এক ক্লিকে ডুপ্লিকেটি স্থাপন করুন।
একটি সহজ ওয়েব ইন্টারফেস সহ ওপেন-সোর্স ব্যাকআপ ক্লায়েন্ট যা ক্লাউড স্টোরেজ এবং রিমোট সার্ভারে এনক্রিপ্টেড, ইনক্রিমেন্টাল ব্যাকআপ তৈরি করে।
Duplicati-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Duplicati দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Duplicati হলো একটি বিনামূল্যের, ওপেন-সোর্স ব্যাকআপ ক্লায়েন্ট যা ইনক্রিমেন্টাল, ডিডুপ্লিকেটেড এবং কম্প্রেসড ব্যাকআপ 20টিরও বেশি স্টোরেজ ব্যাকএন্ডে — যার মধ্যে Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2 এবং SFTP ও WebDAV-এর মতো স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকল অন্তর্ভুক্ত — পাঠানোর আগে AES-256 দিয়ে ডেটা এনক্রিপ্ট করে। যেহেতু সবকিছু ক্লায়েন্ট-সাইডে এনক্রিপ্ট করা হয়, তাই তৃতীয় পক্ষের ক্লাউড পরিষেবাগুলিতে স্টোর করা হলেও আপনার ডেটা ব্যক্তিগত থাকে।
একটি পরিচ্ছন্ন ওয়েব ইন্টারফেস ব্যাকআপ জব কনফিগার করতে, রিটেনশন পলিসি সেট করতে, ব্যাকআপের অখণ্ডতা যাচাই করতে এবং নির্ধারিত রান মনিটর করতে সহজ করে তোলে। ব্লক-লেভেল ডিডুপ্লিকেশন এবং কম্প্রেশন বড় ডেটা সেটের জন্যও স্টোরেজ খরচ কম রাখে। একটি VPS-এ Duplicati সেলফ-হোস্ট করা আপনাকে একটি নির্ভরযোগ্য, সর্বদা-সক্রিয় ব্যাকআপ ইঞ্জিন দেয় যা একটি ব্যক্তিগত কম্পিউটার চালু থাকার উপর নির্ভর না করে নির্ধারিত কাজগুলি ধারাবাহিকভাবে চালায়।
Duplicati-এর মূল ফিচারগুলো
AES-256 ক্লায়েন্ট-সাইড এনক্রিপশন
আপনার সার্ভার থেকে ডেটা বের হওয়ার আগে সমস্ত ডেটা এনক্রিপ্ট করে, যাতে তৃতীয় পক্ষের ক্লাউড স্টোরেজে থাকা ব্যাকআপগুলি সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত থাকে।
২০+ স্টোরেজ ব্যাকএন্ড
একটি একক ইন্টারফেস থেকে অ্যামাজন এস৩, গুগল ড্রাইভ, ওয়ানড্রাইভ, ব্যাকব্লেজ বি২, ড্রপবক্স, এসএফটিপি, ওয়েবডিএভি এবং আরও অনেক গন্তব্য সমর্থন করে।
ক্রমবর্ধমান এবং নকলমুক্ত
প্রথম ব্যাকআপ চালানোর পরে শুধুমাত্র পরিবর্তিত ব্লকগুলি আপলোড করে, যা পরবর্তী কাজগুলিতে স্টোরেজ ব্যবহার এবং আপলোড ব্যান্ডউইথ নাটকীয়ভাবে হ্রাস করে।
নমনীয় সময়সূচী
স্টোরেজ খরচ ব্যবস্থাপনার জন্য ধারণ নীতি সহ স্বয়ংক্রিয় ব্যাকআপ উইন্ডো কনফিগার করুন, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুরানো পুনরুদ্ধার পয়েন্টগুলির মেয়াদ শেষ করে দেয়।
ব্যাকআপ যাচাইকরণ
পর্যায়ক্রমে ডেটা পুনরুদ্ধার ও তুলনা করে ব্যাকআপের অখণ্ডতা পরীক্ষা করে, যাতে এটি পুনরুদ্ধারের সমস্যা হওয়ার আগে নীরব দুর্নীতি ধরা পড়ে।
কেন Hostinger-এ Duplicati রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।