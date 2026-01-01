এক ক্লিকে Ever Gauzy স্থাপন করুন।
একটি কর্মক্ষেত্রে ইআরপি, সিআরএম, এইচআরএম, এটিএস, এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনাকে একত্রিত করে এমন ওপেন-সোর্স ব্যবসায়িক প্ল্যাটফর্ম।
Ever Gauzy-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Ever Gauzy দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
এভার গজি হলো একটি ওপেন-সোর্স ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপনা প্ল্যাটফর্ম যা ERP, CRM, HRM, ATS এবং প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টকে একটি একক ওয়ার্কস্পেসে একত্রিত করে। এটি এজেন্সি, কনসালটেন্সি এবং পরিষেবা-ভিত্তিক দলগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যাদের সময় ট্র্যাক করতে, বেতন পরিচালনা করতে, বিক্রয় পাইপলাইন চালাতে এবং লাভজনকতার উপর রিপোর্ট করতে হয়, পাঁচটি আলাদা SaaS সাবস্ক্রিপশন একসাথে না জুড়ে।
আপনার নিজস্ব VPS-এ গজি সেলফ-হোস্ট করা ক্লায়েন্টের ডেটা, চুক্তি, ইনভয়েস এবং এইচআর রেকর্ডগুলিকে আপনার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখে, কোনো ব্যবহারকারী-প্রতি ফি এবং কোনো ভেন্ডর লক-ইন ছাড়াই। প্ল্যাটফর্মটি এভার কোং দ্বারা সক্রিয়ভাবে ডেভেলপ করা হয়েছে, গিটহাবে হাজার হাজার অবদানকারী সহ এবং একটি ওপেন-সোর্স লাইসেন্স সহ যা বাণিজ্যিক সেলফ-হোস্টিংয়ের অনুমতি দেয়।
Ever Gauzy-এর মূল ফিচারগুলো
একীভূত ইআরপি স্যুট
অর্থ, ইনভেন্টরি, ক্রয় এবং অ্যাকাউন্টিং মডিউলগুলি একটি একক ডেটা মডেল শেয়ার করে যাতে রিপোর্টগুলি সর্বদা বিভাগ জুড়ে একই সংখ্যা প্রতিফলিত করে।
বিল্ট-ইন CRM
আলাদা টুলের মধ্যে ডেটা এক্সপোর্ট না করেই ইনভয়েসিং এবং প্রোজেক্ট ডেলিভারির পাশাপাশি লিড, ডিল, পরিচিতি এবং পাইপলাইন ট্র্যাক করুন।
HRM এবং ATS
কর্মচারী, প্রার্থী, ছুটি, চুক্তি এবং চাকরির বিজ্ঞাপন থেকে শুরু করে অনবোর্ডিং পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিয়োগ প্রক্রিয়া এক জায়গায় পরিচালনা করুন।
সময় ট্র্যাকিং এবং টাইমশীট
ম্যানুয়াল এবং স্বয়ংক্রিয় এন্ট্রি সহ নেটিভ টাইম ট্র্যাকিং সরাসরি বেতন, ইনভয়েসিং এবং প্রকল্পের লাভজনকতা রিপোর্টে ব্যবহৃত হয়।
মাল্টি-টেন্যান্ট ওয়ার্কস্পেস
একটি একক স্থাপনার মাধ্যমে একাধিক সংস্থা এবং দল পরিচালনা করুন, প্রতিটি ভাড়াটের জন্য আলাদা ডেটা, অনুমতি এবং বিলিং সহ।
ওপেন ইন্টিগ্রেশন API
REST এবং GraphQL API এবং GitHub, Hubstaff, Upwork, ও Make.com এর সাথে ওয়েবহুক ইন্টিগ্রেশন আপনাকে বিদ্যমান ওয়ার্কফ্লোতে মানানসই করার জন্য Gauzy প্রসারিত করতে দেয়।
কেন Hostinger-এ Ever Gauzy রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।