এক ক্লিকে Mopidy স্থাপন করুন।
এক্সটেনসিবল পাইথন মিউজিক সার্ভার যা স্থানীয় ফাইল, Spotify, SoundCloud, TuneIn, এবং আরও অনেক কিছু একটি ব্রাউজার ইন্টারফেসের মাধ্যমে স্ট্রিম করে।
Mopidy-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Mopidy দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Mopidy হল পাইথনে লেখা একটি এক্সটেনসিবল মিউজিক সার্ভার যা একটি একক প্লেব্যাক কিউ-এর পিছনে ডজনখানেক অডিও উৎসকে সংযুক্ত করে। সংশ্লিষ্ট এক্সটেনশন ইনস্টল করা থাকলে, এটি Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, পডকাস্ট এবং ইন্টারনেট রেডিওর পাশাপাশি স্থানীয় ফাইল স্ট্রিম করতে পারে, এবং MPD, HTTP, ও JSON-RPC API-এর মাধ্যমে সেগুলিকে উন্মুক্ত করে, যাতে যেকোনো MPD ক্লায়েন্ট বা ওয়েব ফ্রন্টএন্ড একই লাইব্রেরি চালাতে পারে।
এই টেমপ্লেটটি জনপ্রিয় আইরিস ওয়েব ফ্রন্টএন্ডের সাথে Mopidy-কে একত্রিত করে, যা আপনাকে যেকোনো ডিভাইস থেকে লাইব্রেরি ব্রাউজ করা, কিউ তৈরি করা এবং প্লেলিস্ট পরিচালনা করার জন্য একটি ব্রাউজার-ভিত্তিক ইন্টারফেস দেয়। একটি VPS-এ Mopidy স্ব-হোস্ট করা আপনার একত্রিত সঙ্গীত উৎসগুলিকে একটি একক ব্যক্তিগত এন্ডপয়েন্টের পিছনে রাখে আপনার ব্যবহৃত আপস্ট্রিম প্রদানকারীদের বাইরে কোনো উৎস-প্রতি সাবস্ক্রিপশন ফি ছাড়াই।
Mopidy-এর মূল ফিচারগুলো
আইরিস ওয়েব ফ্রন্টএন্ড
বান্ডেল করা আইরিস এক্সটেনশন উৎস ব্রাউজ করা, ট্র্যাক সারিবদ্ধ করা এবং ডেস্কটপ বা মোবাইল থেকে প্লেলিস্ট পরিচালনা করার জন্য একটি পরিমার্জিত ব্রাউজার UI সরবরাহ করে।
একাধিক উৎস প্লেব্যাক
Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, পডকাস্ট এবং স্থানীয় ফাইলগুলিকে একটি সমন্বিত সারিতে একত্রিত করতে এক্সটেনশন ইনস্টল করুন।
MPD প্রোটোকল সমর্থন
পোর্ট 6600-এ মিউজিক প্লেয়ার ডেমন প্রোটোকল ব্যবহার করে, যাতে ncmpcpp, M.A.L.P., অথবা Cantata-এর মতো যেকোনো MPD ক্লায়েন্ট প্লেব্যাক নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
পিপ ইনস্টলযোগ্য এক্সটেনশন
ইমেজ পুনর্নির্মাণ না করে বা কনফিগারেশন ফাইল সম্পাদনা না করে, PIP_PACKAGES ভেরিয়েবলের মাধ্যমে স্থাপনার সময় নতুন উৎস যোগ করুন।
JSON-RPC HTTP API
সম্পূর্ণ HTTP এবং WebSocket API আপনাকে একই ইঞ্জিনের চারপাশে কাস্টম কন্ট্রোলার, ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট অথবা হোম অটোমেশন ট্রিগার তৈরি করতে দেয়।
Snapcast প্রস্তুত
ডিফল্ট অডিও পাইপলাইন একটি স্ন্যাপকাস্ট ফিফো-তে লেখে যাতে আপনার যখন প্রয়োজন হয় তখন আপনি এর উপরে মাল্টি-রুম সিঙ্ক্রোনাইজড প্লেব্যাক স্তর করতে পারেন।
কেন Hostinger-এ Mopidy রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।