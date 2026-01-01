এক ক্লিকে LakeFS স্থাপন করুন।
আপনার ডেটা লেকের জন্য ওপেন-সোর্স গিট-সদৃশ সংস্করণ নিয়ন্ত্রণ, যা অবজেক্ট স্টোরেজে ব্রাঞ্চিং এবং কমিটিং নিয়ে আসে।
LakeFS-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
LakeFS দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
LakeFS হল একটি ওপেন-সোর্স ডেটা ভার্সনিং প্ল্যাটফর্ম যা ডেটা লেকে গিট-সদৃশ ওয়ার্কফ্লো প্রয়োগ করে। এটি দলগুলিকে বিচ্ছিন্ন ডেটা পরীক্ষার জন্য শাখা তৈরি করতে, পুনরুত্পাদনযোগ্য স্ন্যাপশট কমিট করতে এবং ডেটা প্রতিলিপি না করেই পরিবর্তনগুলিকে অ্যাটমিকভাবে মার্জ করতে সক্ষম করে। LakeFS AWS S3, Azure Blob Storage, এবং Google Cloud Storage-এর সাথে নেটিভভাবে কাজ করে এবং একটি সম্পূর্ণ S3-সামঞ্জস্যপূর্ণ API প্রকাশ করে, যাতে বিদ্যমান সরঞ্জামগুলির কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না।
আপনার VPS-এ LakeFS স্ব-হোস্ট করা ডেটা এবং ML দলগুলিকে তাদের ডেটা ভার্সনিং অবকাঠামোর উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়। আপনার পুনরুত্পাদনযোগ্য মেশিন লার্নিং পরীক্ষা, ETL পাইপলাইনের জন্য নিরাপদ স্টেজিং পরিবেশ, অথবা খারাপ ডেটা ইনজেশন রোল ব্যাক করার ক্ষমতা প্রয়োজন হোক না কেন, LakeFS ডেটা অপারেশনে সেই একই আত্মবিশ্বাস নিয়ে আসে যা গিট কোডে নিয়ে আসে।
LakeFS-এর মূল ফিচারগুলো
গিট-সদৃশ ডেটা ব্রাঞ্চিং
অবজেক্ট নকল না করে, শুধুমাত্র মেটাডেটা দ্বারা সমর্থিত জিরো-কপি ব্রাঞ্চিং ব্যবহার করে পরীক্ষা বা স্টেজিংয়ের জন্য বিচ্ছিন্ন ডেটা শাখা তৈরি করুন।
পুনরুৎপাদনযোগ্য কমিট
যেকোনো সময়ে ডেটা স্ন্যাপশট কমিট করুন যাতে মেশিন লার্নিং পরীক্ষা এবং পাইপলাইন রান একটি পরিচিত ডেটা অবস্থা থেকে হুবহু পুনরুৎপাদন করা যায়।
অ্যাটমিক মার্জ
ডেটা শাখাগুলিকে প্রধান শাখায় পারমাণবিকভাবে মার্জ করুন, যাতে ডাউনস্ট্রিম ব্যবহারকারীরা সর্বদা একটি সুসংগত এবং সম্পূর্ণ ডেটাসেট দেখতে পান।
S3-সামঞ্জস্যপূর্ণ API
LakeFS একটি সম্পূর্ণ S3-সামঞ্জস্যপূর্ণ এন্ডপয়েন্ট প্রদান করে, তাই Spark, Pandas, এবং অন্যান্য টুলস কোনো কোড পরিবর্তন ছাড়াই সংযুক্ত হতে পারে।
ডেটা রোলব্যাক
আকস্মিক মুছে ফেলা বা খারাপ ডেটা ইনজেশন থেকে পুনরুদ্ধার করতে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে যেকোনো পূর্ববর্তী কমিটে দ্রুত ফিরে যান।
কেন Hostinger-এ LakeFS রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।