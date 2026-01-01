এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে OpenHands স্থাপন করুন।
মুক্ত-উৎস স্বায়ত্তশাসিত এআই সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার যা ডেভেলপমেন্ট কাজগুলি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পন্ন করতে কোড পড়ে, লেখে এবং চালায়।
OpenHands-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
OpenHands দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ওপেনহ্যান্ডস (OpenHands) হল একটি ওপেন-সোর্স প্ল্যাটফর্ম যা এআই এজেন্টদের সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং কাজগুলি স্বায়ত্তশাসিতভাবে সম্পন্ন করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। একটি স্যান্ডবক্সড এক্সিকিউশন পরিবেশ দ্বারা সমর্থিত, এটি ফাইল পড়ে এবং লেখে, টার্মিনাল কমান্ড চালায়, টেস্ট স্যুট এক্সিকিউট করে, প্যাকেজ ইনস্টল করে এবং ওয়েব ব্রাউজ করে — এই সব কিছু কোনো মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই সম্পন্ন হয়। প্রতিটি সেশন একটি বিচ্ছিন্ন কন্টেইনারে চলে, তাই এজেন্ট আপনার ভিপিএস হোস্টকে প্রভাবিত না করে নিরাপদে যেকোনো অপারেশন সম্পাদন করতে পারে।
প্ল্যাটফর্মটি LiteLLM-এর মাধ্যমে প্রতিটি প্রধান LLM প্রদানকারীকে সমর্থন করে, যা আপনাকে OpenAI, Anthropic, Google, Ollama, বা যেকোনো OpenAI-সামঞ্জস্যপূর্ণ এন্ডপয়েন্টকে রিজনিং ব্যাকএন্ড হিসাবে কনফিগার করতে দেয়। সেলফ-হোস্টিং আপনার কোডবেস এবং টাস্ক হিস্টরি আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোতে রাখে, আপনার LLM প্রদানকারী যা চার্জ করে তার বাইরে কোনো প্রতি-টাস্ক ফি ছাড়াই।
OpenHands-এর মূল ফিচারগুলো
স্বয়ংক্রিয় কোড নির্বাহ
ফাইল পড়ে, কোড লেখে, কমান্ড চালায়, এবং পুনরাবৃত্তিমূলকভাবে আউটপুট পরীক্ষা করে — প্রতিটি সেশনের জন্য একটি বিচ্ছিন্ন কন্টেইনার স্যান্ডবক্সের মধ্যে।
একাধিক প্রদানকারী LLM সমর্থন
আপনার নিজস্ব API কী ব্যবহার করুন OpenAI, Anthropic, Google, অথবা যেকোনো OpenAI-সামঞ্জস্যপূর্ণ এন্ডপয়েন্টের জন্য, বিল্ট-ইন LiteLLM ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে।
ওয়েব ব্রাউজিং এবং অনুসন্ধান
ডকুমেন্টেশন ব্রাউজ করুন, ওয়েব অনুসন্ধান করুন এবং বহু-পদক্ষেপ গবেষণা ও বাস্তবায়ন কাজের অংশ হিসাবে লাইভ ডেটা পুনরুদ্ধার করুন।
GitHub ইন্টিগ্রেশন
এজেন্টকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিপোজিটরি পড়তে, শাখা তৈরি করতে, পরিবর্তন কমিট করতে এবং পুল রিকোয়েস্ট খুলতে দেওয়ার জন্য গিটহাব দিয়ে প্রমাণীকরণ করুন।
Workspace ফাইল অ্যাক্সেস
আপনার প্রজেক্ট ডিরেক্টরি মাউন্ট করুন যাতে এজেন্ট প্রতিটি কোডিং সেশনের সময় আপনার আসল সোর্স ফাইলগুলি পড়ে এবং পরিবর্তন করে।
সেশন পার্সিস্টেন্স
কথোপকথনের ইতিহাস এবং এজেন্টের স্মৃতি সেশন জুড়ে বিদ্যমান থাকে যাতে দীর্ঘস্থায়ী কাজ ঠিক যেখান থেকে এটি শেষ হয়েছিল সেখান থেকে আবার শুরু হতে পারে।
কেন Hostinger-এ OpenHands রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।