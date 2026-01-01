এক ক্লিকে DokuWiki স্থাপন করুন।
প্রযুক্তিগত ডকুমেন্টেশন এবং টিম নলেজ বেস এর জন্য একটি সহজ, ডেটাবেস-মুক্ত উইকি প্ল্যাটফর্ম।
DokuWiki-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
DokuWiki দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ডোকুউইকি একটি হালকা ওজনের, মানসম্মত উইকি যা ডেটাবেসের পরিবর্তে সমস্ত বিষয়বস্তু প্লেইন টেক্সট ফাইলে সংরক্ষণ করে। এই ফাইল-ভিত্তিক নকশা সেটআপকে ন্যূনতম রাখে এবং ব্যাকআপকে অত্যন্ত সহজ করে তোলে — কেবল ফাইলগুলি কপি করুন। এর সরলতা সত্ত্বেও, ডোকুউইকি একটি পূর্ণাঙ্গ এডিটিং অভিজ্ঞতা, শ্রেণীবদ্ধ নেমস্পেস সংগঠন, গ্রানুলার অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ এবং একটি বিস্তৃত প্লাগইন ইকোসিস্টেম সরবরাহ করে যা অবকাঠামোগত জটিলতা না বাড়িয়ে কার্যকারিতা প্রসারিত করতে পারে।
আপনার ভিপিএস-এ ডোকুউইকি স্ব-হোস্ট করা আপনার ডকুমেন্টেশনকে ব্যক্তিগত রাখে এবং সম্পূর্ণরূপে আপনার শর্তাবলী অনুযায়ী অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলে। এখানে কোনো ব্যবহারকারী-প্রতি ফি নেই, কোনো বাহ্যিক পরিষেবার নির্ভরতা নেই এবং আপনার অবকাঠামো থেকে কোনো ডেটা বাইরে যায় না — যা এটিকে অভ্যন্তরীণ উইকি, প্রযুক্তিগত রানবুক এবং যেকোনো আকারের টিম নলেজ বেসের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য দীর্ঘমেয়াদী পছন্দ করে তোলে।
DokuWiki-এর মূল ফিচারগুলো
কোনো ডাটাবেসের প্রয়োজন নেই
সমস্ত বিষয়বস্তু প্লেইন টেক্সট ফাইল হিসাবে সংরক্ষণ করা হয়, যা অন্যান্য উইকি প্ল্যাটফর্মগুলিতে প্রচলিত ডেটাবেস সেটআপ এবং রক্ষণাবেক্ষণের অতিরিক্ত ঝামেলা দূর করে।
অন্তর্নির্মিত ভার্সন কন্ট্রোল
প্রতিটি সম্পাদনা একটি সম্পূর্ণ ডিফারেন্স ভিউ এবং এক-ক্লিক রোলব্যাক সহ ট্র্যাক করা হয়, যাতে কোনো বিষয়বস্তুর পরিবর্তন স্থায়ীভাবে হারিয়ে না যায়।
নমনীয় অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ
ব্যবহারকারী গোষ্ঠী এবং পৃষ্ঠা-স্তরের অনুমতি আপনাকে উইকির বিভাগগুলি ঠিক সঠিক দর্শকদের জন্য সীমাবদ্ধ করতে বা খুলতে দেয়।
সমৃদ্ধ প্লাগিন ইকোসিস্টেম
শত শত কমিউনিটি প্লাগইন মূল কোডে হাত না দিয়েই সিনট্যাক্স হাইলাইটিং, ডায়াগ্রাম, টাস্ক লিস্ট এবং ইন্টিগ্রেশনের মতো বৈশিষ্ট্য যোগ করে।
সহজ ব্যাকআপ
যেহেতু বিষয়বস্তু সাধারণ ফাইল, তাই পুরো উইকি ব্যাকআপ করা একটি ডিরেক্টরি কপি করার মতোই সহজ অথবা এটিকে যেকোনো ফাইল-ভিত্তিক ব্যাকআপ কৌশলে অন্তর্ভুক্ত করা।
কেন Hostinger-এ DokuWiki রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।