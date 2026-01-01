এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে OpenBao স্থাপন করুন।
API কী, পাসওয়ার্ড, সার্টিফিকেট এবং অন্যান্য সংবেদনশীল ডেটা নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য ওপেন-সোর্স সিক্রেটস ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম।
OpenBao-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
OpenBao দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
OpenBao হলো HashiCorp Vault-এর একটি কমিউনিটি-চালিত ওপেন-সোর্স ফর্ক, যা টিম এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য সুরক্ষিত, কেন্দ্রীভূত সিক্রেটস ম্যানেজমেন্ট সরবরাহ করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটি আপনাকে একটি ইউনিফাইড API-এর মাধ্যমে ডাইনামিক সিক্রেটস, এনক্রিপশন কী এবং ক্রেডেনশিয়াল সংরক্ষণ, অ্যাক্সেস এবং রোটেট করতে দেয় সংবেদনশীল ডেটা কনফিগ ফাইল বা এনভায়রনমেন্ট ভেরিয়েবল জুড়ে ছড়িয়ে না দিয়ে।
আপনার নিজের VPS-এ OpenBao সেলফ-হোস্ট করার অর্থ হলো আপনার সিক্রেটসগুলি আপনার ইনফ্রাস্ট্রাকচার থেকে কখনও বাইরে যায় না — এখানে কোনো ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা নেই, কোনো ভেন্ডর লক-ইন নেই এবং কোনো SaaS প্রদানকারীর আপনার ক্রেডেনশিয়াল অ্যাক্সেস করার ঝুঁকি নেই। আপনি আপনার নিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণ Vault-কম্প্যাটিবল ফিচার সেট পান।
OpenBao-এর মূল ফিচারগুলো
ডাইনামিক সিক্রেটস
ডেটাবেস এবং ক্লাউড প্রদানকারীদের জন্য চাহিদা অনুযায়ী স্বল্পস্থায়ী শংসাপত্র তৈরি করুন, যা প্রয়োজন না হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যায়।
এনক্রিপ্টেড কি-ভ্যালু স্টোর
AES-256-GCM এনক্রিপশন ব্যবহার করে নির্বিচারে গোপনীয় তথ্য সংরক্ষণ করুন যাতে সংবেদনশীল মানগুলি ডিস্কে কখনও উন্মুক্ত না হয়।
সূক্ষ্ম-দানাযুক্ত অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ
নীতি-ভিত্তিক অ্যাক্সেস নিয়ম সংজ্ঞায়িত করুন যা সীমাবদ্ধ করে কোন পরিষেবা এবং ব্যবহারকারীরা নির্দিষ্ট গোপন পাথ পড়তে, লিখতে বা তালিকাভুক্ত করতে পারে।
একাধিক প্রমাণীকরণ পদ্ধতি
টোকেন, ইউজারপাস, অ্যাপরোল, এলড্যাপ, জেডব্লিউটি এবং অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ও ব্যবহারকারীদের প্রমাণীকরণ করুন, আপনার কর্মপ্রবাহ পরিবর্তন না করেই।
সম্পূর্ণ অডিট লগিং
প্রতিটি অনুরোধ এবং প্রতিক্রিয়া টেম্পার-প্রুফ অডিট সিঙ্কগুলিতে লগ করা হয়, যা আপনাকে কমপ্লায়েন্স এবং ঘটনা প্রতিক্রিয়ার জন্য একটি সম্পূর্ণ ট্রেইল প্রদান করে।
HTTP API এবং CLI
REST API অথবা ক্রস-প্ল্যাটফর্ম bao CLI ব্যবহার করে যেকোনো ভাষা বা পাইপলাইনে গোপনীয়তা পুনরুদ্ধারকে একত্রিত করুন।
কেন Hostinger-এ OpenBao রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।