এক ক্লিকে MiroFish স্থাপন করুন।
বাস্তব বিশ্বের সামাজিক ও বাজারের ফলাফলের পূর্বাভাস দিতে মাল্টি-এজেন্ট সোয়ার্ম সিমুলেশন ব্যবহারকারী AI প্রেডিকশন ইঞ্জিন।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
MiroFish দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
MiroFish হলো একটি AI প্রেডিকশন ইঞ্জিন, যা OASIS মাল্টি-এজেন্ট সিমুলেশন ফ্রেমওয়ার্কের উপর তৈরি। এটি হাজার হাজার AI এজেন্ট দ্বারা পূর্ণ প্যারালাল ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড তৈরি করে, যেখানে প্রতিটি এজেন্টের স্বাধীন ব্যক্তিত্ব, Zep Cloud দ্বারা চালিত লং-টার্ম মেমরি এবং আচরণগত লজিক রয়েছে। ইউজাররা বাস্তব-জগতের ঘটনাগুলোকে সিড ডেটা হিসেবে ইনজেক্ট করতে পারে এবং সিমুলেটেড পপুলেশন কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানায় তা পর্যবেক্ষণ করতে পারে — এর মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়া ট্রেন্ড, মার্কেট মুভমেন্ট এবং পলিসির প্রভাবের জন্য ফলাফলের পূর্বাভাস তৈরি হয়।
MiroFish সেলফ-হোস্ট করার মাধ্যমে আপনি রিসোর্স-ইনটেনসিভ সিমুলেশনের জন্য ডেডিকেটেড কম্পিউট পান এবং সংবেদনশীল ব্যবসায়িক বুদ্ধিমত্তা, আর্থিক সংকেত এবং প্রি-রিলিজ বিশ্লেষণ সম্পূর্ণরূপে আপনার নিজস্ব অবকাঠামোর মধ্যে রাখতে পারেন। এছাড়াও, আপনি LLM প্রোভাইডার নির্বাচন এবং খরচ অপ্টিমাইজেশনের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখেন।
MiroFish-এর মূল ফিচারগুলো
মাল্টি-এজেন্ট সিমুলেশন
হাজার হাজার এআই এজেন্ট অনন্য ব্যক্তিত্ব এবং স্থায়ী স্মৃতি নিয়ে সমান্তরাল ডিজিটাল জগতে যোগাযোগ করে, যা উদীয়মান সামাজিক গতিশীলতা তৈরি করে।
সামাজিক প্ল্যাটফর্ম মডেলিং
পোস্ট করা, মন্তব্য করা, অনুসরণ করা এবং পুনরায় পোস্ট করার মাধ্যমে টুইটার-সদৃশ ও রেডিট-সদৃশ পরিবেশের অনুকরণ করে, যা বাস্তব প্ল্যাটফর্মের আচরণকে প্রতিফলিত করে।
সর্বোচ্চ দৃশ্য নিয়ন্ত্রণ
একটি সর্বদর্শী দৃষ্টিকোণ থেকে ভেরিয়েবল এবং ব্রেকিং-নিউজ ইভেন্টগুলি ইনজেক্ট করুন, যাতে সিমুলেটেড জনসংখ্যা বাস্তব সময়ে কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানায় তা পর্যবেক্ষণ করা যায়।
স্বয়ংক্রিয় প্রতিবেদন
এআই-জেনারেটেড বিশ্লেষণ রিপোর্ট সিমুলেশন ফলাফল এবং পূর্বাভাস সংক্ষিপ্ত করে, জটিল এজেন্ট ইন্টারঅ্যাকশনের ম্যানুয়াল ব্যাখ্যা হ্রাস করে।
নমনীয় LLM ব্যাকএন্ড
OpenAI বা যেকোনো OpenAI API-সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রদানকারীর সাথে কাজ করে, যা আপনাকে মডেল পরিবর্তন করে সিমুলেশনের গুণমান এবং খরচের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে দেয়।
কেন Hostinger-এ MiroFish রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।