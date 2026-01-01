এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে Radicale স্থাপন করুন।
আপনার সমস্ত ডিভাইসে ক্যালেন্ডার এবং পরিচিতি সিঙ্ক করার জন্য হালকা ওজনের স্ব-হোস্টেড CalDAV এবং CardDAV সার্ভার।
Radicale-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Radicale দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Radicale হল পাইথনে লেখা একটি ছোট, সহজ, ঝামেলামুক্ত CalDAV (ক্যালেন্ডার) এবং CardDAV (যোগাযোগ) সার্ভার। এটি স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকলগুলি ব্যবহার করে যা প্রতিটি আধুনিক অপারেটিং সিস্টেম স্থানীয়ভাবে সমর্থন করে — iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE — তাই কাস্টম অ্যাপ বা ব্রাউজার এক্সটেনশন ইনস্টল না করেই ক্যালেন্ডার এবং পরিচিতিগুলি আপনার ডিভাইসে সিঙ্ক হয়।
আপনার VPS-এ Radicale স্ব-হোস্ট করা প্রতিটি ইভেন্ট, ঠিকানা এবং শেয়ার করা ক্যালেন্ডারকে আপনার নিয়ন্ত্রিত পরিকাঠামোতে রাখে, ক্যালেন্ডার SaaS-এর হাতে তুলে দেওয়ার পরিবর্তে। সার্ভার ডিস্কে সাধারণ ফাইল হিসাবে সংগ্রহগুলি সংরক্ষণ করে, কোনো ডেটাবেসের প্রয়োজন হয় না এবং এর ক্ষুদ্র পাইথন ফুটপ্রিন্টের কারণে অন্যান্য অ্যাপের পাশাপাশি স্বাচ্ছন্দ্যে চলে।
Radicale-এর মূল ফিচারগুলো
স্ট্যান্ডার্ড ক্যালডেভ এবং কার্ডডেভ
iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, এবং KDE-এর সাথে নেটিভ সিঙ্ক তৃতীয় পক্ষের ক্লায়েন্ট ছাড়াই — প্রতিটি আধুনিক অপারেটিং সিস্টেম প্রোটোকলগুলিকে বক্সের বাইরেই সমর্থন করে।
ফাইল-ভিত্তিক স্টোরেজ
ক্যালেন্ডার এবং পরিচিতি ডিস্কে সাধারণ iCalendar এবং vCard ফাইল হিসাবে থাকে — ডেটাবেস ডাম্প ছাড়াই ব্যাক আপ করা, সংস্করণ নিয়ন্ত্রণ করা বা স্থানান্তরিত করা সহজ।
শেয়ারিং সহ বহু-ব্যবহারকারী
প্রত্যেক প্রমাণীকৃত ব্যবহারকারী তাদের নিজস্ব সংগ্রহ পায়, শেয়ার করা পরিবার বা দলের ক্যালেন্ডারের জন্য ঐচ্ছিক শেয়ারিং নিয়ম সহ।
নগণ্য রিসোর্স ব্যবহার
কোনো ডেটাবেস ছাড়াই বিশুদ্ধ পাইথন সার্ভার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে চালু হয় এবং কয়েক দশ মেগাবাইট মেমরি ব্যবহার করে — ক্ষুদ্রতম ভি.পি.এস প্ল্যানগুলির জন্য উপযুক্ত।
ওয়েব অ্যাডমিন ইন্টারফেস
বিল্ট-ইন ব্রাউজার UI ব্যবহারকারীদের সংগ্রহ ব্রাউজ করতে, ক্লায়েন্ট সেটআপের জন্য CalDAV/CardDAV URL কপি করতে এবং সবকিছু ঠিকঠাক কাজ করছে কিনা তা যাচাই করতে দেয়।
রিভার্স-প্রক্সি উপযোগী
nginx, Apache, অথবা Traefik-এর পিছনে বসার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে আপস্ট্রিম HTTPS টার্মিনেশন সহ, যাতে স্থাপন সহজ এবং সুরক্ষিত হয়।
কেন Hostinger-এ Radicale রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
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Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।