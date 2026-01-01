এক ক্লিকে রিস্ট্রিমার ইনস্টল করুন।
ওপেন-সোর্স লাইভ স্ট্রিমিং সার্ভার যা যেকোনো উৎস থেকে ভিডিও গ্রহণ করে এবং একই সাথে ইউটিউব, টুইচ এবং কাস্টম আরটিএমপি এন্ডপয়েন্টগুলিতে পাঠায়।
Restreamer-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Restreamer দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Restreamer হলো datarhei দ্বারা ডেভেলপ করা একটি ওপেন-সোর্স লাইভ স্ট্রিমিং সার্ভার, যা একটি অ্যাক্সেসযোগ্য ওয়েব ইন্টারফেসের মাধ্যমে এন্টারপ্রাইজ-গ্রেড স্ট্রিমিং ক্ষমতা প্রদান করে। এটি ওয়েবক্যাম, আইপি ক্যামেরা এবং লাইভ ফিড থেকে ভিডিও গ্রহণ করে, RTMP, HLS, SRT এবং WebRTC প্রোটোকলের মধ্যে কনভার্ট করে এবং একটি সিঙ্গেল সোর্স থেকে একই সাথে একাধিক প্ল্যাটফর্মে — YouTube, Twitch, Facebook Live, অথবা যেকোনো কাস্টম RTMP ডেস্টিনেশন — ডিস্ট্রিবিউট করে।
Restreamer সেলফ-হোস্টিং করা কমার্শিয়াল মাল্টি-স্ট্রিমিং সার্ভিসের মাসিক ফি বাদ দেয় এবং ভিডিও ফিড সম্পূর্ণরূপে থার্ড-পার্টি প্ল্যাটফর্ম থেকে দূরে রাখে, যা ইন্টারনাল ট্রেনিং, প্রাইভেট ইভেন্ট বা প্রি-রিলিজ অ্যানাউন্সমেন্টের মতো গোপনীয় ব্রডকাস্টের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ডেডিকেটেড VPS ব্যান্ডউইথ স্টেবল বিটরেট এবং কনসিস্টেন্ট স্ট্রিম কোয়ালিটি নিশ্চিত করে, যা শেয়ার্ড হোস্টিং এনভায়রনমেন্ট গ্যারান্টি দিতে পারে না।
Restreamer-এর মূল ফিচারগুলো
মাল্টি-প্ল্যাটফর্ম স্ট্রিমিং
একাধিক এনকোডার ইনস্ট্যান্স না চালিয়ে একই সাথে ইউটিউব, টুইচ, ফেসবুক লাইভ, এবং কাস্টম আরটিএমপি এন্ডপয়েন্টগুলিতে একটি একক ভিডিও উৎস পুশ করুন।
প্রোটোকল রূপান্তর
RTMP, SRT, বা অন্যান্য ইনজেস্ট ফরম্যাট গ্রহণ করুন এবং HLS, WebRTC, বা RTMP আউটপুট করুন যাতে যেকোনো দর্শক ডিভাইস বা প্ল্যাটফর্ম আপনার স্ট্রিম গ্রহণ করতে পারে।
স্বয়ংক্রিয় পুনঃসংযোগ
ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ ছাড়াই নেটওয়ার্ক সংযোগ বিচ্ছিন্নতা এবং উৎসের বাধাগুলি সামলায়, ক্ষণস্থায়ী ব্যর্থতার মধ্যেও সম্প্রচার সচল রাখে।
ওয়েব-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা
কমান্ড-লাইন জ্ঞান বা জটিল স্ট্রিমিং সফটওয়্যার সেটআপ ছাড়াই একটি ব্রাউজার ইন্টারফেসের মাধ্যমে উৎস, গন্তব্য এবং এনকোডিং সেটিংস কনফিগার করুন।
স্ট্রিম রেকর্ডিং
লাইভ সম্প্রচারগুলি সরাসরি স্থায়ী স্টোরেজে সংরক্ষণ করুন ইভেন্ট-পরবর্তী রিপ্লে, সম্মতি ধরে রাখা বা অতিরিক্ত পরিষেবা ছাড়াই বিষয়বস্তু পুনরায় ব্যবহারের জন্য।
কেন Hostinger-এ Restreamer রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।