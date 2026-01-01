এক ক্লিকে ConvertX ইনস্টল করুন।
স্ব-হোস্টেড ফাইল রূপান্তর পরিষেবা যা ডকুমেন্ট, ছবি, অডিও এবং ভিডিওর জন্য ১০০০+ ফরম্যাট সমর্থন করে সম্পূর্ণ গোপনীয়তা সহ।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
ConvertX দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ConvertX হলো একটি সেল্ফ-হোস্টেড অনলাইন ফাইল কনভার্টার যা একটি সাধারণ ওয়েব ইন্টারফেসের মাধ্যমে এক হাজারেরও বেশি বিভিন্ন ফাইল ফরম্যাট — ডকুমেন্ট, ইমেজ, অডিও, ভিডিও এবং আরও অনেক কিছু — হ্যান্ডেল করে। যেহেতু রূপান্তর সম্পূর্ণরূপে আপনার নিজস্ব সার্ভারে ঘটে, তাই সংবেদনশীল ফাইলগুলি আপনার অবকাঠামো ছেড়ে যায় না এবং কোনো আপলোড সাইজ লিমিট, কোনো ওয়াটারমার্ক, এবং তৃতীয় পক্ষের পরিষেবা দ্বারা আরোপিত কোনো প্রতি-রূপান্তর ফি নেই।
ConvertX সেল্ফ-হোস্ট করা বিশেষত সেইসব ব্যবসা এবং সংস্থাগুলির জন্য মূল্যবান যাদের ডেটা হ্যান্ডলিংয়ের প্রয়োজনীয়তা মালিকানাধীন ডকুমেন্টগুলি এক্সটার্নাল ক্লাউড পরিষেবাগুলিতে আপলোড করা থেকে বিরত রাখে। কনফিগারযোগ্য রিটেনশন পিরিয়ড সহ স্বয়ংক্রিয় ফাইল ক্লিনআপ স্টোরেজ ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণযোগ্য রাখে, যখন ঐচ্ছিক ইউজার অথেনটিকেশন আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে দেয় যে কে পরিষেবাটি ব্যবহার করতে পারবে। এই ডেপ্লয়মেন্ট একটি সম্পূর্ণ রূপান্তর পরিষেবা প্রদান করে যা যেকোনো ফরম্যাট ওয়ার্কফ্লো হ্যান্ডেল করার জন্য প্রস্তুত পার্সিস্টেন্ট স্টোরেজ সহ।
ConvertX-এর মূল ফিচারগুলো
১০০০+ ফরম্যাট সমর্থন
ডেস্কটপ সফটওয়্যার ইনস্টল না করেই ডকুমেন্ট, ছবি, অডিও এবং ভিডিও ফরম্যাটের প্রায় যেকোনো সমন্বয়ের মধ্যে রূপান্তর করুন।
সম্পূর্ণ ফাইল গোপনীয়তা
ফাইলগুলি সম্পূর্ণরূপে আপনার ভিপিএস-এ প্রক্রিয়াজাত করা হয় — কোনো কিছুই বাহ্যিক পরিষেবাগুলিতে আপলোড করা হয় না বা তৃতীয় পক্ষ দ্বারা দেখা হয় না।
স্বয়ংক্রিয় পরিষ্কার
স্টোরেজ ব্যবহার ব্যবস্থাপনার জন্য, কনফিগারযোগ্য ধারণ সময়কাল একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ঘন্টা পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে রূপান্তরিত ফাইলগুলি মুছে ফেলে।
ব্যবহারকারী প্রমাণীকরণ
অ্যাকাউন্ট-ভিত্তিক প্রমাণীকরণ ব্যবহার করে অ্যাক্সেস সীমাবদ্ধ করুন অথবা অভ্যন্তরীণ দল স্থাপনার জন্য অপ্রমাণিত ব্যবহারকারীদের কাছে কথোপকথনগুলি উন্মুক্ত করুন।
আকারের কোনো সীমা নেই
অনলাইন রূপান্তর পরিষেবা দ্বারা আরোপিত আপলোড সীমা ছাড়াই বড় মিডিয়া ফাইল এবং বাল্ক ব্যাচ রূপান্তর করুন।
কেন Hostinger-এ ConvertX রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।