এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে চিবিসেফ স্থাপন করুন।
শেয়ারযোগ্য লিঙ্ক সহ ফাইল, ছবি এবং ডকুমেন্ট আপলোড, শেয়ার ও পরিচালনার জন্য অত্যন্ত দ্রুত ওপেন-সোর্স ফাইল ভল্ট।
Chibisafe-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Chibisafe দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Chibisafe হল TypeScript-এ লেখা একটি স্ব-হোস্টেড ফাইল ভল্ট যা ফাইল শেয়ার করা সহজ করে তোলে। যেকোনো কিছু আপলোড করুন — ছবি, ভিডিও, নথি, কোড স্নিপেট — এবং একটি তাৎক্ষণিক শেয়ারযোগ্য লিঙ্ক পান। খণ্ডিত আপলোডগুলি নিশ্চিত করে যে বড় ফাইলগুলি ধীর সংযোগেও নির্ভরযোগ্যভাবে স্থানান্তরিত হয়, যখন একটি পরিচ্ছন্ন মেসনরি গ্যালারি আপনাকে আপনার মিডিয়া দৃশ্যত ব্রাউজ করতে দেয়।
হোস্টেড ফাইল শেয়ারিং পরিষেবাগুলির থেকে ভিন্ন, Chibisafe স্ব-হোস্ট করা আপনাকে স্টোরেজ, অ্যাক্সেস নীতি এবং ব্যবহারকারী ব্যবস্থাপনার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়। এটি উন্মুক্ত আপলোডের জন্য পাবলিক মোডে, নিবন্ধিত ব্যবহারকারীদের জন্য ব্যবহারকারী অ্যাকাউন্ট মোডে, অথবা ব্যক্তিগত দলগুলির জন্য শুধুমাত্র আমন্ত্রণ মোডে চালান — সবকিছু কনফিগারেশন ফাইল স্পর্শ না করেই বিল্ট-ইন অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ড থেকে কনফিগার করা যায়।
Chibisafe-এর মূল ফিচারগুলো
খণ্ডায়িত ফাইল আপলোড
স্বয়ংক্রিয়ভাবে বড় ফাইলগুলিকে খণ্ডে বিভক্ত করে, অস্থির সংযোগেও নির্ভরযোগ্য স্থানান্তর নিশ্চিত করে, কোনো ব্যবহারিক ফাইল আকারের সীমা ছাড়াই।
অ্যালবাম এবং গ্যালারী
আপলোডগুলিকে অ্যালবামে সংগঠিত করুন, শেয়ারযোগ্য গ্যালারি লিঙ্ক ব্যবহার করে একটি URL-এর মাধ্যমে ছবি সংগ্রহ বা ডকুমেন্ট বান্ডেল বিতরণ করার জন্য।
বিল্ট-ইন ইউআরএল শর্টনার
ফাইল হোস্টিংয়ের পাশাপাশি যেকোনো বাহ্যিক URL ছোট করুন, আপনার সমস্ত শেয়ারিং প্রয়োজনগুলিকে একটি একক স্ব-হোস্টেড পরিষেবাতে একত্রিত করে।
ShareX এবং iOS সমর্থন
নেটিভ শেয়ারএক্স কনফিগারেশন এবং একটি আইওএস শর্টকাট আপনাকে ডেস্কটপ বা মোবাইল থেকে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে স্ক্রিনশট এবং ফাইল আপলোড করতে দেয়।
নমনীয় অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ
পাবলিক, ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্ট, অথবা শুধুমাত্র আমন্ত্রণের মোডের মধ্যে স্যুইচ করে আপনার ইনস্ট্যান্সে কে আপলোড করতে পারবে তা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করুন।
কেন Hostinger-এ Chibisafe রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।