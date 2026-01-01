এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে লেবেল স্টুডিও স্থাপন করুন।
মেশিন লার্নিং মডেলের জন্য পাঠ্য, ছবি, অডিও, ভিডিও এবং টাইম সিরিজ ডেটা টীকা করার জন্য একটি ওপেন-সোর্স ডেটা লেবেলিং প্ল্যাটফর্ম।
Label Studio-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Label Studio দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
লেবেল স্টুডিও হল সবচেয়ে জনপ্রিয় ওপেন-সোর্স ডেটা লেবেলিং প্ল্যাটফর্ম, ২৭,০০০ এর বেশি গিটহাব স্টার সহ, যা প্রতিটি প্রধান ডেটা টাইপ জুড়ে অ্যানোটেশন সমর্থন করে — টেক্সট, ছবি, অডিও, ভিডিও, এইচটিএমএল, টাইম সিরিজ এবং মাল্টি-মোডাল কম্বিনেশন। দলগুলি কাস্টমাইজযোগ্য লেবেলিং টেমপ্লেট, এমএল-সহায়তা প্রাপ্ত অ্যানোটেশন এবং ইন্টার-অ্যানোটেটর অ্যাগ্রিমেন্ট মেট্রিক্স সহ উচ্চ-মানের প্রশিক্ষণ ডেটাসেট তৈরি করতে এটি ব্যবহার করে।
আপনার নিজস্ব ভিপিএস-এ লেবেল স্টুডিও স্ব-হোস্ট করা সংবেদনশীল প্রশিক্ষণ ডেটা — মেডিকেল ছবি, আর্থিক নথি, মালিকানাধীন ব্যবসায়িক বিষয়বস্তু — সম্পূর্ণরূপে আপনার অবকাঠামোর মধ্যে রাখে, কোনো ব্যবহারকারী-প্রতি বা অ্যানোটেশন-প্রতি ফি ছাড়াই। এই স্থাপনাটি নির্ভরযোগ্য প্রকল্প এবং অ্যানোটেশন স্টোরেজের জন্য লেবেল স্টুডিওকে পোস্টগ্রেএসকিউএল ১৬ এর সাথে যুক্ত করে।
Label Studio-এর মূল ফিচারগুলো
বহু-প্রকার টীকা
একটি একক প্ল্যাটফর্ম থেকে ৫০টির বেশি কাস্টমাইজযোগ্য টেমপ্লেট প্রকার ব্যবহার করে টেক্সট, ছবি, অডিও, ভিডিও এবং টাইম সিরিজ ডেটা লেবেল করুন।
এমএল-সহায়তাপ্রাপ্ত লেবেলিং
একটি এমএল ব্যাকএন্ড সংযুক্ত করুন যাতে ডেটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রি-লেবেল করা যায়, এবং টীকা প্রদানকারীরা স্ক্র্যাচ থেকে লেবেল করার পরিবর্তে পূর্বাভাসগুলি পর্যালোচনা ও সংশোধন করতে পারে।
সক্রিয় শিক্ষা কর্মপ্রবাহ
ব্যয় করা প্রতি অ্যানোটেশন ঘণ্টায় মডেলের উন্নতি সর্বাধিক করার জন্য লেবেলিংয়ের জন্য সবচেয়ে অনিশ্চিত বা তথ্যপূর্ণ নমুনাগুলিকে অগ্রাধিকার দিন।
টিম সহযোগিতা
একাধিক টীকা প্রদানকারীর মধ্যে কাজ বরাদ্দ করুন এবং ধারাবাহিক লেবেল গুণমান নিশ্চিত করতে টীকা প্রদানকারীদের মধ্যেকার সম্মতি ট্র্যাক করুন।
ML Format এক্সপোর্ট
সম্পন্ন অ্যানোটেশন সরাসরি COCO, VOC, YOLO, এবং অন্যান্য জনপ্রিয় ফরম্যাটে এক্সপোর্ট করুন তাৎক্ষণিক মডেল প্রশিক্ষণের জন্য।
কেন Hostinger-এ Label Studio রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।