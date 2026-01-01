এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে ChartDB স্থাপন করুন।
ওপেন-সোর্স ডেটাবেস ডায়াগ্রাম এডিটর যা একটি একক SQL ক্যোয়ারী থেকে যেকোনো স্কিমা তাৎক্ষণিকভাবে দেখায়, কোনো সংরক্ষিত শংসাপত্রের প্রয়োজন নেই।
ChartDB-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
ChartDB দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ChartDB হল একটি ব্রাউজার-ভিত্তিক ডেটাবেস ডায়াগ্রাম এডিটর যা ডেভেলপার এবং ডিবিএ-দের তাদের ডেটাবেসের সাথে সরাসরি টুলটি সংযুক্ত না করেই যেকোনো ডেটাবেস স্কিমা কল্পনা করতে দেয়। একটি একক "স্মার্ট কোয়েরি" — আপনার নিজের ক্লায়েন্টে চালানো একটি SQL স্টেটমেন্ট — JSON হিসাবে স্কিমা মেটাডেটা ফেরত দেয়। এটি ChartDB-তে পেস্ট করুন এবং এটি অবিলম্বে একটি সম্পূর্ণ ইন্টারেক্টিভ ERD তৈরি করে, কোনো অ্যাকাউন্ট, কোনো সংরক্ষিত শংসাপত্র এবং কোনো ডেটাবেস পাসওয়ার্ড আপনার টার্মিনাল থেকে কখনও বের হয় না।
এআই-চালিত DDL এক্সপোর্ট বৈশিষ্ট্যটি ডেটাবেস ডায়ালেক্টগুলির মধ্যে মাইগ্রেশন স্ক্রিপ্ট তৈরি করে, যা ক্রস-ডেটাবেস মাইগ্রেশন পরিকল্পনা করা দলগুলির জন্য বা পর্যালোচনার জন্য স্কিমা পরিবর্তনগুলি নথিভুক্ত করার জন্য দরকারী। ChartDB স্ব-হোস্টিং আপনার নিজস্ব পরিকাঠামোর মধ্যে সমস্ত স্কিমা তথ্য রাখে, কোনো তৃতীয় পক্ষের ক্লাউড টুলের পরিবর্তে।
ChartDB-এর মূল ফিচারগুলো
স্মার্ট কোয়েরি ইম্পোর্ট
একটি একক SQL ক্যোয়ারী ফলাফল পেস্ট করুন এবং তাৎক্ষণিকভাবে একটি সম্পূর্ণ ERD তৈরি করুন — কোনো সরাসরি ডেটাবেস সংযোগ বা সংরক্ষিত শংসাপত্রের প্রয়োজন নেই।
AI DDL রপ্তানি
ডেটাবেস ডায়ালেক্টের মধ্যে SQL মাইগ্রেশন স্ক্রিপ্ট তৈরি করুন, যা দলগুলিকে ক্রস-ডেটাবেস মাইগ্রেশন পরিকল্পনা করতে বা স্কিমা ডকুমেন্টেশন তৈরি করতে সাহায্য করে।
১০+ ডাটাবেস সমর্থন
PostgreSQL, MySQL, SQL Server, MariaDB, SQLite, CockroachDB, ClickHouse, Supabase, এবং আরও অনেক কিছুর সাথে সরাসরি কাজ করে।
ইন্টারেক্টিভ এডিটর
জটিল, বহু-সারণী স্কিমার জন্য ডিজাইন করা একটি ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ ইন্টারফেসের সাহায্যে ডায়াগ্রামগুলিকে টীকা যোগ করুন, পুনর্বিন্যাস করুন এবং সূক্ষ্মভাবে সামঞ্জস্য করুন।
একাধিক এক্সপোর্ট ফরম্যাট
ডকুমেন্টেশন, শেয়ারিং, অথবা অন্যান্য টুলের সাথে ইন্টিগ্রেশনের জন্য SQL, DBML, JSON, PNG, JPG, অথবা SVG হিসাবে ডায়াগ্রাম এক্সপোর্ট করুন।
কেন Hostinger-এ ChartDB রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।