OpenHands-এ 68% পর্যন্ত ছাড়

এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে OpenHands স্থাপন করুন।

মুক্ত-উৎস স্বায়ত্তশাসিত এআই সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার যা ডেভেলপমেন্ট কাজগুলি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পন্ন করতে কোড পড়ে, লেখে এবং চালায়।

তাৎক্ষণিকভাবে আপনার অ্যাপ্লিকেশন লঞ্চ করুন
ফ্রি অটোমেটিক উইকলি ব্যাকআপ
AI-ম্যানেজড VPS
1,509/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে OpenHands স্থাপন করুন।

OpenHands-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন

68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ

প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু

ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন
ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন

সব প্ল্যানের পেমেন্ট অগ্রিম নেওয়া হয়। প্ল্যানের মোট মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মাসিক রেট হিসাব করা হয়।

OpenHands দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

ওপেনহ্যান্ডস (OpenHands) হল একটি ওপেন-সোর্স প্ল্যাটফর্ম যা এআই এজেন্টদের সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং কাজগুলি স্বায়ত্তশাসিতভাবে সম্পন্ন করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। একটি স্যান্ডবক্সড এক্সিকিউশন পরিবেশ দ্বারা সমর্থিত, এটি ফাইল পড়ে এবং লেখে, টার্মিনাল কমান্ড চালায়, টেস্ট স্যুট এক্সিকিউট করে, প্যাকেজ ইনস্টল করে এবং ওয়েব ব্রাউজ করে — এই সব কিছু কোনো মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই সম্পন্ন হয়। প্রতিটি সেশন একটি বিচ্ছিন্ন কন্টেইনারে চলে, তাই এজেন্ট আপনার ভিপিএস হোস্টকে প্রভাবিত না করে নিরাপদে যেকোনো অপারেশন সম্পাদন করতে পারে।

প্ল্যাটফর্মটি LiteLLM-এর মাধ্যমে প্রতিটি প্রধান LLM প্রদানকারীকে সমর্থন করে, যা আপনাকে OpenAI, Anthropic, Google, Ollama, বা যেকোনো OpenAI-সামঞ্জস্যপূর্ণ এন্ডপয়েন্টকে রিজনিং ব্যাকএন্ড হিসাবে কনফিগার করতে দেয়। সেলফ-হোস্টিং আপনার কোডবেস এবং টাস্ক হিস্টরি আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোতে রাখে, আপনার LLM প্রদানকারী যা চার্জ করে তার বাইরে কোনো প্রতি-টাস্ক ফি ছাড়াই।

শুরু করুন
{name} দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

OpenHands-এর মূল ফিচারগুলো

স্বয়ংক্রিয় কোড নির্বাহ

ফাইল পড়ে, কোড লেখে, কমান্ড চালায়, এবং পুনরাবৃত্তিমূলকভাবে আউটপুট পরীক্ষা করে — প্রতিটি সেশনের জন্য একটি বিচ্ছিন্ন কন্টেইনার স্যান্ডবক্সের মধ্যে।

একাধিক প্রদানকারী LLM সমর্থন

আপনার নিজস্ব API কী ব্যবহার করুন OpenAI, Anthropic, Google, অথবা যেকোনো OpenAI-সামঞ্জস্যপূর্ণ এন্ডপয়েন্টের জন্য, বিল্ট-ইন LiteLLM ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে।

ওয়েব ব্রাউজিং এবং অনুসন্ধান

ডকুমেন্টেশন ব্রাউজ করুন, ওয়েব অনুসন্ধান করুন এবং বহু-পদক্ষেপ গবেষণা ও বাস্তবায়ন কাজের অংশ হিসাবে লাইভ ডেটা পুনরুদ্ধার করুন।

GitHub ইন্টিগ্রেশন

এজেন্টকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিপোজিটরি পড়তে, শাখা তৈরি করতে, পরিবর্তন কমিট করতে এবং পুল রিকোয়েস্ট খুলতে দেওয়ার জন্য গিটহাব দিয়ে প্রমাণীকরণ করুন।

Workspace ফাইল অ্যাক্সেস

আপনার প্রজেক্ট ডিরেক্টরি মাউন্ট করুন যাতে এজেন্ট প্রতিটি কোডিং সেশনের সময় আপনার আসল সোর্স ফাইলগুলি পড়ে এবং পরিবর্তন করে।

সেশন পার্সিস্টেন্স

কথোপকথনের ইতিহাস এবং এজেন্টের স্মৃতি সেশন জুড়ে বিদ্যমান থাকে যাতে দীর্ঘস্থায়ী কাজ ঠিক যেখান থেকে এটি শেষ হয়েছিল সেখান থেকে আবার শুরু হতে পারে।

কেন Hostinger-এ OpenHands রান করবেন

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

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লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

লোডিং স্পিড বাড়াতে আপনার অডিয়েন্সের কাছাকাছি একটি সার্ভার লোকেশন বেছে নিন। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে আমাদের ডেটা সেন্টার রয়েছে।
শুরু করুন
লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।

Omkar
Omkar

আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।

Herriman
Herriman

Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

আমাদের ৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টির সাথে এটি রিস্ক-ফ্রি ট্রাই করুন। বিস্তারিত জানতে আমাদের রিফান্ড পলিসি দেখুন।

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