্যাকাউন্ট
আলাদা ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন যাতে একাধিক কর্মী সদস্য বা পরিবারের সদস্যরা বিচ্ছিন্ন আপলোড ইতিহাস সহ একটি ইনস্ট্যান্স শেয়ার করতে পারে।
API এবং CLI
বিল্ড আর্টিফ্যাক্টস, লগ বান্ডেল এবং অটোমেশন আউটপুট পাঠানোর জন্য REST API অথবা অফিসিয়াল CLI এর মাধ্যমে প্রোগ্রাম্যাটিকভাবে আপলোড করুন।
কেন Hostinger-এ Gokapi রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।