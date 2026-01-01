এক ক্লিকে Papra স্থাপন করুন।
আপনার গুরুত্বপূর্ণ ফাইলগুলি সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারের জন্য একটি নূন্যতম ওপেন-সোর্স ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম।
Papra-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Papra দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
পাপরা হল একটি ওপেন-সোর্স ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট এবং আর্কাইভ প্ল্যাটফর্ম যা ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক নথি — রসিদ, ওয়ারেন্টি, চুক্তি এবং আপনার যা কিছু সংরক্ষণের প্রয়োজন — দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণ এবং সহজে পুনরুদ্ধারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। অন্যান্য জটিল DMS সমাধানের বিপরীতে, পাপরা সরলতার উপর জোর দেয়: নথি আপলোড করুন, সেগুলিতে ট্যাগ করুন, সেগুলিতে অনুসন্ধান করুন এবং বহু বছর পরেও সেগুলি আবার খুঁজে পান।
আপনার নিজের VPS-এ পাপরা স্ব-হোস্ট করলে আপনার নথিগুলি আপনার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকে, কোনো তৃতীয় পক্ষের অ্যাক্সেস থাকে না, প্রতি-নথিতে কোনো ফি লাগে না এবং আপনার নিজের ডিস্কের বাইরে কোনো স্টোরেজ সীমা থাকে না। বিল্ট-ইন SQLite ডেটাবেস মানে শূন্য অবকাঠামো নির্ভরতা — শুধুমাত্র একটি একক কন্টেইনার এবং একটি ভলিউম।
Papra-এর মূল ফিচারগুলো
পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধান
নথির বিষয়বস্তু, ট্যাগ এবং মেটাডেটা জুড়ে তাৎক্ষণিকভাবে অনুসন্ধান করুন — OCR এর মাধ্যমে স্ক্যান করা ছবি থেকে নিষ্কাশিত পাঠ্য সহ।
স্বয়ংক্রিয় ট্যাগিং নিয়মাবলী
ফাইলের নামের প্যাটার্ন বা বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে আগত নথিগুলিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্যাগ করার নিয়ম সংজ্ঞায়িত করুন, ম্যানুয়াল প্রচেষ্টা ছাড়াই আপনার সংরক্ষণাগারকে সুসংগঠিত রাখতে।
ইমেল ইনজেশন
আপনার Papra ইনবক্সে ইমেলের মাধ্যমে সরাসরি নথি পাঠান, যাতে রসিদ এবং চালান আসার সাথে সাথে সেগুলিকে সংরক্ষণ করা সহজ হয়।
সংস্থা এবং শেয়ারিং
একাধিক সংস্থা তৈরি করুন এবং সহযোগীদের আমন্ত্রণ জানান, যাতে পরিবার বা ছোট দলগুলি আলাদা স্থানগুলিতে একসাথে নথি পরিচালনা করতে পারে।
API এবং ওয়েবহুক
স্বয়ংক্রিয় ডকুমেন্ট ওয়ার্কফ্লোর জন্য REST API, CLI, SDK, এবং ওয়েবহুক ব্যবহার করে পাপরাকে অন্যান্য টুলের সাথে ইন্টিগ্রেট করুন।
কেন Hostinger-এ Papra রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।