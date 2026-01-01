এক ক্লিকে MediaGo ইনস্টলেশন।
স্ব-হোস্টেড ভিডিও স্নিফার এবং ডাউনলোডার যা M3U8, HLS, ইউটিউব, বিলিবিলি, এবং ১০০০+ অন্যান্য সাইট থেকে ভিডিও ডাউনলোড করে।
MediaGo-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
MediaGo দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
মিডিয়াগো একটি ওপেন-সোর্স ভিডিও ডাউনলোডার যা yt-dlp, aria2, N_m3u8DL-RE, এবং BBDown-এর মতো পরীক্ষিত ইঞ্জিনগুলির সাথে একটি ব্রাউজার-ভিত্তিক UI যুক্ত করে। এটি M3U8 এবং HLS প্লেলিস্ট, ইউটিউব, বিলিবিলি, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, রেডিট এবং আরও হাজার হাজার সমর্থিত সাইট থেকে স্ট্রিমগুলি সনাক্ত করে এবং সংরক্ষণ করে, তারপর একটি পৃথক ffmpeg ধাপ ছাড়াই ফলাফলকে যেকোনো ফরম্যাট বা গুণমানে রূপান্তর করে।
আপনার নিজের VPS-এ মিডিয়াগো চালানো মানে ডাউনলোডগুলি আপনার ল্যাপটপের পরিবর্তে একটি দ্রুত, সর্বদা চালু সার্ভারে হয় এবং ফাইলগুলি আপনার নিয়ন্ত্রিত স্টোরেজে থাকে। একটি সহগামী ব্রাউজার এক্সটেনশন এবং HTTP API আপনাকে যেকোনো ডিভাইস থেকে একই সারিতে লিঙ্ক পাঠাতে দেয়, একটি পরিষ্কার ওয়েব ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে টাস্ক ম্যানেজমেন্ট, অগ্রগতি এবং ইতিহাস প্রকাশ করা হয়।
MediaGo-এর মূল ফিচারগুলো
M3U8 এবং HLS স্নিফার
যেকোনো ওয়েবপেজ থেকে খণ্ডিত স্ট্রিম সনাক্ত ও ডাউনলোড করুন, যার মধ্যে DRM-মুক্ত লাইভ ক্যাপচার এবং অন-ডিমান্ড প্লেলিস্টও রয়েছে।
yt-dlp ইঞ্জিন
বান্ডেল করা yt-dlp সমর্থন ইউটিউব, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, রেডিট এবং আরও হাজার হাজার সমর্থিত সাইট থেকে সরাসরি ভিডিও ডাউনলোড করে।
Bilibili ডাউনলোডার
নেটিভ বিবিডাউন ইন্টিগ্রেশন বিলিবিলি ভিডিও, দানমাকু, সাবটাইটেল এবং উচ্চ-মানের অডিও ট্র্যাকগুলি ডাউনলোড করে, যা বেশিরভাগ সাধারণ ডাউনলোডারদের কাছে উপলব্ধ নয়।
ব্রাউজার এক্সটেনশন
সঙ্গী ক্রোম এবং ফায়ারফক্স এক্সটেনশন যেকোনো পৃষ্ঠার ভিডিও শনাক্ত করে এবং সেগুলিকে আপনার সার্ভারে একটি মাত্র ক্লিকে সারিবদ্ধ করে।
অ্যাপের মধ্যে ফরম্যাট রূপান্তর
ড্যাশবোর্ড না ছেড়েই বান্ডেল করা ffmpeg পাইপলাইন ব্যবহার করে সম্পন্ন ডাউনলোডগুলিকে অন্যান্য ফরম্যাট বা গুণমানে রূপান্তর করুন।
HTTP API ও অটোমেশন
সম্পূর্ণ REST API স্ক্রিপ্ট, এআই সহকারী এবং তৃতীয় পক্ষের সরঞ্জামগুলিকে কাজ তৈরি করতে, অগ্রগতি জিজ্ঞাসা করতে এবং ডাউনলোড সারি পরিচালনা করতে দেয়।
কেন Hostinger-এ MediaGo রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।